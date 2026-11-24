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Fotó: Tuchiluș Alex
Tűz ütött ki egy gumiszerelő műhelyben Gyergyószentmiklóson hétfő éjszaka – tájékoztatott a Hargita megyei katasztrófavédelem.
A helyszínre a gyergyószentmiklósi tűzoltóság három egysége vonult ki két tűzoltóautóval és egy rohammentő-egységgel (SMURD).
amelyben egy körfűrész és gumiabroncsok voltak. A lángok továbbterjedésének veszélye nem állt fenn – tudtuk meg.
Megérkezett az első havazás Gyergyószentmiklósra, de az utakon még nem alakult ki összefüggő hóréteg, ezért a hóekéket egyelőre nem kellett bevetni. A csúszásmentesítéshez ugyanakkor már sózni kellett, a téli karbantartásra pedig felkészültek a városban.
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