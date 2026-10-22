Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Drónokat és hadiipari újdonságokat hoznak Marosvásárhelyre

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Jövő nyáron szervezik meg Marosvásárhelyen a SEESOF nemzetközi katonai konferenciát és hadiipari, technológiai kiállítást, amelyen a balkáni együttműködés, a különleges műveleti erők kihívásai és a legújabb védelmi eszközök is terítékre kerülnek.

Simon Virág

2026. október 22., 14:182026. október 22., 14:18

Jövő júniusban második alkalommal szervezik meg Marosvásárhelyen a nemzetközi katonai konferenciát és hadiipari, technológiai kiállítást, amelynek hivatalos neve SEESOF (Southeast Europe Special Operations Forces Forum).

Hirdetés

Az esemény beharangozóját csütörtökön tartották a marosvásárhelyi orvosi egyetemen, ahol külföldi és belföldi katonai egységek képviselői egyeztettek a jövő évi rendezvényről.

Közös fellépés szükséges

Idézet
Az ország és a közösségek biztonságához ma már nemcsak a jól képzett katonák, hanem a jól képzett orvosok és a technológiai innovációk is hozzátartoznak, ezért tartja fontosnak az egyetem, hogy egy ilyen méretű nemzetközi találkozónak adjon helyet. Az orvosi egyetemen katonaorvosokat is képeznek”

– mondta Mihaela Kardos rektorhelyettes, aki köszöntötte a romániai, lengyel és portugál különleges műveleti erők képviselőit.

Beharangozták a jövő évi eseményt • Fotó: Haáz Vince Galéria

Beharangozták a jövő évi eseményt

Fotó: Haáz Vince

Claudiu-Ovidiu Dobocan, a Román Különleges Műveleti Erők parancsnoka angol nyelvű kiselőadást tartott a Balkán fontosságáról. Beszélt arról, hogy

az elmúlt kétszáz évben a nagy világégések mind innen indultak, vagy ezt a térséget is érintették, és szólt az Oroszország és Ukrajna közötti, jelenleg is zajló háborúról is.

Úgy értékelte, hogy a balkáni országok találkozója és együttműködése rendkívül fontos, és a jövő évben szervezendő konferencia és hadiipari bemutató erre alkalmas esemény lesz.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Arról is beszélt, hogy fontos, hogy a NATO megvédje Románia határait, hogy nagyobb biztonságban legyenek a Tulceán és Galacon élők, akiket időnként drónok fenyegetnek, valamint a Fekete-tengert is említette, ahol két fontos földgázkitermelés kezdődhet el.

„Ahogy csak egy összetartó család nem inog meg a nagy nehézségek közepette sem, úgy

Idézet
a Balkánon élő közösségek, különböző országok népei is csak közösen, együttműködve tudják megállítani az ellenséget, közösen tudnak fejlődni.

Jövőre 15–16 állam képviselteti magát a Marosvásárhelyen megrendezendő szakmai megbeszélésen és kiállításon, hogy újra egy asztalhoz ülve beszéljünk közös feladatunkról” – hangoztatta.

Újra katonai konferencia lesz Marosvásárhelyen • Fotó: Haáz Vince Galéria

Újra katonai konferencia lesz Marosvásárhelyen

Fotó: Haáz Vince

Mi várható?

Jövő június 7. és 9. között Marosvásárhelyen, az orvosi egyetem épületeiben és udvarán a Különleges Műveleti Erők (FOS) előtt álló geopolitikai és taktikai kihívásokról egyeztetnek a jelenlévők.

A hadiipari kiállítás a nagyközönség számára is nyitott lesz: drónokat és pilóta nélküli rendszereket mutatnak be, de éjjellátók, hőkamerák, felderítő szenzorok, újgenerációs katonai védőfelszerelések és kiberbiztonsági eszközök is láthatók lesznek.

