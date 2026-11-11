Kritikus állapotban van a bulgáriai tömegbaleset román állampolgárságú sérültje

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Válságos az állapota annak a román állampolgárnak, aki megsérült a bulgáriai Trákia autópályán történt keddi tömegkarambolban – jelentette szerdán a BTA bolgár hírügynökség a burgaszi Heart and Brain kórház tájékoztatása alapján.
A férfi több súlyos sérülést szenvedett, életveszélyes állapotban kezelik az intenzív osztályon. A balesetről értesítették a hozzátartozóit és Románia burgaszi konzulátusát is – ismerteti az Agerpres.
Egy román állampolgár is megsérült a Bulgáriában kedden történt autópálya-balesetben, és jelenleg orvosi ellátásban részesül – közölte Dan Neculăescu külügyminiszter a X platformon.
A BTA arról is hírt adott, hogy a 12 halálos áldozatot és több tucat sérültet követelő baleset ügyében vizsgálódó hatóságok
Doicsin Dojcsev kerületi ügyész hangsúlyozta, hogy a sofőrt kizárólag azért vették őrizetbe, hogy biztosítsák jelenlétét a szerdai kihallgatáson, és nem emeltek vádat ellene.
A hatóságok eddig 44 szemtanút hallgattak ki, és folytatják a baleset körülményeinek tisztázását.
Feljelentést tesz a buszmegálló tábláját megrongálni próbáló nő ellen a Csíki Trans Kft. vezetése.
A két világháborúban elesett csíktaplocai honvédek emléke előtt hajtottak fejet november 11-én a helyi temetőben. A megemlékezésen a múlt áldozatairól, a béke értékéről és az emlékezet továbbadásának fontosságáról is szó esett.
Vádat emelt a legfőbb ügyészség Diana Șoșoacă európai parlamenti képviselő ellen hatósági személy elleni erőszak miatt.
Esőre figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) több megyére. Emellett az ország nagy részére csapadékra és erős szélre figyelmeztető előrejelzés érvényes.
Bírálta a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) Nicușor Dan párttal kapcsolatos kijelentéseit, és felszólította az államfőt, hogy dokumentumokkal támassza alá az AUR esetleges kormányra kerülésének gazdasági következményeiről tett állításait.
Nicușor Dan államfő a Cotroceni-palotában tartott keddi sajtótájékoztatója végén közölte: Ovidiu Vanghele újságíró a továbbiakban nem vehet részt a sajtótájékoztatóin, mert sértegette őt.
Egy csecsemő életét vesztette, három felnőtt megsérült egy személyautó és egy kamion ütközésében kedd este a 13-as országúton, Brassó közelében.
Nicușor Dan államfő kedden bejelentette, hogy októberben családjával együtt hivatalos rezidenciába költözött.
Nicușor Dan kedden kijelentette, hogy a Románok Egyesüléséért Szövetséget (AUR) populista és izolacionista pártként tartják számon, amelynek kormányra kerülése szerinte rövid időn belül rontott volna Románia hitelminősítésén.
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