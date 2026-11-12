Tamás Sándor a tervezett közigazgatási átszervezésről: kezdjék a reformot Bukarestben!

Kovászna megyében 9 község lakossága 1500 fő alatti, 14 község lakossága 1500 és 3000 között van, 13 községé pedig 3000 és 5000 között. Gelence és Előpatak több mint 5000 lakosú község – közölte Tamás Sándor
Fotó: Tuchiluș Alex
A közigazgatási átszervezésnek, amely a székelyföldi községek településszerkezetét megváltoztatná, van jobb alternatívája is: az együttműködés, a tudásmegosztás – jelentette ki csütörtökön Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke.
2026. november 12., 17:332026. november 12., 17:33
2026. november 12., 17:332026. november 12., 17:33
„A bukaresti román politikusok úgy viselkednek, mint azok a nagyfiúk az iskolában, akik az elsősökön verik el a port, hogy hatalmukat fitogtassák, de gondosan elkerülik a velük egy súlycsoportban levő többi »nagyfiút«: az állami vállalatokat, a minisztériumokat, a speciális nyugdíjakat, mert ezekkel nem tudnak elbánni. Ezért azt választották, hogy a válság árát a kisemberek, kisközségek fizessék meg” – vélekedett Tamás Sándor a napi politikában terítéken levő közigazgatási átszervezés kapcsán a Megyeinfón.
Szerinte az egész község-összevonási folyamat – aminek a lázában ég most a kormány – átgondolatlan és fejetlen: ez abból is látszik, hogy
először az 1500 fős községek összevonásáról volt szó,
majd a 3000, később az 5000 fő alatti lakosságúakról,
de már a tízezres lakosságot el nem érő városokról és a megyékről is szó van.
Ha az első körben közölt 1500-as létszámú községek kerülnek a célkeresztbe, akkor Kovászna megyében 9 érintett van: Barátos, Kommandó, Dálnok, Esztelnek, Málnás, Kézdialmás, Maksa és Nagypatak. Az eltérő kiinduló adatbázisok különbözősége miatt nem lehet tudni, hogy Vargyas vagy Kökös a kilencedik. Amennyiben a 3000 fős lakosság lenne a vízválasztó, további 13 község érintett a megyében – hangzott el.
A megyei önkormányzat elnöke rámutatott a helyi realitások ismeretét nélkülöző tervezet abszurdumaira is:
A magasan fekvő és elszigetelt falucska; Kommandó lakossága a 20 km-re fekvő Kovásznára kellene menjen ügyintézni, (ami különösen télen nagyon nehéz lenne).
A kommandóiak nagy vesztesei lennének a közigazgatási átszervezésnek
Fotó: Kocsis Károly
Ez a reform Tamás Sándor szerint azért veszélyes, mert
A tanácselnök alternatívát is javasolt, amit a jelenlegi jogszabályi keretek viszont nem tesznek lehetővé: a kistérségi együttműködés, a tudásmegosztás működhetne.
– fogalmazta meg javaslatát a politikus.
Szerinte ugyanakkor nemzetközi egyezményeket és romániai törvényeket sértene a kormány azzal, ha az érintett közösségekben élők megkérdezése, népszavazás nélkül kiviteleznék az átszervezést, illetve ha annak
Románia nagy pénzügyi hiányát nem a kisközségek költségvetése okozza, hanem a felduzzasztott állami közigazgatás, a különböző igazgatóságok és azok nem hatékony működése – vélekedett a tanácselnök
Fotó: Tuchiluș Alex
Tamás Sándor arról beszámolt, hogy szerdán a biztosan érintett kilenc háromszéki települések vezetői tanácskozásra gyűltek össze és a reform lehetséges kimeneteléről tárgyaltak.
Egységes álláspontjuk szerint a kormány
A következő hetekben a kisközségek minden településén megkérdezik majd a helyieket arról, mit szeretnének, ha sor kerülne az átalakításra – közölte Tamás Sándor és mindenről tájékoztatják a nyilvánosságot, ígérte.
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