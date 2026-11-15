Dróntalálat ért két hajót a Sulina-csatorna közelében

Dróntalálat ért két hajót vasárnapra virradóra a Fekete-tengeren, a Sulina-csatorna közelében. Mindkét hajón tűz ütött ki, de a legénységnek sikerült eloltania a lángokat – közölte a védelmi minisztérium a Facebook-oldalán.

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A minisztérium tájékoztatása szerint

A hajókat az Ukrajna ellen indított orosz dróntámadások idején érte találat, amikor Tulcea megye lakosságát is RO-ALERT-üzenetben figyelmeztették a veszélyre. Az első riasztás szombaton 20 óra 51 perctől 21 óra 37 percig tartott.

a görög zászló alatt közlekedő Evia Petrol V olajszállító tartályhajót 21 óra 10 perc körül érte dróntalálat, Sulinától mintegy négy tengeri mérföldre kelet-délkeleti irányban.

A becsapódás következtében tűz keletkezett a fedélzeten.

a Sulina-csatornától mintegy öt tengeri mérföldre délkeletre tartózkodó MARSOL áruszállító hajót is eltalálta egy drón, amely szintén tüzet okozott.

A legénység mindkét hajón eloltotta a lángokat, személyi sérülés nem történt.

A hadsereg radarrendszere 23 óra 19 perckor újabb légi célpontot észlelt Sulinától délkeletre, ezért ismét RO-Alert-riasztást adtak ki Tulcea megye északi részén. A második légi riadó éjfél után 27 perccel ért véget.

Az elmúlt időszakban több hajó is megrongálódott a Fekete-tengeren az Ukrajna elleni orosz támadások következtében.