Újabb milliárdokkal nőhet a román államháztartás hiánya

A konszolidált államháztartási hiány a 2026-os évre 3,505 milliárd lejjel nő, miután a bevételek 4,707 milliárd lejjel, a kiadások pedig 1,201 milliárd lejjel csökkennek – derül ki a költségvetés-kiigazításról szóló sürgősségi kormányrendelet-tervezetből.

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a kormány várhatóan pénteken fogadja el az idei első költségvetés-kiigazítást.

Kijelentéseik szerint a Luca Niculescu vezette kabinet pénteken tartja meg első hivatalos ülését, és ezen fogadhatja el a több ágazatban, elsősorban az egészségügyben sürgetővé vált kiadások finanszírozásához szükséges költségvetés-kiigazítást – számolt be az Agerpres.