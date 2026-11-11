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AUR: Nicușor Dant jobban foglalkoztatják a pénzpiacok, mint az, hogy magyarázatot adjon a romániai adófizetőknek

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

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Bírálta a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) Nicușor Dan párttal kapcsolatos kijelentéseit, és felszólította az államfőt, hogy dokumentumokkal támassza alá az AUR esetleges kormányra kerülésének gazdasági következményeiről tett állításait.

Székelyhon

2026. november 11., 09:542026. november 11., 09:54

2026. november 11., 09:552026. november 11., 09:55

Az Agerpres hírügynökséghez eljuttatott kedd esti közleményében az alakulat kifogásolta, hogy az államfő aznapi sajtótájékoztatóján

az AUR jelentette veszélyekről beszélt, miközben alig ejtett szót az ország gazdasági helyzetéről és a lakosság életszínvonaláról.

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Mint hangsúlyozták, Románia már most is hatalmas költségvetési hiánnyal, energiaválsággal, emelkedő árakkal és a lakosságot, illetve a vállalkozásokat sújtó adóterhekkel küzd. A párt szerint ezekért nem az országot soha nem kormányzó AUR, hanem a korábbi kormánypártok felelősek, amelyeket az államfő továbbra is támogat.

Az alakulat ugyanakkor arra kérte Nicușor Dant, hogy

mutassa be azokat a hitelminősítői jelentéseket, amelyek szerint az AUR kormányra kerülése esetén egy héten belül leminősítenék Romániát.

„A hitelminősítők azokra a költségvetési és államadósság-problémákra, valamint politikai instabilitásra figyelmeztettek, amelyek a Nicușor Dan által elfogadhatónak és Európa-barátnak tartott kormányok idején halmozódtak fel” – áll a közleményben.

A párt azt is kifogásolta, hogy Nicușor Dan „fenyegetésnek” tekinti a romániai állampolgárok millióinak politikai választását, és az öt és fél hónapig tartó kormányválság idején következetesen elutasította az előre hozott választások lehetőségét. Hangsúlyozta, hogy az államfőnek joga van saját politikai véleményéhez, de

kötelessége tiszteletben tartani a politikai pluralizmust és képviselni valamennyi állampolgárt, azokat is, akik nem támogatják őt.

Az államfő a Cotroceni-palotában tartott kedd esti sajtótájékoztatóján azt nyilatkozta, hogy az AUR-t populista és izolacionista pártként tartják számon, amelynek a „botránykeltés” az egyik fő jellemzője. Közlése szerint a Standard & Poor's, a Moody's és a Fitch is világossá tette, hogy a párt esetleges kormányra kerülése okot adhat Románia leminősítésére.

Belföld
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