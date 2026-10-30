Szám szerint 429: megvannak az összevonásra kijelölt községek

Fotó: Székelyhon
Alexandru Stoica fejlesztési miniszter pénteken közölte, hogy a kormány két szakaszban tervezi megvalósítani az ezerötszáznál kisebb lélekszámú községek összevonását: 2027. március elsejéig önkéntes alapon, ezt követően pedig kötelező jelleggel.
A Victoria-palotában tartott sajtótájékoztatóján a tárcavezető elmondta, hogy a nap folyamán egyeztetnek a Romániai Községek Szövetségének (ACOR) vezetőivel az ezerötszáznál kevesebb lakosú 429 település önkéntes összevonásáról. A miniszter ismertetni kívánja az egyesülés előnyeit, köztük a beruházási támogatásokat és az adókedvezményeket. Hangsúlyozta, hogy az önkéntes összevonásról az érintett polgármestereknek és helyi közösségeknek kell dönteniük – írja az Agerpres hírügynökség.
„Az első szakaszban önkéntes összevonásról beszélünk, a másodikban viszont már kötelező lesz az átszervezés” – jelentette ki Stoica, hozzátéve, hogy ez a szakasz 2027. március 1-je után kezdődik, és
A tárcavezető szerint az önkéntes összevonás lehetősége az ezerötszáz főnél népesebb, akár 2–3 ezer lakosú községek előtt is nyitva áll.
Arra a kérdésre, hogy a közigazgatási reform a megyék átszervezésére is kiterjed-e, Stoica közölte: erről a második szakaszban dönthetnek, de előbb átfogó elemzésre és szélesebb körű egyeztetésre van szükség.
A miniszter pontosította, hogy
Magyarázata szerint azért választották ezt a referenciaévet, hogy elkerüljék a különböző statisztikákból adódó eltéréseket.
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