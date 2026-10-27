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Fércmunkát kapott a városháza: mintha mutatóba készültek volna a zajtérképek

A gépkocsiforgalom okozza a legnagyobb zajszennyezést Marosvsárhelyen • Fotó: Haáz Vince

A gépkocsiforgalom okozza a legnagyobb zajszennyezést Marosvsárhelyen

Fotó: Haáz Vince

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Kívülálló számára is nyilvánvaló, hogy összecsapott és hibás az a két dokumentum, amelyeket egy bukaresti cég állított össze a marosvásárhelyi városházának, és a zajszennyezés csökkentésre irányuló intézkedéseket tartalmaz.

Simon Virág

2026. október 27., 21:132026. október 27., 21:13

Európai uniós elvárás, hogy a polgármesteri hivatalok odafigyeljenek a környezeti zajra, zajtérképet készíttessenek, és kidolgozzák a zajcsökkentésére vonatkozó intézkedéseket. Hiszen a zajszennyezés ártalmas az egészségre.

Egyszerre kettő

A marosvásárhelyi városháza honlapján egyszerre jelent meg a 2018–2023-as és a 2023–2028-as időszakra szóló, a környezeti zajterhelésének csökkentésére vonatkozó intézkedési terv. Ezek alapja

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az elkészült zajtérkép és azon intézkedések, amelyeket a városháza tervez a zajszennyezés csökkentésére.

Mindkettőt egy bukaresti cég állította össze nem kis pénzért: 147 322 lejért. A közterületért felelős szakigazgatóság indoklása szerint azért kell egyszerre mind a kettőt elfogadni, mert a környezetvédelmi minisztérium az intézkedési tervek jóváhagyásának felgyorsítását kéri.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Erre azért van szükség, hogy a terveket továbbíthassák az Európai Bizottságnak, és

elkerülhessék az országos ellenőrző hatóságok, illetve az európai intézmények által kiszabható szankciókat.

Így szerdán a helyi önkormányzati képviselők elé egyszerre két intézkedési tervet tesznek elfogadás céljából. Mindkettő idén készült, egy közös közvitát szerveztek róluk és mindkét intézkedéscsomag idén szeptemberben kapta meg a megyei környezetvédelmi hatóság jóváhagyását.

Valaki elolvashatta volna

A városháza honlapján szereplő dokumentumok legtöbb negyven oldalasak, sok táblázatot és képletet tartalmaznak. Egyszeri elolvasásra is több hibát fedeztünk fel bennük. Például azt írja a 2018-2023-as iratban, hogy

a Călărașilor utca a Tudor lakónegyedben folytatódik, holott ez nem így van.

De az is szerepel a 2023-2028-as intézkedési tervben, hogy a városháza már meghosszabbította a Segesvári utat és Koronka–Marosszentgyörgy útvonalon elkészült a körgyűrű is. Ezen munkálatok ugyan tervben vannak, de messze még a megvalósítástól.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Hasznos adatokat is tartalmaz

Az iratok tartalmaznak ugyanakkor fontos, a zajszennyezés mértékéről beszélő adatokat is. Az érvényes előírások értelmében

a lakóépületek külső környezetében 55 dB a nappali, illetve 45 dB az éjszakai zaj-határérték, ezen felül zajszennyezésről beszélhetünk.

A 2023-2028-as marosvásárhelyi intézkedési tervben szereplő adatok szerint Marosvásárhelyen a zajszennyezés nem csupán a város be- és kijáratainál jelent problémát, hanem a belső, forgalmas útszakaszok környékén is jelentősen érinti a lakosságot. Ha hinni lehet az adatoknak, akkor

3837 ember van kitéve 70 decibelt meghaladó zajterhelésnek nappal, további 5347 személyt ér éjszaka 60 decibelt meghaladó zajterhelés.

A hivatalos dokumentum nem tér ki arra, hogy milyen városrészen élnek, dolgoznak ők.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Amúgy több ezer olyan marosvásárhelyi van, aki az érvényes előírásoknál nagyobb zajnak van kitéve, ők nagyon forgalmas utak mentén élnek, például a Dózsa György, Călărașilor, Raktár vagy a Hosszú utcában. A zajt az épületek előtt mérték, nem az otthonokban.

Az intézkedési terv szerint a forgalmas útszakaszok felújításával, az autós forgalom csökkentésével, sebességkorlátozások bevezetésével és a lakások, épületek szigetelésével lehet csökkenteni az embereket ért zajszennyezést. Erre konkrét javaslatokat is tesznek a hivatalos iratok elkészítői.

A két dokumentumot szerdán fogadják el a helyi tanácsosok, már amennyiben úgy értékelik, hogy azok megfelelőek.

Marosszék Marosvásárhely
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