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Unger Anna: a nyomozók tudták hova kell menni a pénzért

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

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A nyomozók tudták hol kell keresni azt nagy mennyiségű pénzt, amelyet november 12-én és 13-án végzett összehangolt nyomozási akciók során találtak meg – mondta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöke az RTL Házon kívül című műsorában vasárnap.

Tamás Attila

2026. november 15., 22:512026. november 15., 22:51

2026. november 15., 22:522026. november 15., 22:52

Unger Anna nem adott érdemi információt arra a kérdésre, hogy valakinek a vallomása alapján indult-e meg a kutatás, esetleg egy vádalku után indultak a pénzért. Mint mondta, mindez befolyásolná a folyamatban lévő nyomozás eredményeit.

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Annak kapcsán, hogy a fellelt több mint hatmilliárd forintnak megfelelő készpénz része-e annak, amelyet korábbi információk szerint Seszták Miklós ingatlanokban tarthatott, közölte:

nem szeretné összekötni a két információt, s ezt egyelőre nem is szeretné a hivatal tényként közölni.

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Többmilliárdnyi készpénzt találtak az NVVH nyomozói Seszták Miklós ügyében
Többmilliárdnyi készpénzt találtak az NVVH nyomozói Seszták Miklós ügyében

Erdőkben elásva, raktárépületekben, illetve lakóházakban, valamint széfben tárolt készpénz-összegeket találtak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozói Seszták Miklós volt országgyűlési képviselő ügyében.

Az elnök a pénz felkutatásának részleteiről elmondta: az akciók során volt, hogy

erdőben ástak, madáretetőbe nyúlva fértek hozzá bankjegyekhez, de raktárépületben, széfben is találtak pénzkötegeket.

A megtalált pénzt a nyomozók gépjárműveikkel szállították a NAV raktárába, majd pénteken délelőtt vitték el a Magyar Államkincstárhoz, ahol nyolc órán át számolták meg a munkatársak. A fellelt összeg a hivatal hatósági letéti számláira került, azaz még nem elkölthető – hangsúlyozta az MTI szemléje szerint.

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Nyolc órán át számolták az erdőkben és raktárakban talált pénzt – videóval
Nyolc órán át számolták az erdőkben és raktárakban talált pénzt – videóval

Több milliárd forintnyi készpénzt találtak a nyomozók a Seszták Miklós országgyűlési képviselő ügyében indított büntetőeljárásban. A pénzt nyolc órán át öt gépi számlálóval számolták meg.

Mivel a fellelt pénz egy része 500 eurós címletekben volt, és ilyen bankjegyeket már hét éve nem nyomtatnak, ez az információ „utalhat (…) a pénznek az időbeliségére”, azaz lehet, hogy nem frissen beszerzett bankjegyekről van szó – közölte, hozzátéve:

majd a nyomozás fogja kideríteni, mikor és hogyan kerültek oda a bankók, ahol megtalálták azokat.

Az NVVH pénteken tájékoztatta az MTI-t, hogy november 12-én és 13-án országszerte több helyszínen, Budapesten, Pest, Békés és Nógrád megyében összehangolt nyomozási akciókat hajtott végre a Seszták Miklóssal szemben folytatott büntetőeljárás keretében.
A kutatás során nagy mennyiségű készpénzt találtak a nyomozók erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva.

A két napig tartó kutatómunka során megtalált készpénz teljes összege 5 071 632 000 forint, 2 658 350 euró és 1 257 100 dollár, azaz mintegy 6,5 milliárd forint.

Az Unger Annával készült teljes interjút az RTL Hírek Youtube csatornáján tették közzé.

Orbán Viktor volt miniszterelnök öccse, Orbán Áron letartóztatása kapcsán az NVVH elnöke közölte:

a Nemzeti Nyomozó Iroda embercsempészés ügyében folytat eljárást, míg az NVVH hivatali vesztegetés miatt nyomoz.

Azt szeretnék kideríteni, hogy a letartóztatottak miként használták politikai kapcsolataikat emberek vízumhoz juttatásához.

Az NVVH által átvett ügyekkel kapcsolatban azt mondta: minden ügyben „jól állnak”, s ha odaérnek a nyomozásban, lehetnek újabb letartóztatások is.

Arról, hogy mikor lehetnek az első jogerős ítéletek, azt mondta: mindez a bíróságokon múlik.

Látva az összetett, nagy gazdasági bűncselekményekhez kapcsolódó ügyeket, nem lenne meglepő, ha 6-8 évig is eltarthatna egy-egy folyamat, de a maguk részéről arra törekednek, hogy ne kelljen ennyi ideig várni – mondta.

Arra a felvetésre, hogy idén indítanak-e még újabb ügyeket, illetve melyek ezek, azt mondta: nem négy ügyön dolgoznak és nem elégszenek meg hatmilliárd forinttal.

Bűnügy Magyarország
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