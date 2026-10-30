Két nő meghalt, egy fiatal férfi megsérült egy súlyos közúti balesetben

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Fotó: Tuchiluș Alex
Két nő életét vesztette, egy 21 éves fiatalember pedig megsérült abban a közúti balesetben, amely péntekre virradó éjszaka történt a 7-es országúton, a Szeben megyei Lazaret közelében.
Egy személygépkocsi előbb egy nyerges vontatóval, majd egy másik autóval ütközött a tragikus baleset során. A Szeben megyei rendőrség első vizsgálatai szerint egy 50 éves, Vâlcea megyei nő Nagyszebenből Râmnicu Vâlcea irányába haladt autójával, amikor eddig tisztázatlan körülmények között
melyet egy 30 éves bukaresti férfi vezetett. Az ütközés következtében a személygépkocsi egy másik, szintén Râmnicu Vâlcea irányába tartó autónak is nekicsapódott – számol be az Agerpres.
A gépkocsi harmadik utasa, egy 21 éves fiatalember megsérült, őt kórházba szállították. Mindhárman Vâlcea megyei lakosok voltak. A Szeben megyei katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint a baleset hajnali 1 óra körül történt, és
A mentőegységek megpróbálták újraéleszteni a két nőt, de nem jártak sikerrel.
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