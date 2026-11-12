Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Tamás Sándor a tervezett közigazgatási átszervezésről: kezdjék a reformot Bukarestben!

Kovászna megyében 9 község lakossága 1500 fő alatti, 14 község lakossága 1500 és 3000 között van, 13 községé pedig 3000 és 5000 között. Gelence és Előpatak több mint 5000 lakosú község – közölte Tamás Sándor • Fotó: Tuchiluș Alex

Kovászna megyében 9 község lakossága 1500 fő alatti, 14 község lakossága 1500 és 3000 között van, 13 községé pedig 3000 és 5000 között. Gelence és Előpatak több mint 5000 lakosú község – közölte Tamás Sándor

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A közigazgatási átszervezésnek, amely a székelyföldi községek településszerkezetét megváltoztatná, van jobb alternatívája is: az együttműködés, a tudásmegosztás – jelentette ki csütörtökön Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának elnöke.

Bodor Tünde

2026. november 12., 17:332026. november 12., 17:33

2026. november 12., 17:332026. november 12., 17:33

„A bukaresti román politikusok úgy viselkednek, mint azok a nagyfiúk az iskolában, akik az elsősökön verik el a port, hogy hatalmukat fitogtassák, de gondosan elkerülik a velük egy súlycsoportban levő többi »nagyfiút«: az állami vállalatokat, a minisztériumokat, a speciális nyugdíjakat, mert ezekkel nem tudnak elbánni. Ezért azt választották, hogy a válság árát a kisemberek, kisközségek fizessék meg” – vélekedett Tamás Sándor a napi politikában terítéken levő közigazgatási átszervezés kapcsán a Megyeinfón.

Hirdetés

Szerinte az egész község-összevonási folyamat – aminek a lázában ég most a kormány – átgondolatlan és fejetlen: ez abból is látszik, hogy

  • először az 1500 fős községek összevonásáról volt szó,

  • majd a 3000, később az 5000 fő alatti lakosságúakról,

  • de már a tízezres lakosságot el nem érő városokról és a megyékről is szó van.

Ha az első körben közölt 1500-as létszámú községek kerülnek a célkeresztbe, akkor Kovászna megyében 9 érintett van: Barátos, Kommandó, Dálnok, Esztelnek, Málnás, Kézdialmás, Maksa és Nagypatak. Az eltérő kiinduló adatbázisok különbözősége miatt nem lehet tudni, hogy Vargyas vagy Kökös a kilencedik. Amennyiben a 3000 fős lakosság lenne a vízválasztó, további 13 község érintett a megyében – hangzott el.

A megyei önkormányzat elnöke rámutatott a helyi realitások ismeretét nélkülöző tervezet abszurdumaira is:

az egyik tervezetben Sepsibükszád és Torja község összevonása szerepel, mert a két község közigazgatási határa nagyon hosszú. A valóságban a települések két külön völgyben helyezkednek el.

A magasan fekvő és elszigetelt falucska; Kommandó lakossága a 20 km-re fekvő Kovásznára kellene menjen ügyintézni, (ami különösen télen nagyon nehéz lenne).

A kommandóiak nagy vesztesei lennének a közigazgatási átszervezésnek • Fotó: Kocsis Károly Galéria

A kommandóiak nagy vesztesei lennének a közigazgatási átszervezésnek

Fotó: Kocsis Károly

Ez a reform Tamás Sándor szerint azért veszélyes, mert

elvesz az emberek életéből – önállállóságukat, döntési jogukat – és nem hozzátesz.

A tanácselnök alternatívát is javasolt, amit a jelenlegi jogszabályi keretek viszont nem tesznek lehetővé: a kistérségi együttműködés, a tudásmegosztás működhetne.

Idézet
A községeknek együtt szervezhetnének közbeszerzést, hulladékkezelést, urbanisztikai osztályt, informatikai szolgáltatást, uniós pályázást. A szolgáltatásokat vonják össze, ne a községeket”

– fogalmazta meg javaslatát a politikus.

Szerinte ugyanakkor nemzetközi egyezményeket és romániai törvényeket sértene a kormány azzal, ha az érintett közösségekben élők megkérdezése, népszavazás nélkül kiviteleznék az átszervezést, illetve ha annak

célja vagy következménye lenne az etnikai arányok megváltozása a közigazgatási egységekben.

