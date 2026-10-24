Fiatalon vesztette életét a szombat hajnali baleset áldozata

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Ismertette az elsődleges vizsgálati eredményeit a Brassó megyei rendőrség a szombat hajnali két órai tragikus balesettel kapcsolatban. A BizBrașov portál a rendőrség közlésére hivatkozva azt írta, hogy egy 24 éves, Kolozs megyei, tordai fiatalember, miközben személygépkocsival közlekedett Farkasvágó (Lunca Câlnicului) irányából Szászhermány (Hărman) felé, áttért a menetirány szerinti ellentétes sávba, és frontálisan összeütközött egy 28 éves fiatalember által vezetett járműszerelvénnyel.