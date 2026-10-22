Drónokat és hadiipari újdonságokat hoznak Marosvásárhelyre

Jövő nyáron szervezik meg Marosvásárhelyen a SEESOF nemzetközi katonai konferenciát és hadiipari, technológiai kiállítást, amelyen a balkáni együttműködés, a különleges műveleti erők kihívásai és a legújabb védelmi eszközök is terítékre kerülnek.

Simon Virág 2026. október 22., 14:182026. október 22., 14:18

Jövő júniusban második alkalommal szervezik meg Marosvásárhelyen a nemzetközi katonai konferenciát és hadiipari, technológiai kiállítást, amelynek hivatalos neve SEESOF (Southeast Europe Special Operations Forces Forum). Hirdetés Az esemény beharangozóját csütörtökön tartották a marosvásárhelyi orvosi egyetemen, ahol külföldi és belföldi katonai egységek képviselői egyeztettek a jövő évi rendezvényről. Közös fellépés szükséges

Az ország és a közösségek biztonságához ma már nemcsak a jól képzett katonák, hanem a jól képzett orvosok és a technológiai innovációk is hozzátartoznak, ezért tartja fontosnak az egyetem, hogy egy ilyen méretű nemzetközi találkozónak adjon helyet. Az orvosi egyetemen katonaorvosokat is képeznek”

– mondta Mihaela Kardos rektorhelyettes, aki köszöntötte a romániai, lengyel és portugál különleges műveleti erők képviselőit.

Beharangozták a jövő évi eseményt Fotó: Haáz Vince

Claudiu-Ovidiu Dobocan, a Román Különleges Műveleti Erők parancsnoka angol nyelvű kiselőadást tartott a Balkán fontosságáról. Beszélt arról, hogy

az elmúlt kétszáz évben a nagy világégések mind innen indultak, vagy ezt a térséget is érintették, és szólt az Oroszország és Ukrajna közötti, jelenleg is zajló háborúról is.

Úgy értékelte, hogy a balkáni országok találkozója és együttműködése rendkívül fontos, és a jövő évben szervezendő konferencia és hadiipari bemutató erre alkalmas esemény lesz.

Fotó: Haáz Vince

Arról is beszélt, hogy fontos, hogy a NATO megvédje Románia határait, hogy nagyobb biztonságban legyenek a Tulceán és Galacon élők, akiket időnként drónok fenyegetnek, valamint a Fekete-tengert is említette, ahol két fontos földgázkitermelés kezdődhet el. „Ahogy csak egy összetartó család nem inog meg a nagy nehézségek közepette sem, úgy

a Balkánon élő közösségek, különböző országok népei is csak közösen, együttműködve tudják megállítani az ellenséget, közösen tudnak fejlődni.

Jövőre 15–16 állam képviselteti magát a Marosvásárhelyen megrendezendő szakmai megbeszélésen és kiállításon, hogy újra egy asztalhoz ülve beszéljünk közös feladatunkról” – hangoztatta.

Újra katonai konferencia lesz Marosvásárhelyen Fotó: Haáz Vince

Mi várható? Jövő június 7. és 9. között Marosvásárhelyen, az orvosi egyetem épületeiben és udvarán a Különleges Műveleti Erők (FOS) előtt álló geopolitikai és taktikai kihívásokról egyeztetnek a jelenlévők. A hadiipari kiállítás a nagyközönség számára is nyitott lesz: drónokat és pilóta nélküli rendszereket mutatnak be, de éjjellátók, hőkamerák, felderítő szenzorok, újgenerációs katonai védőfelszerelések és kiberbiztonsági eszközök is láthatók lesznek.

Mihaela Kardos rektorhelyettes köszöntötte a jelenlevőket Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince