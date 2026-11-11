Órákig küzdöttek a lángokkal egy háznál Maros megyében

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Közel három órán át dolgoztak a tűzoltók a lángok megfékezésén egy Ratosnyán kigyulladt lakóháznál. A lángok a tetőszerkezet mintegy 150 négyzetméteres felületén terjedtek szét.
2026. november 11., 09:392026. november 11., 09:39
2026. november 11., 09:422026. november 11., 09:42
Kedden röviddel éjfél után riasztották a Maros megyei tűzoltókat egy Ratosnyán, kigyulladt lakóházhoz.
A tűz a tetőszerkezet mintegy 150 négyzetméteres felületén pusztított.
A helyszínre a dédai tűzoltóállomás és a szászrégeni tűzoltóalakulat egységei szálltak ki két tűzoltóautóval és egy SMURD-mentővel, munkájukat a dédai önkéntes tűzoltók is segítették – számol be a Maros megyei tűzoltóság.
A marosvásárhelyi képviselő-testület kedden reggel nem fogadta el a szemétszolgáltatási díjak több mint ötvenszázalékos emelésére vonatkozó határozattervezetet, visszautasítva az ilyen mértékű emelést. De ez nem jelenti azt, hogy nem drágul a díj.
Mintegy száz négyzetméteren pusztított a tűz egy asztalosműhelyben kedden hajnalban a Maros megyei Tokán, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.
Egy gabonával megrakott teherautó borult fel kedden kora reggel a Maros megyei Nagyernyén.
Segesvár saját kezébe szeretné venni a szemétszolgáltatást, mert elégedetlen a jelenlegi céggel és a kiszámlázott összegekkel. Az elmúlt napokban kisebb fennakadások voltak a szolgáltatásban.
Két személy megsérült abban a közúti balesetben, amely vasárnap késő este történt Marosvásárhelyen, a Dózsa György utcában. Az autó egy körforgalomra hajtott fel, a sérülteket kórházba szállították.
Két egymás mellett álló lakóházban is tűz ütött ki vasárnap este Vármezőn, miután a lángok az egyik épületről átterjedtek a másikra.
Bővítik az ivóvíz- és csatornahálózatot Szászrégenben, de egyelőre nem tudják kicserélni azt a fővezetéket, amely augusztusban és októberben is meghibásodott.
Lángra lobbant a száraz növényzet Marosludason szombat délután. A tűzoltók végül megfékezték a tüzet, amely mintegy nyolc hektáron pusztított.
Ismeretlen okok miatt ütközött a villanyoszlopnak egy személygépkocsi szombaton délután Szászrégenben.
Marosvásárhelyen és Segesváron is kamarazene koncerteket tartanak az idei Tiberius Fesztivál keretében, de a rangos esemény túllépi Maros megye határait, egyes programpontjai Kolozsváron és Besztercében zajlanak.
szóljon hozzá!