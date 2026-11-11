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Órákig küzdöttek a lángokkal egy háznál Maros megyében

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

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Közel három órán át dolgoztak a tűzoltók a lángok megfékezésén egy Ratosnyán kigyulladt lakóháznál. A lángok a tetőszerkezet mintegy 150 négyzetméteres felületén terjedtek szét.

Székelyhon

2026. november 11., 09:392026. november 11., 09:39

2026. november 11., 09:422026. november 11., 09:42

Kedden röviddel éjfél után riasztották a Maros megyei tűzoltókat egy Ratosnyán, kigyulladt lakóházhoz.

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A tűz a tetőszerkezet mintegy 150 négyzetméteres felületén pusztított.

A lángok megfékezése és teljes eloltása körülbelül három órát vett igénybe. Személyi sérülés nem történt.

A helyszínre a dédai tűzoltóállomás és a szászrégeni tűzoltóalakulat egységei szálltak ki két tűzoltóautóval és egy SMURD-mentővel, munkájukat a dédai önkéntes tűzoltók is segítették – számol be a Maros megyei tűzoltóság.

Maros megye Marosszék Tűzeset
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