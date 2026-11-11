Váratlan kiadások és elmaradt számlák: kedvezőtlen képet mutatnak a romániai adatok

Románia lakosságának 37,8 százaléka nem tudott volna saját forrásból fedezni egy váratlan kiadást 2025-ben, ami az ötödik legmagasabb arány volt tavaly az Európai Unióban – derül ki az Eurostat szerdán közzétett adataiból.

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Az uniós átlag 29,2 százalék volt, szemben az egy évvel korábbi 30 százalékkal. A legmagasabb arányt Görögországban mérték (50,5 százalék), majd Lettország (43,7), Bulgária (42,4), Litvánia (41,1) és Románia következett.

Az EU egészében javult a helyzet az elmúlt évtizedben: 2015-höz képest 8,2 százalékponttal csökkent azok aránya, akik nem tudtak volna megbirkózni egy váratlan kiadással.

Romániában ugyanakkor