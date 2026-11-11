Váratlan kiadások és elmaradt számlák: kedvezőtlen képet mutatnak a romániai adatok

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Fotó: Orbán Orsolya
Románia lakosságának 37,8 százaléka nem tudott volna saját forrásból fedezni egy váratlan kiadást 2025-ben, ami az ötödik legmagasabb arány volt tavaly az Európai Unióban – derül ki az Eurostat szerdán közzétett adataiból.
Az uniós átlag 29,2 százalék volt, szemben az egy évvel korábbi 30 százalékkal. A legmagasabb arányt Görögországban mérték (50,5 százalék), majd Lettország (43,7), Bulgária (42,4), Litvánia (41,1) és Románia következett.
Az EU egészében javult a helyzet az elmúlt évtizedben: 2015-höz képest 8,2 százalékponttal csökkent azok aránya, akik nem tudtak volna megbirkózni egy váratlan kiadással.
Romániában ugyanakkor
közüzemi számlák, jelzáloghitel, lakbér vagy részletre vásárolt termékek után. Ennél magasabb, 41,8 százalékos arányt csak Görögországban mértek, az uniós átlag 9,2 százalék volt.
A jelzáloghitel- vagy lakbérhátralék önmagában Romániában ritka, mindössze a lakosság 0,5 százalékát érintette. Az Eurostat szerint ez részben azzal magyarázható, hogy a romániai lakosság nagyon kis része él jelzáloghitellel terhelt vagy bérelt lakásban, a jelzáloghiteles lakástulajdonosok aránya például mindössze 1,1 százalék volt – írja az Agerpres.
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