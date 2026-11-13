Látványos bolygóegyüttállás lesz vasárnap hajnalban

Ritka, látványos bolygóegyüttállás figyelhető meg vasárnap a hajnali égbolton, amikor a Mars és a Jupiter szoros közelségbe kerül majd – tájékoztatta a Svábhegyi Csillagvizsgáló az MTI-t.

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A közlemény szerint a két bolygó szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz: az egészen fényes, fehér színű Jupiter felett a halványabb, vöröses árnyalatú Mars tűnik majd fel.

A két égitest novemberben és decemberben az Oroszlán csillagkép legfényesebb csillaga, a Regulus közelében halad el, több látványos alakzatot formázva a hajnali égen. A vasárnapi esemény az égi találkozósorozat harmadik együttállása.

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A közlemény szerint