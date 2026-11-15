Az idei rezidensvizsgán mintegy 110-zel több képzési helyet és álláshelyet hirdettek meg, mint tavaly, miközben a jelentkezők száma csökkent – közölte vasárnap Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.

Székelyhon 2026. november 15., 15:232026. november 15., 15:23 2026. november 15., 15:232026. november 15., 15:23

A tárcavezető a bukaresti Romexpónál tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy az idei vizsgára 9969-en jelentkeztek, szemben a tavalyi 10 147-tel.

Az általános orvosi szakterületen 7180, a fogorvosin 1855, a gyógyszerészetin pedig 934 jelölt versenyez.

Rogobete megköszönte a vizsga szervezőinek munkáját, ugyanakkor élesen bírálta azokat a kórházi osztályvezetőket, akik szerinte „kiskirályoknak képzelik magukat”, és úgy tekintenek az általuk vezetett osztályokra, mintha azok „családon belül vagy nemzedékről nemzedékre örökölhetők lennének” – ismerteti az Agerpres. Hirdetés A miniszter hangsúlyozta, hogy még mindig vannak olyan professzorok is, akik a rezidens orvosokat csupán a saját vagy a főorvosok kiszolgálóinak tekintik.

Véget ért az az időszak, amikor a nagy professzorok tekintélyét senki sem kérdőjelezhette meg. Ha máskor nem, az én mandátumom alatt ennek vége lesz”