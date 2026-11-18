2026. november 11., szerda

A férfiak egészségéről és lelki egyensúlyáról beszélgetnek Gyergyószentmiklóson

A férfiak egészségügyi problémáira, a megelőzés és a rendszeres szűrés fontosságára, valamint a lelki egyensúly megőrzésére hívja fel a figyelmet az a beszélgetés, amelyet szerdán 19 órától tartanak Gyergyószentmiklóson, a Szent István-plébánián.