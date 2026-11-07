Válogatás nélkül lövöldözött egy férfi Krakkó főterén, hatan meghaltak

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Hat ember életét vesztette, és tizenöten megsérültek szombat délután, amikor egy fegyveres férfi válogatás nélkül lövöldözni kezdett Krakkó főterén – közölték a lengyel hatóságok.
A katonai ruházatot viselő támadó délután három óra körül autóval hajtott Krakkó forgalmas főterére, és a járműből kezdett lövöldözni. Nem sokkal később a közelben tűzharcba keveredett a rendőrökkel, akik közül ketten megsebesültek – írja az MTI.
A férfit meglőtték, elfogták és kórházba szállították. Marcin Kierwinski belügyminiszter az egyik meglőtt rendőr állapotát válságosnak nevezte.
autójában pedig további fegyvereket és lőszert találtak. A hatóságok szerint már nem jelent veszélyt a lakosságra. Az elkövető indítéka egyelőre ismeretlen.
A lövöldözés során egy villamost is találat ért a főtér közelében. A jármű vezetője arról számolt be, hogy
– közölte a helyi közlekedési társaság.
A helyszínre több mentőautót riasztottak, és mentőhelikopter is leszállt a főtéren. A hatóságok arra kérték a lakosságot és a turistákat, hogy kerüljék el a környéket.
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