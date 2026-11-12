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Meglepő helyen Románia az éves átlagfizetést illetően EU-s viszonylatban

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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Augusztushoz képest szeptemberben 29 lejjel (0,5 százalékkal) 5717 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában – közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet (INS). A bruttó átlagbér 9532 lej volt, 35 lejjel (plusz 0,4 százalékkal) nagyobb, mint az előző hónapban.

Székelyhon

2026. november 12., 13:272026. november 12., 13:27

2026. november 12., 13:372026. november 12., 13:37

A legmagasabb nettó átlagfizetést a számítógépes programozásban és információtechnológiai szaktanácsadásban jegyezték, 13 513 lejt, ezt a kőolaj- és földgázkitermelés követte 13 336 lejjel.

A legalacsonyabb nettó átlagkereset az egyéb szolgáltatásokban volt, 2982 lej, a halászatban és akvakultúrában pedig 3005 lej.

Augusztushoz képest a gazdasági ágazatok többségében nőttek a bérek,

részben a prémiumok és más juttatások kifizetése, illetve a termelési teljesítmény és bevételek növekedése miatt. A legnagyobb, 13,4 százalékos emelkedést a kőolaj- és földgázkitermelésben mérték – írja az Agerpres hírügynökség a statisztikai intézet adataira hivatkozva.

A közszférában az egészségügyben és a szociális ellátásban 0,5, a közigazgatásban 0,2 százalékkal csökkent a nettó átlagbér augusztushoz képest, az oktatásban viszont 1 százalékkal nőtt.

Hol vannak a romániai keresetek éves viszonylatban?

Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat is közzétette a tagállamok munkavállalóinak éves keresetét 2025-re. A teljes munkaidőre átszámított bruttó átlagfizetés EU-s viszonylatban 41 500 euró volt, ami 4,3 százalékos emelkedést jelent a 2024-es 39 800 euróhoz képest.

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Az EU-tagállamok közül a legmagasabb átlagos éves, teljes munkaidőre átszámított fizetést Luxemburgban (85 600 euró) jegyezték, amelyet Dánia (73 500 euró) és Írország (64 400 euró) követett.

Ezzel szemben a legalacsonyabb átlagos éves, teljes munkaidőre átszámított bért Bulgáriában (16 200 euró), Görögországban (18 800 euró) és Magyarországon (20 100 euró) regisztrálták.

Románia közvetlenül Magyarország előtt áll, az éves összeg mintegy 21 ezer euró.

Társadalom Gazdaság
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