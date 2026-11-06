Uniós biztossal egyeztetett a miniszterelnök a romániai oktatás jobb tétele érdekében

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Luca Niculescu miniszterelnök pénteken a Victoria-palotában egyeztetett a kormány oktatási, ifjúsági, képességfejlesztési, foglalkoztatási és szociálpolitikai prioritásairól.
A miniszterelnök az ezekre igényelhető uniós forrásokról egyeztetett Roxana Mînzatu szociális jogokért, készségekért, minőségi munkahelyekért és felkészültségért felelős uniós biztossal – számol be az Agerpres.
A kormány közleménye szerint a megbeszélések középpontjában
Emellett hangsúlyozták a munkaerőpiac elvárásaihoz igazodó készségek fejlesztésének szükségességét, valamint a minőségi munkahelyek teremtésének fontosságát, amelyek megfelelő munkakörülményeket és szakmai fejlődési lehetőségeket biztosítanak.
A miniszterelnök és az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke a következő többéves pénzügyi keret kapcsán megvizsgálta annak lehetőségét, hogy
A kabinet közleménye szerint Luca Niculescu kijelentette, hogy a romániai fiatalok számára jól fizető munkahelyeket csak egy integrált, kormányzati szinten felvállalt, az üzleti szférával együttműködő és az európai forrásokat hatékonyan kihasználó nemzeti politikával lehet teremteni.
– tette hozzá.
Az egyeztetésen szó volt ugyanakkor az Európai Unió szociális dimenziója megerősítésének szükségességéről is olyan politikák révén, amelyek hozzájárulnak
a szegénység és a társadalmi kirekesztés csökkentéséhez,
a kiszolgáltatott helyzetben lévők támogatásához,
valamint az esélyegyenlőség és a nemek közötti egyenlőség előmozdításához.
Ugyanakkor kiemelt figyelmet szenteltek azoknak az európai kezdeményezéseknek, amelyek a polgárok – és különösen a fiatalok – megfizethető lakhatáshoz való hozzáférését elősegítő politikák kidolgozására irányulnak.
Rávilágítottak emellett Románia és az európai intézmények közötti együttműködés fontosságára olyan politikák kidolgozásában, melyek kielégítik a lakosság elvárásait, támogatják a gazdasági versenyképességet és erősítik a társadalmi kohéziót.
A találkozón Luca Niculescu miniszterelnök köszönetet mondott Roxana Mînzatunak és csapatának a Románia iránt tanúsított erős és folyamatos támogatásért.
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