Fotó: Székelyhon
Csődbe ment a román állami teherfuvarozási vasúttársaság, a CFR Marfă – írja a profit.ro gazdasági portál beszámolója nyomán az MTI.
A csődeljárást májusban kezdeményezte a CFR Marfă az illetékes bukaresti bíróságon. A bíróság egyszerűsített eljárásban, a hitelezők kérésére mondta ki a fizetésképtelenséget. A felszámolóbiztosnak 60 nap áll rendelkezésére a vállalat vagyonának leltározására.
2025-ben a cég árbevétele 24,4 százalékkal 511,85 millió lejre csökkent, és az előző évi 328,6 millió lejes veszteség után 2,36 millió lej nettó nyereséget ért el. 2025 végén a vállalat adósságállománya 3,624 milliárd lej volt, amiből 1,33 milliárd lejt az adóhatósággal (ANAF) szembeni tartozások tesznek ki.
A vállalat aktívumainak az értéke 2,99 milliárd lej, amiből a legnagyobb tételeket a mintegy 13 ezer tehervagon, 614 mozdony és 850 vidéki ingatlan teszi ki.
A CFR Marfă csődjéhez hozzájárult, hogy az Európai Bizottság 2020-ban törvénytelennek nyilvánított egy 2013-ban a cégnek nyújtott 2,6 milliárd lej értékű állami támogatást, és kötelezte a kormányt annak behajtására.
A Ciolacu-kormány 2024 októberében új teherfuvarozási vasúttársaságot alapított, Carpatica Feroviar néven, hogy az vegye át a CFR Marfă helyét a piacon. Az új állami vasúttársaság 2025 decemberében kezdte meg működését.
Földrengésre riasztottak szerdára virradóan az okostelefonok, az Android földrengés-előrejelző rendszere jelzett többek között Székelyudvarhelyen is, földrengésre figyelmeztetve.
Az utóbbi idők egyik legjobb sci-fi regénysorozatának feldolgozását hozta el a Netflix 2024 tavaszán. A Cixin Liu Háromtest-trilógiáját feldolgozó 3-test probléma hosszú kihagyás után. 2027. január 14-én folytatódik.
Bármiféle európai katonai stabilizációs kontingens Ukrajnába vezénylése Európa közvetlen részvételét jelentené a konfliktusban – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter keddi manilai sajtóértekezletén.
Jövő év elejétől az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (CNAS) szerződésben álló közforgalmú gyógyszertárakban is kiválthatók lehetnek a szklerózis multiplexben szenvedő betegek szájon át, izomba vagy bőr alá adott gyógyszerei.
Igazat kérdezni címmel jelent meg kedden Dragomán György új novelláskötete, a trilógia harmadik darabja, amelynek írásakor elmondása szerint az foglalkoztatta, hogy egy kis történetnek hogy lehet maximális súlya.
Azonnali hatállyal megszűnt az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatójának, Horváth Péter Jánosnak a megbízatása kedden – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán.
A NATO fokozta a Fekete-tenger térségének megfigyelését, és továbbra is elkötelezett Románia katonai képességeinek támogatása mellett, a szövetségesek újabb hozzájárulásairól azonban egyelőre nem született konkrét döntés.
A NATO célja továbbra is az, hogy Ukrajna a lehető legerősebb legyen mind a harcmezőn, mind a béketárgyalásokon – jelentette ki Mark Rutte NATO-főtitkár Brüsszelben az ukrajnai védelmi kontaktcsoport ülését megelőzően kedden.
A romániaiak mintegy 73 százaléka nem tudna fedezni egy hathavi fizetésének megfelelő váratlan kiadást, és mindössze 31,1 százalékuk rendelkezik annyi megtakarítással, amennyi legalább hat hónapig elegendő lenne a megélhetési költségekre.
Első- és másodfokú (sárga és narancssárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el kedden az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) több erdélyi, bánsági, körösvidéki és olténiai folyó vízgyűjtő területére.
szóljon hozzá!