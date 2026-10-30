Csalásra figyelmeztet a telefontársaság

Nézzük meg, kitől kapjuk az üzenetet, és ha olyan, kezeljük szkeptikusan. Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
Ügyfeleit SMS-ben figyelmezteti az egyik legnagyobb romániai telefontársaság, hogy figyeljenek oda, kitől kapnak üzenetet és fokozott óvatosággal kezeljék ezeket.
Az ismert telefontársaság üzenetben figyelmezteti az ügyfeleit az egyre gyakoribb csalási kísérletekről. Mint írják, „ha egy visszatartott csomagról, elutasított kifizetésről vagy zárolt bankszámláról szóló SMS üzenetet kap, mindig jól gondolja meg, hogy ennek mekkora a valóságalapja, és soha ne döntsön meggondolatlanul, ne tegye azonnal azt, amit az üzenetben kérnek” – olvasható a telefontársaság figyelmeztetésében.
Arra hívják fel az ügyfeleik figyelmét, hogy a csalók által küldött üzenetek mindig azt kérik, hogy gyorsan, azonnal döntsenek vagy nyissanak meg egy linket, esetleg más, szokatlan kéréssel állnak elő.
„Ne nyisd meg a linkeket, ne add meg a személyes adataidat, se a bankkártyád adatait, se a biztonsági kódokat. Mindig ellenőrizd az információkat a hivatalos oldalakon.
– áll a telefontársaság üzenetében.
Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság is rendszeresen figyelmezteti a lakosságot a legújabb csalási kísérletekről, ezekről részletesen beszámol a közösségi oldalán, amit érdemes figyelni.
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