Fotó: Hargita megyei tűzoltóság
Kilenc, a második világháborúból származó, 45 milliméteres páncéltörő lövedéket találtak kedden a Hargita megyei Gyergyóhodoson, a földgázvezeték lefektetése közben. A lőszereket a tűzszerészek elszállították.
A Hargita megyei tűzoltóság tűzszerészcsapata kedden délután szállt ki a Salamás községhez tartozó Gyergyóhodosára, miután a földgázvezeték-hálózat kiépítését célzó ásatások során
A tűzszerészek begyűjtötték a lőszereket, majd egy erre a célra kialakított, biztonságos helyre szállították és raktározták el.
A robbanóeszközöket később, ellenőrzött és biztonságos körülmények között semmisítik meg – közölte a Hargita megyei tűzoltóság.
Fotó: Hargita megyei tűzoltóság
Fotó: Hargita megyei tűzoltóság
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