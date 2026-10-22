Pénzügyminiszter: Románia hosszú távú partnerként kíván részt venni Ukrajna újjáépítésében

Fotó: Alexandru Nazare/Facebook
Ukrajna helyreállítási és újjáépítési szükségleteit közel 600 milliárd dollárra becsülik a következő tíz évre, Románia pedig hosszú távú partnerként kíván részt venni a folyamatban – jelentette ki csütörtökön Alexandru Nazare pénzügyminiszter.
2026. október 22., 14:072026. október 22., 14:07
2026. október 22., 14:072026. október 22., 14:07
A tárcavezető az Ukrajna újjáépítéséről rendezett bukaresti nemzetközi konferencián elmondta, hogy Románia olyan beruházásokban érdekelt, amelyek a határ mindkét oldalán előnyösek.
Nazare szerint Romániának három fontos adottsága van:
Kiemelte a konstancai és a dunai kikötők szerepét, hangsúlyozva, hogy Románia természetes kaput jelent Ukrajna, különösen az ország déli régiói felé. Emlékeztetett arra, hogy
Úgy vélekedett, hogy a közúti, vasúti és határátkelő-kapcsolatok fejlesztésével ezek a folyósók kiszélesíthetők.
Nazare elmondta, hogy a romániai termelési kapacitások és az ukrajnai tárolási lehetőségek energetikai együttműködési lehetőségeket kínálnak, különösen 2027-től, amikor elkezdődik a fekete-tengeri a földgázkitermelés.
Emellett a román vállalatok az uniós szabályok, a közbeszerzések és
– részletezte a miniszter.
Nazare közölte azt is, hogy az Exim Bank 2026 és 2029 között egymilliárd lejjel támogathatja a román exportot, a nemzetközi ügyleteket és a külföldi beruházásokat, hogy a hazai cégek nagyobb értékű újjáépítési szerződésekért is versenybe szállhassanak.
– jelentette ki.
Vádat emelt a legfőbb ügyészség Dan Tanasă, ellen egy Facebook-bejegyzése miatt, amelyben a vendégmunkások bojkottjára szólította fel a követőit.
Jövő nyáron szervezik meg Marosvásárhelyen a SEESOF nemzetközi katonai konferenciát és hadiipari, technológiai kiállítást, amelyen a balkáni együttműködés, a különleges műveleti erők kihívásai és a legújabb védelmi eszközök is terítékre kerülnek.
Újabb büntetőeljárás indult Călin Georgescu ellen, akit csütörtökön kihallgatták a központi fogdában egy legionárius köszöntés ügyében – közölték ügyészségi források az Agerpresszel.
Románia számára jelenleg a biztonság garantálása és a külföldi befektetések ösztönzése a két legfontosabb prioritás – jelentette ki Nicușor Dan az amerikai SiriusXM-nek szerdán adott interjúban.
A tanév rendje szerint a pénteki tanórák után kezdődik az őszi szünidő az iskolákban.
Szúró-vágó eszközzel megsebesítette egyik osztálytársát egy 15 éves diák csütörtök reggel egy pitești-i középiskolában – közölte az Argeș megyei rendőrség.
Esőre és a szél erősödésére figyelmeztető előrejelzést adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
Akkor kezdődik el a juhok beoltása himlő ellen Hargita megyében, amikor teljessé válik az állomány immunizáláshoz szükséges készlet. A megye kikerült a korlátozások alól, a napokban több állatszállítmány is elindult a begyűjtőpontokra, vágóhidakra.
Csütörtökön 18 órakor ülésezik a Cotroceni-palotában a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) - közölte az elnöki hivatal.
A hálózaton végzett javítási munkálatok miatt csütörtökön 12 és 17 óra között nyomáscsökkenés várható Csíkszereda több utcájában– tájékoztat a Harvíz Rt.
szóljon hozzá!