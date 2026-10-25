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Két lakóépület is kigyulladt Maros megyében néhány óra eltéréssel

Vasárnap reggel egy ikerház tetőszerkezete gyulladt ki • Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Vasárnap reggel egy ikerház tetőszerkezete gyulladt ki

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

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Szombaton késő este a segesvári tűzoltók segítségét hívták, vasárnap reggel pedig a szászrégeniekét, mindkét esetben egy lakóépületben ütött ki tűz Maros megyében.

Székelyhon

2026. október 25., 09:122026. október 25., 09:12

2026. október 25., 09:132026. október 25., 09:13

Egy erdőszélén található faépület gyulladt ki szombaton késő este Segesváron. A tűzoltók helyszínre érkezésekor a rögtönzött lakóépület teljes terjedelemben égett, és

fennállt a veszélye annak, hogy a lángok átterjednek az erdőre.

Az oltást két tűzoltóautóból végezték. A menedékhely két lakója önállóan elhagyta az épületet a tűzoltól érkezéséig, és nem szorultak orvosi ellátásra.

Segesváron az erdő is veszélyben volt • Fotó: Maros megyei tűzoltóság Galéria

Segesváron az erdő is veszélyben volt

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Vasárnap reggel a szászrégeni tűzoltókat a Gernyeszeg községhez tartozó Körtvélyfájára riasztották egy tűzeset miatt:

egy ikerház tetőszerkezete teljes terjedelmében égett, mintegy 130 négyzetméteren.

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A tűzoltók ide is két esetkocsival érkeztek, ugyanakkor egy 10 ezer literes vízszállító tartálykocsi is a helyszínen volt. A tűzesetben senki sem sérült meg – olvasható a Maros megyei tűzoltóság közleményében.

Maros megye Marosszék Tűzeset
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