Románia nagy pénzügyi hiányát nem a kisközségek költségvetése okozza, hanem a felduzzasztott állami közigazgatás, a különböző igazgatóságok és azok nem hatékony működése – vélekedett a tanácselnök • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Románia nagy pénzügyi hiányát nem a kisközségek költségvetése okozza, hanem a felduzzasztott állami közigazgatás, a különböző igazgatóságok és azok nem hatékony működése – vélekedett a tanácselnök

Fotó: Tuchiluș Alex

Tamás Sándor arról beszámolt, hogy szerdán a biztosan érintett kilenc háromszéki települések vezetői tanácskozásra gyűltek össze és a reform lehetséges kimeneteléről tárgyaltak.

Egységes álláspontjuk szerint a kormány

ne a kisemberekkel fizettesse meg a válság árát, szervezzék át a közszolgáltatásokat, de ne a községeket.

A következő hetekben a kisközségek minden településén megkérdezik majd a helyieket arról, mit szeretnének, ha sor kerülne az átalakításra – közölte Tamás Sándor és mindenről tájékoztatják a nyilvánosságot, ígérte.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
3 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Fiatal férfi vesztette életét a málnási balesetben
Halálos baleset történt Málnáson
Folytatódik a Nemzetek Ligája, olasz–francia párharc – csütörtökön a tévében
„Elszakadunk Nagy-Romániától”. Radikális lépéssel fenyeget egy máramarosi polgármester a közigazgatási reform miatt
EYOF: váltóban számít a legjobb eredményre a gyorskorcsolyázóktól Szőcs Renáta
A kert terápia – kiégésmegelőzésre is
Fiatal férfi vesztette életét a málnási balesetben
Székelyhon

Fiatal férfi vesztette életét a málnási balesetben
Halálos baleset történt Málnáson
Székelyhon

Halálos baleset történt Málnáson
Folytatódik a Nemzetek Ligája, olasz–francia párharc – csütörtökön a tévében
Székely Sport

Folytatódik a Nemzetek Ligája, olasz–francia párharc – csütörtökön a tévében
„Elszakadunk Nagy-Romániától”. Radikális lépéssel fenyeget egy máramarosi polgármester a közigazgatási reform miatt
Krónika

„Elszakadunk Nagy-Romániától”. Radikális lépéssel fenyeget egy máramarosi polgármester a közigazgatási reform miatt
EYOF: váltóban számít a legjobb eredményre a gyorskorcsolyázóktól Szőcs Renáta
Székely Sport

EYOF: váltóban számít a legjobb eredményre a gyorskorcsolyázóktól Szőcs Renáta
A kert terápia – kiégésmegelőzésre is
Nőileg

A kert terápia – kiégésmegelőzésre is
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. november 12., csütörtök

7500 lejnyi ingóságot lovasított meg, mindent megtaláltak a lakásán a rendőrök

Házkutatásokat tartottak Maros megyében egy 25 éves férfinél, akit lopással gyanúsítanak. Az általa eltulajdonított tárgyakat sikerült megtalálni és visszaszerezni.

7500 lejnyi ingóságot lovasított meg, mindent megtaláltak a lakásán a rendőrök
7500 lejnyi ingóságot lovasított meg, mindent megtaláltak a lakásán a rendőrök
2026. november 12., csütörtök

7500 lejnyi ingóságot lovasított meg, mindent megtaláltak a lakásán a rendőrök
Hirdetés
2026. november 12., csütörtök

Friedrich Merz német kancellárral tárgyalt Nicușor Dan

Nicușor Dan államfő csütörtökön kétoldalú megbeszélést folytatott Friedrich Merz német kancellárral Dublinban, az Európai Politikai Közösség (EPK) kilencedik csúcstalálkozójának keretében.

Friedrich Merz német kancellárral tárgyalt Nicușor Dan
Friedrich Merz német kancellárral tárgyalt Nicușor Dan
2026. november 12., csütörtök

Friedrich Merz német kancellárral tárgyalt Nicușor Dan
2026. november 12., csütörtök

Akár ötvenszázalékos adócsökkentéssel ösztönöznék a települések önkéntes összevonását

A lakossági adók akár 50 százalékos csökkentésével ösztönözné a kormány az önkéntes település-összevonásokat – jelentette be csütörtökön Buzăuban Alexandru Stoica fejlesztési miniszter.

