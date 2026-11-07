Nyolc hektárnyi száraz növényzet égett le Marosludason

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Lángra lobbant a száraz növényzet Marosludason szombat délután. A tűzoltók végül megfékezték a tüzet, amely mintegy nyolc hektáron pusztított.
Szombaton délután riasztották a Maros megyei tűzoltókat, hogy oltsák el a meggyulladt száraz növényzetet Marosludason, a Mihai Eminescu utcában.
Végül sikerült megfékezniük a tüzet, amely mintegy nyolc hektárnyi száraz növényzetet pusztított el.
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