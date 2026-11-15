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Az idei rezidensvizsgán mintegy 110-zel több képzési helyet és álláshelyet hirdettek meg, mint tavaly, miközben a jelentkezők száma csökkent – közölte vasárnap Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.
2026. november 15., 15:232026. november 15., 15:23
2026. november 15., 15:232026. november 15., 15:23
A tárcavezető a bukaresti Romexpónál tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy az idei vizsgára 9969-en jelentkeztek, szemben a tavalyi 10 147-tel.
Rogobete megköszönte a vizsga szervezőinek munkáját, ugyanakkor élesen bírálta azokat a kórházi osztályvezetőket, akik szerinte „kiskirályoknak képzelik magukat”, és úgy tekintenek az általuk vezetett osztályokra, mintha azok „családon belül vagy nemzedékről nemzedékre örökölhetők lennének” – ismerteti az Agerpres.
A miniszter hangsúlyozta, hogy még mindig vannak olyan professzorok is, akik a rezidens orvosokat csupán a saját vagy a főorvosok kiszolgálóinak tekintik.
– jelentette ki.
Rogobete arra biztatta a fiatal orvosokat, hogy a nehézségek ellenére se adják fel szakmai céljaikat. Kiemelte, hogy a romániai egészségügyi rendszer jövője szempontjából fontosabbnak tartja a fiatal nemzedék támogatását, mint egyes elismert orvosok szakmai hiúságát.
Ugyanakkor leszögezte, hogy nem kíván általánosítani, hiszen Romániában számos kiváló orvosprofesszor dolgozik, akik nemzedékek képzéséhez járultak hozzá. Szerinte azonban vissza kell szorítani a szakmai féltékenységet és a tekintélyelvűséget, ha azt akarják, hogy a fiatal orvosok a romániai kórházakban maradjanak.
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