Fércmunkát kapott a városháza: mintha mutatóba készültek volna a zajtérképek

A gépkocsiforgalom okozza a legnagyobb zajszennyezést Marosvsárhelyen
Fotó: Haáz Vince
Kívülálló számára is nyilvánvaló, hogy összecsapott és hibás az a két dokumentum, amelyeket egy bukaresti cég állított össze a marosvásárhelyi városházának, és a zajszennyezés csökkentésre irányuló intézkedéseket tartalmaz.
Európai uniós elvárás, hogy a polgármesteri hivatalok odafigyeljenek a környezeti zajra, zajtérképet készíttessenek, és kidolgozzák a zajcsökkentésére vonatkozó intézkedéseket. Hiszen a zajszennyezés ártalmas az egészségre.
A marosvásárhelyi városháza honlapján egyszerre jelent meg a 2018–2023-as és a 2023–2028-as időszakra szóló, a környezeti zajterhelésének csökkentésére vonatkozó intézkedési terv. Ezek alapja
Mindkettőt egy bukaresti cég állította össze nem kis pénzért: 147 322 lejért. A közterületért felelős szakigazgatóság indoklása szerint azért kell egyszerre mind a kettőt elfogadni, mert a környezetvédelmi minisztérium az intézkedési tervek jóváhagyásának felgyorsítását kéri.
Fotó: Haáz Vince
Erre azért van szükség, hogy a terveket továbbíthassák az Európai Bizottságnak, és
Így szerdán a helyi önkormányzati képviselők elé egyszerre két intézkedési tervet tesznek elfogadás céljából. Mindkettő idén készült, egy közös közvitát szerveztek róluk és mindkét intézkedéscsomag idén szeptemberben kapta meg a megyei környezetvédelmi hatóság jóváhagyását.
A városháza honlapján szereplő dokumentumok legtöbb negyven oldalasak, sok táblázatot és képletet tartalmaznak. Egyszeri elolvasásra is több hibát fedeztünk fel bennük. Például azt írja a 2018-2023-as iratban, hogy
De az is szerepel a 2023-2028-as intézkedési tervben, hogy a városháza már meghosszabbította a Segesvári utat és Koronka–Marosszentgyörgy útvonalon elkészült a körgyűrű is. Ezen munkálatok ugyan tervben vannak, de messze még a megvalósítástól.
Fotó: Haáz Vince
Az iratok tartalmaznak ugyanakkor fontos, a zajszennyezés mértékéről beszélő adatokat is. Az érvényes előírások értelmében
A 2023-2028-as marosvásárhelyi intézkedési tervben szereplő adatok szerint Marosvásárhelyen a zajszennyezés nem csupán a város be- és kijáratainál jelent problémát, hanem a belső, forgalmas útszakaszok környékén is jelentősen érinti a lakosságot. Ha hinni lehet az adatoknak, akkor
A hivatalos dokumentum nem tér ki arra, hogy milyen városrészen élnek, dolgoznak ők.
Fotó: Haáz Vince
Amúgy több ezer olyan marosvásárhelyi van, aki az érvényes előírásoknál nagyobb zajnak van kitéve, ők nagyon forgalmas utak mentén élnek, például a Dózsa György, Călărașilor, Raktár vagy a Hosszú utcában. A zajt az épületek előtt mérték, nem az otthonokban.
Az intézkedési terv szerint a forgalmas útszakaszok felújításával, az autós forgalom csökkentésével, sebességkorlátozások bevezetésével és a lakások, épületek szigetelésével lehet csökkenteni az embereket ért zajszennyezést. Erre konkrét javaslatokat is tesznek a hivatalos iratok elkészítői.
A két dokumentumot szerdán fogadják el a helyi tanácsosok, már amennyiben úgy értékelik, hogy azok megfelelőek.
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