Mihaela Kardos rektorhelyettes köszöntötte a jelenlevőket • Fotó: Haáz Vince Galéria

Mihaela Kardos rektorhelyettes köszöntötte a jelenlevőket

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Marosszék Marosvásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Megköszönte Tánczos Barna, hogy miniszterelnök-helyettesként, pénzügyminiszterként és ügyvivő tárcavezetőként is dolgozhatott
Újabb iskolai erőszak: bozótvágó késsel támadt társaira egy diák – frissítve
Megbüntették a Dinamót a Sepsi OSK elleni mérkőzésen elhangzott magyarellenes skandálások miatt
Kolozsvár polgármestere gettók és no-gó zónák kialakulásától tart a vendégmunkások miatt
Állta a sarat a romániai futsalválogatott, a portugálok villantottak a tudásukból
Mentett udvarház, zölddel
Megköszönte Tánczos Barna, hogy miniszterelnök-helyettesként, pénzügyminiszterként és ügyvivő tárcavezetőként is dolgozhatott
Székelyhon

Megköszönte Tánczos Barna, hogy miniszterelnök-helyettesként, pénzügyminiszterként és ügyvivő tárcavezetőként is dolgozhatott
Újabb iskolai erőszak: bozótvágó késsel támadt társaira egy diák – frissítve
Székelyhon

Újabb iskolai erőszak: bozótvágó késsel támadt társaira egy diák – frissítve
Megbüntették a Dinamót a Sepsi OSK elleni mérkőzésen elhangzott magyarellenes skandálások miatt
Székely Sport

Megbüntették a Dinamót a Sepsi OSK elleni mérkőzésen elhangzott magyarellenes skandálások miatt
Kolozsvár polgármestere gettók és no-gó zónák kialakulásától tart a vendégmunkások miatt
Krónika

Kolozsvár polgármestere gettók és no-gó zónák kialakulásától tart a vendégmunkások miatt
Állta a sarat a romániai futsalválogatott, a portugálok villantottak a tudásukból
Székely Sport

Állta a sarat a romániai futsalválogatott, a portugálok villantottak a tudásukból
Mentett udvarház, zölddel
Nőileg

Mentett udvarház, zölddel
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 22., csütörtök

Kettős épületavató Szentegyházán: megújult az egyik óvoda és iskola

Visszaköltözhet három csoportnyi gyerek a korszerűsített Hófehérke óvodába Szentegyházán. Mindeközben a Tamási Áron Általános Iskola diákjait is megújult tantermek, modern laborok és új eszközök várják. Csütörtökön tartották az avatóünnepségeket.

Kettős épületavató Szentegyházán: megújult az egyik óvoda és iskola
Kettős épületavató Szentegyházán: megújult az egyik óvoda és iskola
2026. október 22., csütörtök

Kettős épületavató Szentegyházán: megújult az egyik óvoda és iskola
Hirdetés
2026. október 22., csütörtök

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy kiskorú parfümtolvajt Marosvásárhelyen

Harminc napra előzetes letartóztatásba helyezett a marosvásárhelyi bíróság egy kiskorú fiút, akit többszörös lopással és rablással gyanúsítanak. A fiú parfümöket lopott egymás után több napon át ugyanabból a boltból.

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy kiskorú parfümtolvajt Marosvásárhelyen
Előzetes letartóztatásba helyeztek egy kiskorú parfümtolvajt Marosvásárhelyen
2026. október 22., csütörtök

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy kiskorú parfümtolvajt Marosvásárhelyen
2026. október 22., csütörtök

Holtan találtak börtöncellájában egy nemi erőszakért elítélt férfit

Holtan talált meg cellájában az aradi börtön személyzete egy 31 éves férfit, aki nemi erőszakért kiszabott 16 éves és 8 hónapos börtönbüntetését töltötte a fogvatartási intézményben.

