AUR: Nicușor Dant jobban foglalkoztatják a pénzpiacok, mint az, hogy magyarázatot adjon a romániai adófizetőknek

Fotó: Haáz Vince
Bírálta a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) Nicușor Dan párttal kapcsolatos kijelentéseit, és felszólította az államfőt, hogy dokumentumokkal támassza alá az AUR esetleges kormányra kerülésének gazdasági következményeiről tett állításait.
2026. november 11., 09:542026. november 11., 09:54
2026. november 11., 09:552026. november 11., 09:55
Az Agerpres hírügynökséghez eljuttatott kedd esti közleményében az alakulat kifogásolta, hogy az államfő aznapi sajtótájékoztatóján
Mint hangsúlyozták, Románia már most is hatalmas költségvetési hiánnyal, energiaválsággal, emelkedő árakkal és a lakosságot, illetve a vállalkozásokat sújtó adóterhekkel küzd. A párt szerint ezekért nem az országot soha nem kormányzó AUR, hanem a korábbi kormánypártok felelősek, amelyeket az államfő továbbra is támogat.
Az alakulat ugyanakkor arra kérte Nicușor Dant, hogy
„A hitelminősítők azokra a költségvetési és államadósság-problémákra, valamint politikai instabilitásra figyelmeztettek, amelyek a Nicușor Dan által elfogadhatónak és Európa-barátnak tartott kormányok idején halmozódtak fel” – áll a közleményben.
A párt azt is kifogásolta, hogy Nicușor Dan „fenyegetésnek” tekinti a romániai állampolgárok millióinak politikai választását, és az öt és fél hónapig tartó kormányválság idején következetesen elutasította az előre hozott választások lehetőségét. Hangsúlyozta, hogy az államfőnek joga van saját politikai véleményéhez, de
Az államfő a Cotroceni-palotában tartott kedd esti sajtótájékoztatóján azt nyilatkozta, hogy az AUR-t populista és izolacionista pártként tartják számon, amelynek a „botránykeltés” az egyik fő jellemzője. Közlése szerint a Standard & Poor's, a Moody's és a Fitch is világossá tette, hogy a párt esetleges kormányra kerülése okot adhat Románia leminősítésére.
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