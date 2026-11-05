Hamarabb utalják a gyermekpénzt és még két támogatást

A szokásosnál pár nappal korábban megkapják a gyermekpénzt, a gyermeknevelési, valamint a munkaerőpiacra történő visszatérést ösztönző támogatást a jogosultak ebben a hónapban.

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Mivel a hónap nyolcadik napja, a szokásos utalási dátum munkaszüneti napra esik,

Pénteken megkapja a jogosultak többsége a gyermekpénzt, a gyermeknevelési, valamint a munkaerőpiacra történő visszatérést ösztönző támogatást.

pár nappal korábban folyósítja a támogatásokat az Országos Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség.

Csak a bankkártyára utalt juttatások érkeznek meg pénteken, a postára kicsit később ér oda a pénz – közölte Egyed Katalin, a Hargita Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség vezetője. Utóbbi azonban keveseket érint, a jogosultak döntő többsége ugyanis bankon keresztül kapja ezeket a juttatásokat.

Amint azt Egyed Katalintól megtudtuk, a korábban történő kifizetésnek Hargita megyében közel 60 000 jogosult örülhet. Jelentős részük, azaz

több mint 53 000-en gyermekpénzt kapnak,

mintegy 3000-en gyermeknevelési támogatást,

több mint 1000-en pedig a visszatérést ösztönző támogatást, amit azoknak a szülőknek folyósítanak, akik a gyermekük születésétől számított kétéves gyermeknevelési szabadság lejárta előtt visszatérnek munkahelyükre.

Hargita megyében a gyermekpénzként, gyermeknevelési, valamint visszatérést ösztönző támogatásként havonta kiutalt juttatások összértéke megközelíti a 30 millió lejt.