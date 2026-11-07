Válogatás nélkül lövöldözött egy férfi Krakkó főterén, hatan meghaltak

Hat ember életét vesztette, és tizenöten megsérültek szombat délután, amikor egy fegyveres férfi válogatás nélkül lövöldözni kezdett Krakkó főterén – közölték a lengyel hatóságok.

Székelyhon 2026. november 07., 20:342026. november 07., 20:34

A katonai ruházatot viselő támadó délután három óra körül autóval hajtott Krakkó forgalmas főterére, és a járműből kezdett lövöldözni. Nem sokkal később a közelben tűzharcba keveredett a rendőrökkel, akik közül ketten megsebesültek – írja az MTI. Hirdetés A férfit meglőtték, elfogták és kórházba szállították. Marcin Kierwinski belügyminiszter az egyik meglőtt rendőr állapotát válságosnak nevezte.

A hatóságok tájékoztatása szerint a támadó egy lengyel férfi, aki egyedül cselekedett,

autójában pedig további fegyvereket és lőszert találtak. A hatóságok szerint már nem jelent veszélyt a lakosságra. Az elkövető indítéka egyelőre ismeretlen. A lövöldözés során egy villamost is találat ért a főtér közelében. A jármű vezetője arról számolt be, hogy

egy mozgó autóból lőttek a villamosra, és betört a vezetőfülke ablaka