Meglepő helyen Románia az éves átlagfizetést illetően EU-s viszonylatban

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Fotó: Borbély Fanni
Augusztushoz képest szeptemberben 29 lejjel (0,5 százalékkal) 5717 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában – közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet (INS). A bruttó átlagbér 9532 lej volt, 35 lejjel (plusz 0,4 százalékkal) nagyobb, mint az előző hónapban.
2026. november 12., 13:272026. november 12., 13:27
2026. november 12., 13:372026. november 12., 13:37
A legmagasabb nettó átlagfizetést a számítógépes programozásban és információtechnológiai szaktanácsadásban jegyezték, 13 513 lejt, ezt a kőolaj- és földgázkitermelés követte 13 336 lejjel.
A legalacsonyabb nettó átlagkereset az egyéb szolgáltatásokban volt, 2982 lej, a halászatban és akvakultúrában pedig 3005 lej.
részben a prémiumok és más juttatások kifizetése, illetve a termelési teljesítmény és bevételek növekedése miatt. A legnagyobb, 13,4 százalékos emelkedést a kőolaj- és földgázkitermelésben mérték – írja az Agerpres hírügynökség a statisztikai intézet adataira hivatkozva.
A közszférában az egészségügyben és a szociális ellátásban 0,5, a közigazgatásban 0,2 százalékkal csökkent a nettó átlagbér augusztushoz képest, az oktatásban viszont 1 százalékkal nőtt.
Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat is közzétette a tagállamok munkavállalóinak éves keresetét 2025-re. A teljes munkaidőre átszámított bruttó átlagfizetés EU-s viszonylatban 41 500 euró volt, ami 4,3 százalékos emelkedést jelent a 2024-es 39 800 euróhoz képest.
Az EU-tagállamok közül a legmagasabb átlagos éves, teljes munkaidőre átszámított fizetést Luxemburgban (85 600 euró) jegyezték, amelyet Dánia (73 500 euró) és Írország (64 400 euró) követett.
Ezzel szemben a legalacsonyabb átlagos éves, teljes munkaidőre átszámított bért Bulgáriában (16 200 euró), Görögországban (18 800 euró) és Magyarországon (20 100 euró) regisztrálták.
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