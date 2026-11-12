Meglepő helyen Románia az éves átlagfizetést illetően EU-s viszonylatban

Augusztushoz képest szeptemberben 29 lejjel (0,5 százalékkal) 5717 lejre nőtt a nettó átlagbér Romániában – közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet (INS). A bruttó átlagbér 9532 lej volt, 35 lejjel (plusz 0,4 százalékkal) nagyobb, mint az előző hónapban.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A legalacsonyabb nettó átlagkereset az egyéb szolgáltatásokban volt, 2982 lej, a halászatban és akvakultúrában pedig 3005 lej.

A legmagasabb nettó átlagfizetést a számítógépes programozásban és információtechnológiai szaktanácsadásban jegyezték, 13 513 lejt, ezt a kőolaj- és földgázkitermelés követte 13 336 lejjel.

részben a prémiumok és más juttatások kifizetése, illetve a termelési teljesítmény és bevételek növekedése miatt. A legnagyobb, 13,4 százalékos emelkedést a kőolaj- és földgázkitermelésben mérték – írja az Agerpres hírügynökség a statisztikai intézet adataira hivatkozva.

A közszférában az egészségügyben és a szociális ellátásban 0,5, a közigazgatásban 0,2 százalékkal csökkent a nettó átlagbér augusztushoz képest, az oktatásban viszont 1 százalékkal nőtt.

Hol vannak a romániai keresetek éves viszonylatban?

Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat is közzétette a tagállamok munkavállalóinak éves keresetét 2025-re. A teljes munkaidőre átszámított bruttó átlagfizetés EU-s viszonylatban 41 500 euró volt, ami 4,3 százalékos emelkedést jelent a 2024-es 39 800 euróhoz képest.

Hirdetés

Az EU-tagállamok közül a legmagasabb átlagos éves, teljes munkaidőre átszámított fizetést Luxemburgban (85 600 euró) jegyezték, amelyet Dánia (73 500 euró) és Írország (64 400 euró) követett.

Ezzel szemben a legalacsonyabb átlagos éves, teljes munkaidőre átszámított bért Bulgáriában (16 200 euró), Görögországban (18 800 euró) és Magyarországon (20 100 euró) regisztrálták.