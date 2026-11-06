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Uniós biztossal egyeztetett a miniszterelnök a romániai oktatás jobb tétele érdekében

• Fotó: Gov.ro

Fotó: Gov.ro

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Luca Niculescu miniszterelnök pénteken a Victoria-palotában egyeztetett a kormány oktatási, ifjúsági, képességfejlesztési, foglalkoztatási és szociálpolitikai prioritásairól.

Székelyhon

2026. november 06., 18:112026. november 06., 18:11

A miniszterelnök az ezekre igényelhető uniós forrásokról egyeztetett Roxana Mînzatu szociális jogokért, készségekért, minőségi munkahelyekért és felkészültségért felelős uniós biztossal – számol be az Agerpres.

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A kormány közleménye szerint a megbeszélések középpontjában

az oktatás és a szakképzés szerepe állt a fiatalok jelenlegi kihívásokra való felkészítésében.

Emellett hangsúlyozták a munkaerőpiac elvárásaihoz igazodó készségek fejlesztésének szükségességét, valamint a minőségi munkahelyek teremtésének fontosságát, amelyek megfelelő munkakörülményeket és szakmai fejlődési lehetőségeket biztosítanak.

A miniszterelnök és az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke a következő többéves pénzügyi keret kapcsán megvizsgálta annak lehetőségét, hogy

a román kormány egy olyan jövőképet támogasson, amely a fiatalok készségeinek fejlesztését helyezi előtérbe.

A kabinet közleménye szerint Luca Niculescu kijelentette, hogy a romániai fiatalok számára jól fizető munkahelyeket csak egy integrált, kormányzati szinten felvállalt, az üzleti szférával együttműködő és az európai forrásokat hatékonyan kihasználó nemzeti politikával lehet teremteni.

A fiatal generációnak összehangolt erőfeszítésekre van szüksége ahhoz, hogy kihasználhassa a munkaerőpiac által kínált lehetőségeket egy egyre inkább versenyorientált és folyamatos szakmai fejlődést követelő európai és globális környezetben

– tette hozzá.

Az egyeztetésen szó volt ugyanakkor az Európai Unió szociális dimenziója megerősítésének szükségességéről is olyan politikák révén, amelyek hozzájárulnak

  • a szegénység és a társadalmi kirekesztés csökkentéséhez,

  • a kiszolgáltatott helyzetben lévők támogatásához,

  • valamint az esélyegyenlőség és a nemek közötti egyenlőség előmozdításához.

Ugyanakkor kiemelt figyelmet szenteltek azoknak az európai kezdeményezéseknek, amelyek a polgárok – és különösen a fiatalok – megfizethető lakhatáshoz való hozzáférését elősegítő politikák kidolgozására irányulnak.

Rávilágítottak emellett Románia és az európai intézmények közötti együttműködés fontosságára olyan politikák kidolgozásában, melyek kielégítik a lakosság elvárásait, támogatják a gazdasági versenyképességet és erősítik a társadalmi kohéziót.

A találkozón Luca Niculescu miniszterelnök köszönetet mondott Roxana Mînzatunak és csapatának a Románia iránt tanúsított erős és folyamatos támogatásért.

Belföld
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