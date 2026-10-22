Vádat emeltek Dan Tanasă ellen diszkriminációra való uszítás miatt

Vádat emelt a legfőbb ügyészség Dan Tanasă, ellen egy Facebook-bejegyzése miatt, amelyben a vendégmunkások bojkottjára szólította fel a követőit.

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A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselőjének ügyét a legfelsőbb bíróság tárgyalja. A politikust

Tanasă 2025. augusztus 19-én arra biztatta követőit a Facebook-oldalán, hogy utasítsák vissza azokat a rendeléseket, amelyeket nem román futár kézbesít, és ne támogassák szakképzetlen ázsiaiak és afrikaiak romániai munkavállalását – idézi fel az Agerpres.

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A vádirat szerint a képviselő