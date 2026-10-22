Drónokat és hadiipari újdonságokat hoznak Marosvásárhelyre

Fotó: Haáz Vince
Jövő nyáron szervezik meg Marosvásárhelyen a SEESOF nemzetközi katonai konferenciát és hadiipari, technológiai kiállítást, amelyen a balkáni együttműködés, a különleges műveleti erők kihívásai és a legújabb védelmi eszközök is terítékre kerülnek.
Jövő júniusban második alkalommal szervezik meg Marosvásárhelyen a nemzetközi katonai konferenciát és hadiipari, technológiai kiállítást, amelynek hivatalos neve SEESOF (Southeast Europe Special Operations Forces Forum).
Az esemény beharangozóját csütörtökön tartották a marosvásárhelyi orvosi egyetemen, ahol külföldi és belföldi katonai egységek képviselői egyeztettek a jövő évi rendezvényről.
– mondta Mihaela Kardos rektorhelyettes, aki köszöntötte a romániai, lengyel és portugál különleges műveleti erők képviselőit.
Beharangozták a jövő évi eseményt
Fotó: Haáz Vince
Claudiu-Ovidiu Dobocan, a Román Különleges Műveleti Erők parancsnoka angol nyelvű kiselőadást tartott a Balkán fontosságáról. Beszélt arról, hogy
Úgy értékelte, hogy a balkáni országok találkozója és együttműködése rendkívül fontos, és a jövő évben szervezendő konferencia és hadiipari bemutató erre alkalmas esemény lesz.
Fotó: Haáz Vince
Arról is beszélt, hogy fontos, hogy a NATO megvédje Románia határait, hogy nagyobb biztonságban legyenek a Tulceán és Galacon élők, akiket időnként drónok fenyegetnek, valamint a Fekete-tengert is említette, ahol két fontos földgázkitermelés kezdődhet el.
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Jövőre 15–16 állam képviselteti magát a Marosvásárhelyen megrendezendő szakmai megbeszélésen és kiállításon, hogy újra egy asztalhoz ülve beszéljünk közös feladatunkról” – hangoztatta.
Újra katonai konferencia lesz Marosvásárhelyen
Fotó: Haáz Vince
Jövő június 7. és 9. között Marosvásárhelyen, az orvosi egyetem épületeiben és udvarán a Különleges Műveleti Erők (FOS) előtt álló geopolitikai és taktikai kihívásokról egyeztetnek a jelenlévők.
A hadiipari kiállítás a nagyközönség számára is nyitott lesz: drónokat és pilóta nélküli rendszereket mutatnak be, de éjjellátók, hőkamerák, felderítő szenzorok, újgenerációs katonai védőfelszerelések és kiberbiztonsági eszközök is láthatók lesznek.
Mihaela Kardos rektorhelyettes köszöntötte a jelenlevőket
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
Fotó: Haáz Vince
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