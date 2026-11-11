Kritikus állapotban van a bulgáriai tömegbaleset román állampolgárságú sérültje

Válságos az állapota annak a román állampolgárnak, aki megsérült a bulgáriai Trákia autópályán történt keddi tömegkarambolban – jelentette szerdán a BTA bolgár hírügynökség a burgaszi Heart and Brain kórház tájékoztatása alapján.

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A férfi több súlyos sérülést szenvedett, életveszélyes állapotban kezelik az intenzív osztályon. A balesetről értesítették a hozzátartozóit és Románia burgaszi konzulátusát is – ismerteti az Agerpres.

korábban írtuk Tömegbaleset Bulgáriában: román sérültje is van a több mint tíz halálos áldozatot követelő karambolnak – videóval Egy román állampolgár is megsérült a Bulgáriában kedden történt autópálya-balesetben, és jelenleg orvosi ellátásban részesül – közölte Dan Neculăescu külügyminiszter a X platformon.

A BTA arról is hírt adott, hogy a 12 halálos áldozatot és több tucat sérültet követelő baleset ügyében vizsgálódó hatóságok