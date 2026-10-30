Két nő meghalt, egy fiatal férfi megsérült egy súlyos közúti balesetben

Két nő életét vesztette, egy 21 éves fiatalember pedig megsérült abban a közúti balesetben, amely péntekre virradó éjszaka történt a 7-es országúton, a Szeben megyei Lazaret közelében.

Székelyhon 2026. október 30., 09:472026. október 30., 09:47

Egy személygépkocsi előbb egy nyerges vontatóval, majd egy másik autóval ütközött a tragikus baleset során. A Szeben megyei rendőrség első vizsgálatai szerint egy 50 éves, Vâlcea megyei nő Nagyszebenből Râmnicu Vâlcea irányába haladt autójával, amikor eddig tisztázatlan körülmények között

áttért a szemközti sávba, és összeütközött egy nyerges vontatóval,

melyet egy 30 éves bukaresti férfi vezetett. Az ütközés következtében a személygépkocsi egy másik, szintén Râmnicu Vâlcea irányába tartó autónak is nekicsapódott – számol be az Agerpres.

A balesetben az 50 éves sofőr és egy 72 éves nő a helyszínen életét vesztette.

A gépkocsi harmadik utasa, egy 21 éves fiatalember megsérült, őt kórházba szállították. Mindhárman Vâlcea megyei lakosok voltak. A Szeben megyei katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint a baleset hajnali 1 óra körül történt, és

összesen nyolc személy volt érintett benne.