Holtan találtak börtöncellájában egy nemi erőszakért elítélt férfit
Holtan találtak börtöncellájában egy nemi erőszakért elítélt férfit
2026. október 22., csütörtök

Holtan találtak börtöncellájában egy nemi erőszakért elítélt férfit
2026. október 22., csütörtök

Megújul a BT Pay: egyszerűbben intézhetjük a mindennapi pénzügyeket telefonról, magyar nyelven
Megújul a BT Pay: egyszerűbben intézhetjük a mindennapi pénzügyeket telefonról, magyar nyelven
Megújul a BT Pay: egyszerűbben intézhetjük a mindennapi pénzügyeket telefonról, magyar nyelven
2026. október 22., csütörtök

Megújul a BT Pay: egyszerűbben intézhetjük a mindennapi pénzügyeket telefonról, magyar nyelven
Hirdetés
2026. október 22., csütörtök

Vádat emeltek Dan Tanasă ellen diszkriminációra való uszítás miatt

Vádat emelt a legfőbb ügyészség Dan Tanasă, ellen egy Facebook-bejegyzése miatt, amelyben a vendégmunkások bojkottjára szólította fel a követőit.

Vádat emeltek Dan Tanasă ellen diszkriminációra való uszítás miatt
Vádat emeltek Dan Tanasă ellen diszkriminációra való uszítás miatt
2026. október 22., csütörtök

Vádat emeltek Dan Tanasă ellen diszkriminációra való uszítás miatt
2026. október 22., csütörtök

Pénzügyminiszter: Románia hosszú távú partnerként kíván részt venni Ukrajna újjáépítésében

Ukrajna helyreállítási és újjáépítési szükségleteit közel 600 milliárd dollárra becsülik a következő tíz évre, Románia pedig hosszú távú partnerként kíván részt venni a folyamatban – jelentette ki csütörtökön Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

Pénzügyminiszter: Románia hosszú távú partnerként kíván részt venni Ukrajna újjáépítésében
Pénzügyminiszter: Románia hosszú távú partnerként kíván részt venni Ukrajna újjáépítésében
2026. október 22., csütörtök

Pénzügyminiszter: Románia hosszú távú partnerként kíván részt venni Ukrajna újjáépítésében
2026. október 22., csütörtök

Legionárius köszöntés ügyében is büntetőeljárás indult Călin Georgescu ellen

Újabb büntetőeljárás indult Călin Georgescu ellen, akit csütörtökön kihallgatták a központi fogdában egy legionárius köszöntés ügyében – közölték ügyészségi források az Agerpresszel.

Legionárius köszöntés ügyében is büntetőeljárás indult Călin Georgescu ellen
Legionárius köszöntés ügyében is büntetőeljárás indult Călin Georgescu ellen
2026. október 22., csütörtök

Legionárius köszöntés ügyében is büntetőeljárás indult Călin Georgescu ellen
Hirdetés
2026. október 22., csütörtök

Nicușor Dan: a biztonság és a külföldi befektetések ösztönzése Románia két legfontosabb prioritása

Románia számára jelenleg a biztonság garantálása és a külföldi befektetések ösztönzése a két legfontosabb prioritás – jelentette ki Nicușor Dan az amerikai SiriusXM-nek szerdán adott interjúban.

Nicușor Dan: a biztonság és a külföldi befektetések ösztönzése Románia két legfontosabb prioritása
Nicușor Dan: a biztonság és a külföldi befektetések ösztönzése Románia két legfontosabb prioritása
2026. október 22., csütörtök

Nicușor Dan: a biztonság és a külföldi befektetések ösztönzése Románia két legfontosabb prioritása
2026. október 22., csütörtök

A tanév első vakációja következik a diákoknak

A tanév rendje szerint a pénteki tanórák után kezdődik az őszi szünidő az iskolákban.

A tanév első vakációja következik a diákoknak
A tanév első vakációja következik a diákoknak
2026. október 22., csütörtök

A tanév első vakációja következik a diákoknak
2026. október 22., csütörtök

Újabb iskolai erőszak: bozótvágó késsel támadt társaira egy diák – frissítve

Szúró-vágó eszközzel megsebesítette egyik osztálytársát egy 15 éves diák csütörtök reggel egy pitești-i középiskolában – közölte az Argeș megyei rendőrség.

Újabb iskolai erőszak: bozótvágó késsel támadt társaira egy diák – frissítve
Újabb iskolai erőszak: bozótvágó késsel támadt társaira egy diák – frissítve
2026. október 22., csütörtök

Újabb iskolai erőszak: bozótvágó késsel támadt társaira egy diák – frissítve
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!