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45 ezer lejes kenőpénzt kért, 90 ezer eurót találtak nála – börtönbe került egy környezetőrségnél dolgozó felügyelő

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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Harminc napra rács mögé került az a környezetvédelmi alapnál dolgozó felügyelő, aki egy Maros megyei cégtől 45 ezer lejes csúszópénzt kért. Amint átvette az összeget, őrizetbe is vették.

Székelyhon

2026. október 25., 16:342026. október 25., 16:34

A Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) sajtóközleményben számol be arról, hogy 30 napra letartoztatták a környezetvédelmi alap egyik felügyelőjét. Mint írják, a környezetvédelmi alap igazgatóságának ellenőrzési feladatait ellátó felügyelője, C. I. A. egy Maros megyében működő vállalathoz szállt ki ellenőrzésre, és állítólag

45 ezer lejt kért a vállalat ügyvezetőjétől.

Ez 30 százaléka volt annak az összegnek, amit a cégnek a törvény szerint idén január-szeptemberre be kellett volna fizetnie a környezetvédelmi alapba.

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Cserébe a felügyelő segítséget ígért abban, hogy az elektronikus berendezésekből álló hulladékot olyan módon jelentsék be, hogy

csökkenteni lehessen a környezetvédelmi alap felé fennálló fizetési kötelezettségeket
.

Emellett arról is biztosította a vállalat képviselőjét, hogy

rendezi a már feltárt szabálytalanságokat, valamint az esetleges későbbi ellenőrzések során felmerülő gondokat.

Október 22-én a felügyelő átvette a vállalat képviselőjétől a kért 45.000 lejt. A korrupcióellenes ügyészek a bűncselekmény elkövetése során érték tetten. Ugyanaznap a lakóhelyén házkutatást tartottak, ahol hozzávetőleg 90 ezer eurót találtak. A pénzt lefoglalták.

A környezetvédelmi alap felügyelőjét 24 órára őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a harminc napos előzetes letartoztatását. Az ügyben az ügyészek munkáját a Maros Megyei Rendőrség gazdasági bűnözés elleni nyomozó szolgálatának munkatársai segítik.

Maros megye Marosszék
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