Tüntetnek az AUR és Georgescu-szimpatizánsok, erőszakra buzdító üzenetek is megjelentek a közösségi médiában

Több ezer ember gyűlt össze szombaton a bukaresti Izvor parkban, ahol a hatóságok engedélye nélkül zajlik tüntetés Călin Georgescu volt államfőjelölt támogatására.

Székelyhon 2026. november 14., 15:522026. november 14., 15:52 2026. november 14., 16:472026. november 14., 16:47

A hatóságok lezárták a gépjárműforgalom elől az Izvor parkot a parlament épületétől elválasztó sugárutat, és megerősítették a térségben a rendőri és csendőri jelenlétet – ismerteti az Agerpres.

A tüntetők Călin Georgescut támogató jelszavakat skandálnak. Többen autóbuszokkal érkeztek a fővárosba az ország különböző megyéiből.

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) által népszerűsített demonstráció megtartását a bukaresti főpolgármesteri hivatal nem engedélyezte. Hirdetés A csendőrség a hét elején „konkrét biztonsági kockázatokra” figyelmeztetett, mivel szombaton rendezik a Románia-Lengyelország labdarúgó-mérkőzést is, amelyre mintegy háromezer lengyel szurkolót várnak Bukarest belvárosába. A tüntetéssel párhuzamosan a parlamentben épületében az AUR Európa – Identitás, Jövőkép, Oktatás című nemzetközi fóruma zajlik, amelyen egyebek mellett Európa jövőjéről, a nemzeti szuverenitásról, a Moldovai Köztársaságról, a közigazgatási reformról, a nemzeti kisebbségekről, valamint gazdasági és technológiai kérdésekről tartanak vitákat és kerekasztal-beszélgetéseket. A szervezők közleménye szerint a rendezvényen több mint 200 külföldi vendég vesz részt, köztük parlamenti és európai parlamenti képviselők, az Európai Konzervatívok és Reformerek Pártjának (ECR) tagjai, diplomaták, vállalkozók és civil szervezetek képviselői. Nyugalomra intett a belügyminisztérium Nyugalomra intett szombaton a belügyminisztérium, miután

erőszakra és a rendfenntartókkal való összecsapásokra buzdító üzenetek jelentek meg a közösségi médiában a Călin Georgescu melletti bukaresti tüntetéssel összefüggésben.

A tárca közleménye szerint az ilyen tartalmakat terjesztő fiókok többsége hamis vagy nemrég hozták létre, ami arra utal, hogy összehangolt akcióról van szó. „A békés tiltakozáshoz és a szabad véleménynyilvánításhoz való jogot tiszteletben kell tartani.

Az erőszak és az erőszakra uszítás azonban nem része e jog gyakorlásának”

– hangsúlyozta a minisztérium. A közleményben arra kérik a lakosságot, hogy ellenőrizze az információkat, mielőtt továbbosztja őket, ne terjesszen riogató vagy erőszakra buzdító tartalmakat, és jelentse a fenyegető üzeneteket. George Simion: ez nem az AUR rendezvénye, mi csak eleget tettünk a felhívásnak A Călin Georgescu volt államfőjelölt támogatására szervezett szombati bukaresti tüntetés nem a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) rendezvénye, a párt csupán eleget tett a részvételre szóló felhívásnak – jelentette ki George Simion, aki maga is részt vett a demonstráción. Az Izvor parkban felállított színpadon Simion hangsúlyozta, hogy a megmozduláson

„az ország minden részéből érkezett, különböző politikai nézeteket valló emberek vesznek részt, akiket Călin Georgescu személye egyesít”.