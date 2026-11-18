Kijavították a Gyilkostó üdülőtelep ivóvízrendszerében keletkezett meghibásodást, kedd délutántól újra működik a szolgáltatás.

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A gyergyószentmiklósi Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a Gyilkostó üdülőtelep vízellátó rendszerén jelentkezett műszaki problémák elhárítására tett beavatkozások eredményeként

Bár bizonyos további javítási munkálatokra és alkatrészcserékre még szükség van, ezek már nem fogják befolyásolni a vízszolgáltatás folyamatosságát.

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Az üdülőtelepen egy több ezer euró értékű szivattyú meghibásodása miatt szünetelt a vízszolgáltatás, és fennált a vezetékek elfagyásának veszélye is.