Látványos bolygóegyüttállás lesz vasárnap hajnalban

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Fotó: Haáz Vince
Ritka, látványos bolygóegyüttállás figyelhető meg vasárnap a hajnali égbolton, amikor a Mars és a Jupiter szoros közelségbe kerül majd – tájékoztatta a Svábhegyi Csillagvizsgáló az MTI-t.
A közlemény szerint a két bolygó szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz: az egészen fényes, fehér színű Jupiter felett a halványabb, vöröses árnyalatú Mars tűnik majd fel.
A két égitest novemberben és decemberben az Oroszlán csillagkép legfényesebb csillaga, a Regulus közelében halad el, több látványos alakzatot formázva a hajnali égen. A vasárnapi esemény az égi találkozósorozat harmadik együttállása.
A közlemény szerint
ekkor a két bolygó már 56 fokkal jár a déli horizont felett, így tiszta idő esetén akár egy déli irányba néző ablakból is látható lesz. A környező csillagokat túlragyogó Jupiter felett mindössze 1,2 fokkal feljebb látszik majd a Mars, miközben tőlük balra a Regulus kékesfehér fénye is feltűnik. A bolygók még reggel 7 órakor is magasan a horizont felett látszanak majd – írták a közleményben.
A látványos jelenségről és annak megfigyeléséről részletes beszámoló olvasható a Svábhegyi Csillagvizsgáló Univerzum hírei blogoldalán.
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