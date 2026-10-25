Harminc napra rács mögé került az a környezetvédelmi alapnál dolgozó felügyelő, aki egy Maros megyei cégtől 45 ezer lejes csúszópénzt kért. Amint átvette az összeget, őrizetbe is vették.

Székelyhon 2026. október 25., 16:342026. október 25., 16:34

A Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) sajtóközleményben számol be arról, hogy 30 napra letartoztatták a környezetvédelmi alap egyik felügyelőjét. Mint írják, a környezetvédelmi alap igazgatóságának ellenőrzési feladatait ellátó felügyelője, C. I. A. egy Maros megyében működő vállalathoz szállt ki ellenőrzésre, és állítólag

45 ezer lejt kért a vállalat ügyvezetőjétől.

Ez 30 százaléka volt annak az összegnek, amit a cégnek a törvény szerint idén január-szeptemberre be kellett volna fizetnie a környezetvédelmi alapba. Hirdetés Cserébe a felügyelő segítséget ígért abban, hogy az elektronikus berendezésekből álló hulladékot olyan módon jelentsék be, hogy

csökkenteni lehessen a környezetvédelmi alap felé fennálló fizetési kötelezettségeket

Emellett arról is biztosította a vállalat képviselőjét, hogy

rendezi a már feltárt szabálytalanságokat, valamint az esetleges későbbi ellenőrzések során felmerülő gondokat.