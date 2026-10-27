Kilenc, a második világháborúból származó, 45 milliméteres páncéltörő lövedéket találtak kedden a Hargita megyei Gyergyóhodoson, a földgázvezeték lefektetése közben. A lőszereket a tűzszerészek elszállították.

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A Hargita megyei tűzoltóság tűzszerészcsapata kedden délután szállt ki a Salamás községhez tartozó Gyergyóhodosára, miután a földgázvezeték-hálózat kiépítését célzó ásatások során

A tűzszerészek begyűjtötték a lőszereket, majd egy erre a célra kialakított, biztonságos helyre szállították és raktározták el.

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A robbanóeszközöket később, ellenőrzött és biztonságos körülmények között semmisítik meg – közölte a Hargita megyei tűzoltóság.