Most vegyél, mert gyorsan fogy, regisztrálj ingyen, s majd észrevétlenül fizetsz – meg vagyunk tévesztve, de ebből elég!

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Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

Képünk illusztráció

Fotó: Beliczay László

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Az Európai Bizottság szerdán új jogszabályjavaslatot terjesztett elő az online vásárlók védelmének megerősítésére, amely megtiltaná a manipulatív értékesítési módszereket, átláthatóbbá tenné a digitális szolgáltatások árazását, és megkönnyítené az előfizetések lemondását – közölte szerdán a brüsszeli testület.

Székelyhon

2026. november 12., 08:122026. november 12., 08:12

A digitális méltányosságról szóló jogszabály (Digital Fairness Act, DFA) célja, hogy az Európai Unióban a fogyasztók az interneten ugyanolyan magas szintű védelemben részesüljenek, mint a hagyományos kereskedelemben.

A javaslat megtiltaná az úgynevezett manipulatív tervezési és marketingtechnikákat, például azokat

a hamis figyelmeztetéseket, amelyek egy termék közelgő elfogyására hivatkozva sürgetik a vásárlást.

A vállalkozásoknak egyértelműbben kellene feltüntetniük az árakat, különösen a virtuális fizetőeszközökkel történő alkalmazáson belüli vásárlások, valamint a kulturális és sportesemények dinamikus árazása esetében – írja az MTI a brüsszeli testület szerdai közlésére hivatkozva. Az új szabályok ugyanakkor

lehetővé tennék a felhasználók számára a túlzott költekezésre ösztönző, függőséget kialakító digitális funkciók kikapcsolását.

A kiskorúaknak tiltanák a szerencsejátékhoz hasonló, fizetés ellenében előnyöket biztosító megoldásokat, és korlátoznák a személyes, illetve érzékeny adatok felhasználásán alapuló tisztességtelen célzott hirdetéseket.

A javaslat szigorúbb átláthatósági követelményeket vezetne be az influenszerek fizetett tartalmaira is, különös tekintettel a fiatalkorú követők védelmére. A bizottság emellett

egyszerűsítené a digitális előfizetések megszüntetését, és fellépne az automatikus megújításokkal, valamint az ingyenes próbaidőszakok után észrevétlenül fizetőssé váló szolgáltatásokkal szemben.

A fogyasztóknak joguk lenne ahhoz is, hogy ügyfélszolgálati ügyintézés során emberi munkatárssal léphessenek kapcsolatba.

A fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló uniós rendelet tervezett módosítása felhatalmazná az Európai Bizottságot arra, hogy közvetlenül vizsgálja a belső piac egészét érintő, nagy horderejű jogsértéseket, és akár az érintett vállalat éves globális árbevételének hat százalékát kitevő bírságot szabjon ki.

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A szabályozás gyorsítaná a nemzeti fogyasztóvédelmi hatóságok együttműködését, a nem uniós vállalatokat pedig arra kötelezné, hogy jogi képviselőt jelöljenek ki az EU-ban. Az Európai Bizottság számításai szerint

az intézkedések összességében évente akár 13,7 milliárd euró megtakarítást eredményezhetnek az uniós fogyasztóknak.

A jogszabályjavaslatokról a következő szakaszban az Európai Parlament és az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács tárgyal.

Fogyasztóvédelem
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