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Az ősz eddigi leghidegebb reggele Csíkszeredában

• Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

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Fagyos reggelre ébredtek szombaton Székelyföld lakói: Csíkszeredában mínusz 8,3 Celsius-fokot mértek, de a térség több településén is jócskán fagypont alá süllyedt a hőmérséklet.

Székelyhon

2026. november 07., 10:002026. november 07., 10:00

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) adatai alapján szombat reggel Csíkszeredában volt a leghidegebb, ahol mínusz 8,3 fokot regisztráltak. Fagyos volt a reggel Maroshévízen (–7) és Gyergyóalfaluban (–6,2) is.

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Székelyudvarhelyen mínusz 4,7, Sepsiszentgyörgyön mínusz 4,3, Marosvásárhelyen mínusz 4,7 fokot mértek, míg Bodzafordulón mínusz 4,6 fokig csúszott a hőmérő higanyszála.

A legkevésbé hideg Kézdivásárhelyen volt, a céhes városban „csak” mínusz 3,4 fokig hűlt a levegő.

A hegyvidéki mérőállomások közül a Kelemen-havasokban mínusz 10,7, a Bucsin-tetőn mínusz 7,1, a Lakócán mínusz 8,5 fok volt.

Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Csíkszereda Időjárás
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