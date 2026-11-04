Nemcsak felszerelik a kamerákat, napi 24 órás felügyeletet is terveznek Csíkszeredában

Fotó: Borbély Fanni
Hamarosan befejezik annak a közel kétszáz kamerának a felszerelését, amelyek a csíkszeredai forgalomfigyelő-rendszernek a részét fogják képezni. Felügyeletükre 24 órás diszpécserszolgálatot is létrehoznak.
Egyre közelebb kerül a befejezéshez a csíkszeredai forgalomfigyelő kamerarendszer kiépítése. A beruházás részeként
– tájékoztatott érdeklődésünkre Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere.
Hozzátette, jelenleg azon dolgoznak, hogy az oszlopokat a villanyáram- és az internethálózatra kapcsolják, ehhez felméréséket végeznek és készítik elő a bekötéseket.
Jelentősen bővül a térfigyelő rendszer Csíkszeredában: a város területén 131 helyszínen 193 térfigyelő kamerát szerelnek fel a következő hónapokban.
A kamerák felszerelése és beüzemelése mellett
az eszközök már megérkeztek, és több berendezést be is szereltek. A központot a csíkszeredai városházán alakítják ki, és a tervek szerint a Csíkszeredai Helyi Rendőrség működteti majd a városvezetés szándéka szerint napi 24 órában, a hét minden napján.
Fotó: Borbély Fanni
„A technikai feltételeket a projekt jóvoltából megteremtjük, bízunk benne, hogy a személyzeti kérdést is sikerül megoldani” – fogalmazott Bors Béla. Hozzátette, jelenleg zajlik a versenyvizsga az ehhez szükséges munkaerő biztosítására.
A beruházásban négyféle kameratípust alkalmaznak, valamennyi infravörös technológiával működik, így éjszaka is képes felvételeket készíteni. A harminc LPR-kamera rendszámfelismerésre alkalmas, ezeket a város bejáratainál, esetenként a földutaknál, valamint fontosabb közlekedési csomópontoknál helyezik el.
Fotó: Borbély Fanni
A további száz fix, úgynevezett OVERVIEW-kamera nem végez rendszámfelismerést, viszont követi és számlálni is képes a forgalmat. Emellett hatvan, 180 fokos látószögű, többérzékelős videokamera is része a rendszernek, amelyek nagyobb területet képesek belátni.
A három legösszetettebb, távolról forgatható és fókuszálható PTZ-kamerát kiemelt helyszíneken, a Szabadság téren, a Petőfi Sándor utcában és a központi parkban szerelik fel.
A városvezetés célja, hogy még ebben a naptári évben lezárja az országos helyreállítási alapból (PNRR) finanszírozott beruházást, hogy ne kerüljön veszélybe az európai uniós beruházás elszámolása. Bors Béla szerint
Fotó: Borbély Fanni
A rendszer kiépítésére vonatkozó szerződést idén áprilisban kötötték meg a konstancai Silva Sistems céggel. A beruházás eredeti célja a gépkocsiforgalom mellett a kerékpáros és gyalogos közlekedés követése, a forgalom alakulásának megfigyelése, valamint a közlekedésbiztonság javítása.
Ezt a rendszert a tervek szerint a város régebbi térfigyelő kamerahálózatával fogják összevonni, ráadásul a hulladékszigetek nemrég felszerelt kameráival is összekapcsolják, így egy átfogóbb közterületi felügyeleti rendszer jön létre Csíkszeredában, amelyet a fentebb említett diszpécserszolgálat követ majd.
Fotó: Borbély Fanni
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