Vádat emeltek Dan Tanasă ellen diszkriminációra való uszítás miatt

Fotó: Grigore Popescu/Agerpres
Vádat emelt a legfőbb ügyészség Dan Tanasă, ellen egy Facebook-bejegyzése miatt, amelyben a vendégmunkások bojkottjára szólította fel a követőit.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) képviselőjének ügyét a legfelsőbb bíróság tárgyalja. A politikust
Tanasă 2025. augusztus 19-én arra biztatta követőit a Facebook-oldalán, hogy utasítsák vissza azokat a rendeléseket, amelyeket nem román futár kézbesít, és ne támogassák szakképzetlen ázsiaiak és afrikaiak romániai munkavállalását – idézi fel az Agerpres.
A vádirat szerint a képviselő
Csütörtöki közleményében a legfőbb ügyészség emlékeztetett arra, hogy a parlamenti mentelmi jog csak leadott szavazatokra és a mandátum gyakorlása során kifejtett politikai véleményekre terjed ki, más cselekmények miatt a képviselők és szenátorok büntetőeljárás alá vonhatók.
A bevándorlók elutasítására vonatkozó bejegyzése miatt
Tanasă később közölte, hogy továbbra is bírálni fogja a külföldi munkaerő behozatalát.
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