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Fotó: Borbély Fanni
Harminc napra rács mögé került az a környezetvédelmi alapnál dolgozó felügyelő, aki egy Maros megyei cégtől 45 ezer lejes csúszópénzt kért. Amint átvette az összeget, őrizetbe is vették.
A Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) sajtóközleményben számol be arról, hogy 30 napra letartoztatták a környezetvédelmi alap egyik felügyelőjét. Mint írják, a környezetvédelmi alap igazgatóságának ellenőrzési feladatait ellátó felügyelője, C. I. A. egy Maros megyében működő vállalathoz szállt ki ellenőrzésre, és állítólag
Ez 30 százaléka volt annak az összegnek, amit a cégnek a törvény szerint idén január-szeptemberre be kellett volna fizetnie a környezetvédelmi alapba.
Cserébe a felügyelő segítséget ígért abban, hogy az elektronikus berendezésekből álló hulladékot olyan módon jelentsék be, hogy
Emellett arról is biztosította a vállalat képviselőjét, hogy
Október 22-én a felügyelő átvette a vállalat képviselőjétől a kért 45.000 lejt. A korrupcióellenes ügyészek a bűncselekmény elkövetése során érték tetten. Ugyanaznap a lakóhelyén házkutatást tartottak, ahol hozzávetőleg 90 ezer eurót találtak. A pénzt lefoglalták.
A környezetvédelmi alap felügyelőjét 24 órára őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a harminc napos előzetes letartoztatását. Az ügyben az ügyészek munkáját a Maros Megyei Rendőrség gazdasági bűnözés elleni nyomozó szolgálatának munkatársai segítik.
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