Akár ötvenszázalékos adócsökkentéssel ösztönöznék a települések önkéntes összevonását
Akár ötvenszázalékos adócsökkentéssel ösztönöznék a települések önkéntes összevonását
2026. november 12., csütörtök

Akár ötvenszázalékos adócsökkentéssel ösztönöznék a települések önkéntes összevonását
2026. november 12., csütörtök

Önkénteseket vár a marosvásárhelyi rendőrség

Személyes interjún választják ki azokat, akik a marosvásárhelyi rendőrségen szeretnének önkénteskedni. A jelentkezőket november 16-tól várják.

Önkénteseket vár a marosvásárhelyi rendőrség
Önkénteseket vár a marosvásárhelyi rendőrség
2026. november 12., csütörtök

Önkénteseket vár a marosvásárhelyi rendőrség
Hirdetés
2026. november 12., csütörtök

Gyilkossággal és kivégzéssel fenyegetőzve buzdította a szimpatizánsokat Georgescu kiszabadítására egy férfi

Őrizetbe vettek egy 46 éves férfit, aki arra buzdította Călin Georgescu támogatóit, hogy hatoljanak be a bukaresti fogdába, végezzenek az ott dolgozókkal, és helikopterrel szabadítsák ki a volt államfőjelöltet.

Gyilkossággal és kivégzéssel fenyegetőzve buzdította a szimpatizánsokat Georgescu kiszabadítására egy férfi
Gyilkossággal és kivégzéssel fenyegetőzve buzdította a szimpatizánsokat Georgescu kiszabadítására egy férfi
2026. november 12., csütörtök

Gyilkossággal és kivégzéssel fenyegetőzve buzdította a szimpatizánsokat Georgescu kiszabadítására egy férfi
2026. november 12., csütörtök

Féléves átmeneti időszak következhet a hulladékszállításban

Féléves felkészülési időszakot vezetnének be az új Hargita megyei hulladékgazdálkodási rendszerben. Ebben az átmeneti időszakban egységes díjszabás lenne érvényben: vidéken személyenként havi 21 lej, városi környezetben pedig 26 lej.

Féléves átmeneti időszak következhet a hulladékszállításban
Féléves átmeneti időszak következhet a hulladékszállításban
2026. november 12., csütörtök

Féléves átmeneti időszak következhet a hulladékszállításban
2026. november 12., csütörtök

Nyolc év szünet után indít újra belföldi járatokat Romániában a Wizz Air

Decemberben újraindítja belföldi járatait Romániában a Wizz Air – írja az economedia.ro beszámolója nyomán az MTI.

Nyolc év szünet után indít újra belföldi járatokat Romániában a Wizz Air
Nyolc év szünet után indít újra belföldi járatokat Romániában a Wizz Air
2026. november 12., csütörtök

Nyolc év szünet után indít újra belföldi járatokat Romániában a Wizz Air
Hirdetés
2026. november 12., csütörtök

Rendkívüli ülést tart hétfőn a Maros Megyei Tanács
Rendkívüli ülést tart hétfőn a Maros Megyei Tanács
Rendkívüli ülést tart hétfőn a Maros Megyei Tanács
2026. november 12., csütörtök

Rendkívüli ülést tart hétfőn a Maros Megyei Tanács
2026. november 12., csütörtök

Tíz diákot vittek kórházba tömeges megbetegedés gyanújával egy Székelyfölddel szomszédos megyében

Huszonkét diákot szállítottak kórházba csütörtökön a Neamț megyei Szabófalván, miután egy hatodik osztály több tanulója fejfájásra, torokirritációra és szédülésre panaszkodott.

Tíz diákot vittek kórházba tömeges megbetegedés gyanújával egy Székelyfölddel szomszédos megyében
Tíz diákot vittek kórházba tömeges megbetegedés gyanújával egy Székelyfölddel szomszédos megyében
2026. november 12., csütörtök

Tíz diákot vittek kórházba tömeges megbetegedés gyanújával egy Székelyfölddel szomszédos megyében
2026. november 12., csütörtök

Meglepő helyen Románia az éves átlagfizetést illetően EU-s viszonylatban

A bruttó átlagbér 9532 lej volt idén szeptemberben Romániában. Ami pedig a 2025-ös éves átlagot illeti, az EU-ban nem Románia az utolsó, sőt még az utolsó három között sincs. Jól élünk, csak nem vettük észre?

Meglepő helyen Románia az éves átlagfizetést illetően EU-s viszonylatban
Meglepő helyen Románia az éves átlagfizetést illetően EU-s viszonylatban
2026. november 12., csütörtök

Meglepő helyen Románia az éves átlagfizetést illetően EU-s viszonylatban
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!