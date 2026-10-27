Tíz elektromosautó-töltőállomás állt üzembe Gyergyószentmiklóson

Fotó: Gergely Imre
Keddtől használhatók a Gyergyószentmiklós közterületein kiépített elektromosautó-töltőállomások. A mintegy 2,2 millió lej értékű, európai uniós finanszírozásból megvalósult beruházás hét helyszínen biztosít töltési lehetőséget.
Az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében kiépített tíz töltőállomás összesen húsz töltőponttal rendelkezik. Ezek fele 82 kilowattos gyorstöltő, a másik fele pedig 44 kilowattos töltőállomás. A hálózat kiépítését sikerült a megszabott határidőre befejezni,
– ismertette Nagy Zoltán polgármester a töltőállomások üzembe helyezését ismertető sajtótájékoztatón.
Fotó: Gergely Imre
A töltőpontokat a zöldségpiac előtti parkolóban, az ANL-tömbházak melletti parkolónál, az ortodox templom mellett, a művelődési ház előtti parkolóban, a CEC Banknál, a Dózsa György utcai Orosz Kálmán óvoda mellett, valamint az Öntödénél alakították ki.
A töltőállomások a nap 24 órájában hozzáférhetők.
amelynek letöltése és a regisztráció után a felhasználók megtekinthetik a töltőállomások elhelyezkedését, foglaltságát és működési állapotát. Az alkalmazás azt is jelzi, hol található szabadon használható, működő töltőpont.
emellett a felhasználók a meghibásodásokat is jelezhetik.
A töltőpontokhoz tartozó parkolóhelyek kizárólag a töltés időtartama alatt vehetők igénybe. A szabálytalan helyfoglalás bírságot vonhat maga után.
Fotó: Gergely Imre
Azokban a fizetéses parkolási övezetekben, ahol töltőállomást alakítottak ki,
A kedvezmény azonban kizárólag a töltés időtartamára érvényes. A töltőállomások használatával kapcsolatos segítség a 0374-421 800-as telefonszámon kérhető.
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