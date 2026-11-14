Tüntetnek az AUR és Georgescu-szimpatizánsok, erőszakra buzdító üzenetek is megjelentek a közösségi médiában

Fotó: Angelo Brezoianu/Agerpres
Több ezer ember gyűlt össze szombaton a bukaresti Izvor parkban, ahol a hatóságok engedélye nélkül zajlik tüntetés Călin Georgescu volt államfőjelölt támogatására.
2026. november 14., 15:522026. november 14., 15:52
2026. november 14., 16:472026. november 14., 16:47
A hatóságok lezárták a gépjárműforgalom elől az Izvor parkot a parlament épületétől elválasztó sugárutat, és megerősítették a térségben a rendőri és csendőri jelenlétet – ismerteti az Agerpres.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) által népszerűsített demonstráció megtartását a bukaresti főpolgármesteri hivatal nem engedélyezte.
A csendőrség a hét elején „konkrét biztonsági kockázatokra” figyelmeztetett, mivel szombaton rendezik a Románia-Lengyelország labdarúgó-mérkőzést is, amelyre mintegy háromezer lengyel szurkolót várnak Bukarest belvárosába.
A tüntetéssel párhuzamosan a parlamentben épületében az AUR Európa – Identitás, Jövőkép, Oktatás című nemzetközi fóruma zajlik, amelyen egyebek mellett Európa jövőjéről, a nemzeti szuverenitásról, a Moldovai Köztársaságról, a közigazgatási reformról, a nemzeti kisebbségekről, valamint gazdasági és technológiai kérdésekről tartanak vitákat és kerekasztal-beszélgetéseket. A szervezők közleménye szerint a rendezvényen több mint 200 külföldi vendég vesz részt, köztük parlamenti és európai parlamenti képviselők, az Európai Konzervatívok és Reformerek Pártjának (ECR) tagjai, diplomaták, vállalkozók és civil szervezetek képviselői.
Nyugalomra intett szombaton a belügyminisztérium, miután
A tárca közleménye szerint az ilyen tartalmakat terjesztő fiókok többsége hamis vagy nemrég hozták létre, ami arra utal, hogy összehangolt akcióról van szó.
„A békés tiltakozáshoz és a szabad véleménynyilvánításhoz való jogot tiszteletben kell tartani.
– hangsúlyozta a minisztérium.
A közleményben arra kérik a lakosságot, hogy ellenőrizze az információkat, mielőtt továbbosztja őket, ne terjesszen riogató vagy erőszakra buzdító tartalmakat, és jelentse a fenyegető üzeneteket.
A Călin Georgescu volt államfőjelölt támogatására szervezett szombati bukaresti tüntetés nem a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) rendezvénye, a párt csupán eleget tett a részvételre szóló felhívásnak – jelentette ki George Simion, aki maga is részt vett a demonstráción.
Az Izvor parkban felállított színpadon Simion hangsúlyozta, hogy a megmozduláson
„Romániai mozgalmunk nem elszigetelt jelenség, a szabad világ minden részén jelen van” – fogalmazott.
Az AUR elnöke rámutatott, minden román állampolgárnak joga van a tiltakozáshoz, politikai meggyőződéstől függetlenül. Reményét fejezte ki, hogy a demonstráció incidensek nélkül zajlik, és eléri célját.
Simion kijelentette azt is, hogy a tüntetőknek meg kell hallgatniuk Călin Georgescu üzenetét, és folytatniuk kell a közös küzdelmet. Bírálta a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítését és azokat a televíziócsatornákat, amelyek szerinte a mozgalmuk ellen lépnek fel.
Nicușor Dan államfő szombaton kijelentette, hogy a verespataki bányaprojekt súlyosan törvénysértő volt. Fontos győzelemnek nevezte ugyanakkor, hogy Románia megnyerte a bányaberuházás kapcsán indított pert.
Péntek éjszakára felfüggesztették, szombaton azonban ismét folytatták annak a férfinak a keresését, aki feltehetően a Ratosnya-patakba esett. A mentőcsapatok reggel fél kilenctől folytatták a kutatást.
Helikopter segítségével újra ellenőrzik a közúti forgalmat Hargita megyében. A rendőrség szombaton elsősorban a balesetveszélyes útszakaszokra összpontosít, a közlekedésbiztonság növelése érdekében.
Drónt észlelt a hadsereg radarrendszere szombaton hajnalban a Kígyó-sziget térségében.
Románia számára kedvező, végleges döntés született a verespataki aranybánya ügyében indított nemzetközi választottbírósági eljárásban: a testület elutasította a Gabriel Resources vállalat megsemmisítési kérelmét – közölte a pénzügyminisztérium.
Több milliárd forintnyi készpénzt találtak a nyomozók a Seszták Miklós országgyűlési képviselő ügyében indított büntetőeljárásban. A pénzt nyolc órán át öt gépi számlálóval számolták meg.
Erdőkben elásva, raktárépületekben, illetve lakóházakban, valamint széfben tárolt készpénz-összegeket találtak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozói Seszták Miklós volt országgyűlési képviselő ügyében.
Nicușor Dan államfő pénteken kijelentette, hogy a Magyar Péter magyar miniszterelnökkel folytatott kétoldalú megbeszélésén mindketten elismerték: a román–magyar kapcsolatokban további lehetőségek rejlenek.
Ritka, látványos bolygóegyüttállás figyelhető meg vasárnap a hajnali égbolton, amikor a Mars és a Jupiter szoros közelségbe kerül majd – tájékoztatta a Svábhegyi Csillagvizsgáló az MTI-t.
A Hogyan tudnék élni nélküled? című filmben megismert Kuplung zenekar tagjai hat éve nem látták egymást, de ha a sors úgy akarja, akkor Csabi és Betti esküvőjén sikerül újra összejönniük. De vajon akarja-e a sors? A moziban megtudjuk.
szóljon hozzá!