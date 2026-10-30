Csalásra figyelmeztet a telefontársaság

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Az ismert telefontársaság üzenetben figyelmezteti az ügyfeleit az egyre gyakoribb csalási kísérletekről. Mint írják, „ha egy visszatartott csomagról, elutasított kifizetésről vagy zárolt bankszámláról szóló SMS üzenetet kap, mindig jól gondolja meg, hogy ennek mekkora a valóságalapja, és soha ne döntsön meggondolatlanul, ne tegye azonnal azt, amit az üzenetben kérnek” – olvasható a telefontársaság figyelmeztetésében.

Arra hívják fel az ügyfeleik figyelmét, hogy a csalók által küldött üzenetek mindig azt kérik, hogy gyorsan, azonnal döntsenek vagy nyissanak meg egy linket, esetleg más, szokatlan kéréssel állnak elő.

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