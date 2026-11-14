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Tüntetnek az AUR és Georgescu-szimpatizánsok, erőszakra buzdító üzenetek is megjelentek a közösségi médiában

• Fotó: Angelo Brezoianu/Agerpres

Fotó: Angelo Brezoianu/Agerpres

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Több ezer ember gyűlt össze szombaton a bukaresti Izvor parkban, ahol a hatóságok engedélye nélkül zajlik tüntetés Călin Georgescu volt államfőjelölt támogatására.

Székelyhon

2026. november 14., 15:522026. november 14., 15:52

2026. november 14., 16:472026. november 14., 16:47

A hatóságok lezárták a gépjárműforgalom elől az Izvor parkot a parlament épületétől elválasztó sugárutat, és megerősítették a térségben a rendőri és csendőri jelenlétet – ismerteti az Agerpres.

A tüntetők Călin Georgescut támogató jelszavakat skandálnak. Többen autóbuszokkal érkeztek a fővárosba az ország különböző megyéiből.

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) által népszerűsített demonstráció megtartását a bukaresti főpolgármesteri hivatal nem engedélyezte.

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A csendőrség a hét elején „konkrét biztonsági kockázatokra” figyelmeztetett, mivel szombaton rendezik a Románia-Lengyelország labdarúgó-mérkőzést is, amelyre mintegy háromezer lengyel szurkolót várnak Bukarest belvárosába.

A tüntetéssel párhuzamosan a parlamentben épületében az AUR Európa – Identitás, Jövőkép, Oktatás című nemzetközi fóruma zajlik, amelyen egyebek mellett Európa jövőjéről, a nemzeti szuverenitásról, a Moldovai Köztársaságról, a közigazgatási reformról, a nemzeti kisebbségekről, valamint gazdasági és technológiai kérdésekről tartanak vitákat és kerekasztal-beszélgetéseket. A szervezők közleménye szerint a rendezvényen több mint 200 külföldi vendég vesz részt, köztük parlamenti és európai parlamenti képviselők, az Európai Konzervatívok és Reformerek Pártjának (ECR) tagjai, diplomaták, vállalkozók és civil szervezetek képviselői.

Nyugalomra intett a belügyminisztérium

Nyugalomra intett szombaton a belügyminisztérium, miután

erőszakra és a rendfenntartókkal való összecsapásokra buzdító üzenetek jelentek meg a közösségi médiában a Călin Georgescu melletti bukaresti tüntetéssel összefüggésben.

A tárca közleménye szerint az ilyen tartalmakat terjesztő fiókok többsége hamis vagy nemrég hozták létre, ami arra utal, hogy összehangolt akcióról van szó.

„A békés tiltakozáshoz és a szabad véleménynyilvánításhoz való jogot tiszteletben kell tartani.

Idézet
Az erőszak és az erőszakra uszítás azonban nem része e jog gyakorlásának”

– hangsúlyozta a minisztérium.

A közleményben arra kérik a lakosságot, hogy ellenőrizze az információkat, mielőtt továbbosztja őket, ne terjesszen riogató vagy erőszakra buzdító tartalmakat, és jelentse a fenyegető üzeneteket.

George Simion: ez nem az AUR rendezvénye, mi csak eleget tettünk a felhívásnak

A Călin Georgescu volt államfőjelölt támogatására szervezett szombati bukaresti tüntetés nem a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) rendezvénye, a párt csupán eleget tett a részvételre szóló felhívásnak – jelentette ki George Simion, aki maga is részt vett a demonstráción.

Az Izvor parkban felállított színpadon Simion hangsúlyozta, hogy a megmozduláson

„az ország minden részéből érkezett, különböző politikai nézeteket valló emberek vesznek részt, akiket Călin Georgescu személye egyesít”.

„Romániai mozgalmunk nem elszigetelt jelenség, a szabad világ minden részén jelen van” – fogalmazott.

Az AUR elnöke rámutatott, minden román állampolgárnak joga van a tiltakozáshoz, politikai meggyőződéstől függetlenül. Reményét fejezte ki, hogy a demonstráció incidensek nélkül zajlik, és eléri célját.

Simion kijelentette azt is, hogy a tüntetőknek meg kell hallgatniuk Călin Georgescu üzenetét, és folytatniuk kell a közös küzdelmet. Bírálta a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítését és azokat a televíziócsatornákat, amelyek szerinte a mozgalmuk ellen lépnek fel.

Belföld
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