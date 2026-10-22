Víznyomáscsökkenés várható Csíkszeredában

A hálózaton végzett javítási munkálatok miatt csütörtökön 12 és 17 óra között nyomáscsökkenés várható Csíkszereda több utcájában– tájékoztat a Harvíz Rt.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Az érintett városrészek: a Temesvári sugárút 2–9. házszám közötti szakasza, a Nicolae Bălcescu, a Szász Endre, a Zöld Péter, a Hősök és a Bolyai utca.

A szolgáltató felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy a vízellátás újraindításakor a víz átmenetileg zavarossá válhat. Hibabejelentés és reklamáció a nap 24 órájában a 0758-770 040-es telefonszámon tehető.