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Fiatalon vesztette életét a szombat hajnali baleset áldozata

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

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Huszonnégy éves fiatalember vesztette életét a szombat hajnali Brassó megyei balesetben – közölte a rendőrség.

Székelyhon

2026. október 24., 12:382026. október 24., 12:38

Ismertette az elsődleges vizsgálati eredményeit a Brassó megyei rendőrség a szombat hajnali két órai tragikus balesettel kapcsolatban. A BizBrașov portál a rendőrség közlésére hivatkozva azt írta, hogy egy 24 éves, Kolozs megyei, tordai fiatalember, miközben személygépkocsival közlekedett Farkasvágó (Lunca Câlnicului) irányából Szászhermány (Hărman) felé, áttért a menetirány szerinti ellentétes sávba, és frontálisan összeütközött egy 28 éves fiatalember által vezetett járműszerelvénnyel.

Az ütközés következtében a személygépkocsi vezetője, aki egyedül tartózkodott a járműben, életét vesztette.

A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt indított büntetőeljárás keretében folytatja a nyomozást.

Mint korábban megírtuk, a tragikus baleset után leállították a forgalmat a Brassó és Kézdivásárhely közötti 11-es országúton, a Brassó megyei Prázsmár település térségében.

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Baleset Közlekedés Rendőrség Tragédia
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