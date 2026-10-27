Tíz elektromosautó-töltőállomás állt üzembe Gyergyószentmiklóson

Keddtől használhatók a Gyergyószentmiklós közterületein kiépített elektromosautó-töltőállomások. A mintegy 2,2 millió lej értékű, európai uniós finanszírozásból megvalósult beruházás hét helyszínen biztosít töltési lehetőséget.

Gergely Imre 2026. október 27., 20:382026. október 27., 20:38

Az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében kiépített tíz töltőállomás összesen húsz töltőponttal rendelkezik. Ezek fele 82 kilowattos gyorstöltő, a másik fele pedig 44 kilowattos töltőállomás. A hálózat kiépítését sikerült a megszabott határidőre befejezni,

a berendezéseket pedig mostantól vehetik igénybe azok, akik elektromos autókkal rendelkeznek

– ismertette Nagy Zoltán polgármester a töltőállomások üzembe helyezését ismertető sajtótájékoztatón.

Fotó: Gergely Imre

A töltőpontokat a zöldségpiac előtti parkolóban, az ANL-tömbházak melletti parkolónál, az ortodox templom mellett, a művelődési ház előtti parkolóban, a CEC Banknál, a Dózsa György utcai Orosz Kálmán óvoda mellett, valamint az Öntödénél alakították ki. Hirdetés A töltőállomások a nap 24 órájában hozzáférhetők.

A töltéshez a Voltrelli mobilalkalmazást kell használni,

amelynek letöltése és a regisztráció után a felhasználók megtekinthetik a töltőállomások elhelyezkedését, foglaltságát és működési állapotát. Az alkalmazás azt is jelzi, hol található szabadon használható, működő töltőpont.

A töltés elindítása és a bankkártyás fizetés szintén ezen keresztül történik,

emellett a felhasználók a meghibásodásokat is jelezhetik.

A töltőpontokhoz tartozó parkolóhelyek kizárólag a töltés időtartama alatt vehetők igénybe. A szabálytalan helyfoglalás bírságot vonhat maga után.

Fotó: Gergely Imre

Azokban a fizetéses parkolási övezetekben, ahol töltőállomást alakítottak ki,

az elektromos autók a töltés ideje alatt parkolási díj nélkül használhatják a kijelölt helyeket.