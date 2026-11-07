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Nyolc hektárnyi száraz növényzet égett le Marosludason

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

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Lángra lobbant a száraz növényzet Marosludason szombat délután. A tűzoltók végül megfékezték a tüzet, amely mintegy nyolc hektáron pusztított.

Simon Virág

2026. november 07., 20:432026. november 07., 20:43

Szombaton délután riasztották a Maros megyei tűzoltókat, hogy oltsák el a meggyulladt száraz növényzetet Marosludason, a Mihai Eminescu utcában.

A helyszínre egy tűzoltóautóval szálltak ki, és hosszú ideig oltották a lángokat.

Végül sikerült megfékezniük a tüzet, amely mintegy nyolc hektárnyi száraz növényzetet pusztított el.

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Marosszék Tűzeset Marosludas
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