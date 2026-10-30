Szám szerint 429: megvannak az összevonásra kijelölt községek

Alexandru Stoica fejlesztési miniszter pénteken közölte, hogy a kormány két szakaszban tervezi megvalósítani az ezerötszáznál kisebb lélekszámú községek összevonását: 2027. március elsejéig önkéntes alapon, ezt követően pedig kötelező jelleggel.

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A Victoria-palotában tartott sajtótájékoztatóján a tárcavezető elmondta, hogy a nap folyamán egyeztetnek a Romániai Községek Szövetségének (ACOR) vezetőivel az ezerötszáznál kevesebb lakosú 429 település önkéntes összevonásáról. A miniszter ismertetni kívánja az egyesülés előnyeit, köztük a beruházási támogatásokat és az adókedvezményeket. Hangsúlyozta, hogy az önkéntes összevonásról az érintett polgármestereknek és helyi közösségeknek kell dönteniük – írja az Agerpres hírügynökség.

„Az első szakaszban önkéntes összevonásról beszélünk, a másodikban viszont már kötelező lesz az átszervezés” – jelentette ki Stoica, hozzátéve, hogy ez a szakasz 2027. március 1-je után kezdődik, és