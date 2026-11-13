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Látványos bolygóegyüttállás lesz vasárnap hajnalban

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

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Ritka, látványos bolygóegyüttállás figyelhető meg vasárnap a hajnali égbolton, amikor a Mars és a Jupiter szoros közelségbe kerül majd – tájékoztatta a Svábhegyi Csillagvizsgáló az MTI-t.

Székelyhon

2026. november 13., 20:072026. november 13., 20:07

A közlemény szerint a két bolygó szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz: az egészen fényes, fehér színű Jupiter felett a halványabb, vöröses árnyalatú Mars tűnik majd fel.

A két égitest novemberben és decemberben az Oroszlán csillagkép legfényesebb csillaga, a Regulus közelében halad el, több látványos alakzatot formázva a hajnali égen. A vasárnapi esemény az égi találkozósorozat harmadik együttállása.

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A közlemény szerint

a jelenség november 15-én reggel 6 óra 30 perckor figyelhető meg a legkedvezőbben,

ekkor a két bolygó már 56 fokkal jár a déli horizont felett, így tiszta idő esetén akár egy déli irányba néző ablakból is látható lesz. A környező csillagokat túlragyogó Jupiter felett mindössze 1,2 fokkal feljebb látszik majd a Mars, miközben tőlük balra a Regulus kékesfehér fénye is feltűnik. A bolygók még reggel 7 órakor is magasan a horizont felett látszanak majd – írták a közleményben.

A látványos jelenségről és annak megfigyeléséről részletes beszámoló olvasható a Svábhegyi Csillagvizsgáló Univerzum hírei blogoldalán.

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