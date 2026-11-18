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Fotó: Borbély Fanni
Kijavították a Gyilkostó üdülőtelep ivóvízrendszerében keletkezett meghibásodást, kedd délutántól újra működik a szolgáltatás.
A gyergyószentmiklósi Hő-, Víz- és Csatornaszolgáltató Közmű tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a Gyilkostó üdülőtelep vízellátó rendszerén jelentkezett műszaki problémák elhárítására tett beavatkozások eredményeként
Bár bizonyos további javítási munkálatokra és alkatrészcserékre még szükség van, ezek már nem fogják befolyásolni a vízszolgáltatás folyamatosságát.
Az üdülőtelepen egy több ezer euró értékű szivattyú meghibásodása miatt szünetelt a vízszolgáltatás, és fennált a vezetékek elfagyásának veszélye is.
Több ezer euró értékű szivattyú meghibásodása miatt szünetel a vízszolgáltatás Gyilkostó üdülőtelepen. A szakemberek igyekeznek megoldani a helyzetet, mielőtt a fagy nagyobb bajokat okozna.
Áramszünetre kell számítani szerdán 10 és 12 óra között Gyergyócsomafalván, az elektromos hálózaton végzett munkálatok miatt – közölte az Electrica áramszolgáltató.
Tovább emelkedik az ivóvíz- és a csatornaszolgáltatás ára Gyergyószentmiklóson 2027 januárjától: az ivóvíz köbmétere 7,29 lej plusz áfa, a csatornadíj 6,26 lej plusz áfa lesz. A változásról a HVCSK az októberi közműszámlákon tájékoztatja a fogyasztókat.
Több ezer euró értékű szivattyú meghibásodása miatt szünetel a vízszolgáltatás Gyilkostó üdülőtelepen. A szakemberek igyekeznek megoldani a helyzetet, mielőtt a fagy nagyobb bajokat okozna.
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