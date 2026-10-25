Két lakóépület is kigyulladt Maros megyében néhány óra eltéréssel

Vasárnap reggel egy ikerház tetőszerkezete gyulladt ki
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Szombaton késő este a segesvári tűzoltók segítségét hívták, vasárnap reggel pedig a szászrégeniekét, mindkét esetben egy lakóépületben ütött ki tűz Maros megyében.
2026. október 25., 09:122026. október 25., 09:12
2026. október 25., 09:132026. október 25., 09:13
Egy erdőszélén található faépület gyulladt ki szombaton késő este Segesváron. A tűzoltók helyszínre érkezésekor a rögtönzött lakóépület teljes terjedelemben égett, és
Az oltást két tűzoltóautóból végezték. A menedékhely két lakója önállóan elhagyta az épületet a tűzoltól érkezéséig, és nem szorultak orvosi ellátásra.
Segesváron az erdő is veszélyben volt
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Vasárnap reggel a szászrégeni tűzoltókat a Gernyeszeg községhez tartozó Körtvélyfájára riasztották egy tűzeset miatt:
A tűzoltók ide is két esetkocsival érkeztek, ugyanakkor egy 10 ezer literes vízszállító tartálykocsi is a helyszínen volt. A tűzesetben senki sem sérült meg – olvasható a Maros megyei tűzoltóság közleményében.
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