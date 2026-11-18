Csődbe ment a román állami teherfuvarozási vasúttársaság, a CFR Marfă – írja a profit.ro gazdasági portál beszámolója nyomán az MTI.

Székelyhon 2026. november 18., 09:302026. november 18., 09:30

A csődeljárást májusban kezdeményezte a CFR Marfă az illetékes bukaresti bíróságon. A bíróság egyszerűsített eljárásban, a hitelezők kérésére mondta ki a fizetésképtelenséget. A felszámolóbiztosnak 60 nap áll rendelkezésére a vállalat vagyonának leltározására.

A szállításügyi minisztérium tulajdonában levő CFR Marfă 2008 és 2024 között folyamatosan veszteséges volt.

2025-ben a cég árbevétele 24,4 százalékkal 511,85 millió lejre csökkent, és az előző évi 328,6 millió lejes veszteség után 2,36 millió lej nettó nyereséget ért el. 2025 végén a vállalat adósságállománya 3,624 milliárd lej volt, amiből 1,33 milliárd lejt az adóhatósággal (ANAF) szembeni tartozások tesznek ki. Hirdetés A vállalat aktívumainak az értéke 2,99 milliárd lej, amiből a legnagyobb tételeket a mintegy 13 ezer tehervagon, 614 mozdony és 850 vidéki ingatlan teszi ki.

2008-ban az állami teherfuvarozó vasúttársaságnak még 18 ezernél több alkalmazottja volt, tavaly azonban már csak mintegy 2500.