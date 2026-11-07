Az ősz eddigi leghidegebb reggele Csíkszeredában

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat
Fagyos reggelre ébredtek szombaton Székelyföld lakói: Csíkszeredában mínusz 8,3 Celsius-fokot mértek, de a térség több településén is jócskán fagypont alá süllyedt a hőmérséklet.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) adatai alapján szombat reggel Csíkszeredában volt a leghidegebb, ahol mínusz 8,3 fokot regisztráltak. Fagyos volt a reggel Maroshévízen (–7) és Gyergyóalfaluban (–6,2) is.
Székelyudvarhelyen mínusz 4,7, Sepsiszentgyörgyön mínusz 4,3, Marosvásárhelyen mínusz 4,7 fokot mértek, míg Bodzafordulón mínusz 4,6 fokig csúszott a hőmérő higanyszála.
A hegyvidéki mérőállomások közül a Kelemen-havasokban mínusz 10,7, a Bucsin-tetőn mínusz 7,1, a Lakócán mínusz 8,5 fok volt.
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