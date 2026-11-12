Tamás Sándor a tervezett közigazgatási átszervezésről: kezdjék a reformot Bukarestben!

A közigazgatási átszervezésnek, amely a székelyföldi községek településszerkezetét megváltoztatná, van jobb alternatívája is: az együttműködés, a tudásmegosztás – jelentette ki csütörtökön Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

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„A bukaresti román politikusok úgy viselkednek, mint azok a nagyfiúk az iskolában, akik az elsősökön verik el a port, hogy hatalmukat fitogtassák, de gondosan elkerülik a velük egy súlycsoportban levő többi »nagyfiút«: az állami vállalatokat, a minisztériumokat, a speciális nyugdíjakat, mert ezekkel nem tudnak elbánni. Ezért azt választották, hogy a válság árát a kisemberek, kisközségek fizessék meg” – vélekedett Tamás Sándor a napi politikában terítéken levő közigazgatási átszervezés kapcsán a Megyeinfón.

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Szerinte az egész község-összevonási folyamat – aminek a lázában ég most a kormány – átgondolatlan és fejetlen: ez abból is látszik, hogy

először az 1500 fős községek összevonásáról volt szó,

majd a 3000, később az 5000 fő alatti lakosságúakról,

de már a tízezres lakosságot el nem érő városokról és a megyékről is szó van.

Ha az első körben közölt 1500-as létszámú községek kerülnek a célkeresztbe, akkor Kovászna megyében 9 érintett van: Barátos, Kommandó, Dálnok, Esztelnek, Málnás, Kézdialmás, Maksa és Nagypatak. Az eltérő kiinduló adatbázisok különbözősége miatt nem lehet tudni, hogy Vargyas vagy Kökös a kilencedik. Amennyiben a 3000 fős lakosság lenne a vízválasztó, további 13 község érintett a megyében – hangzott el.

A megyei önkormányzat elnöke rámutatott a helyi realitások ismeretét nélkülöző tervezet abszurdumaira is: