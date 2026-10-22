Pénzügyminiszter: Románia hosszú távú partnerként kíván részt venni Ukrajna újjáépítésében

Ukrajna helyreállítási és újjáépítési szükségleteit közel 600 milliárd dollárra becsülik a következő tíz évre, Románia pedig hosszú távú partnerként kíván részt venni a folyamatban – jelentette ki csütörtökön Alexandru Nazare pénzügyminiszter.

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Nazare szerint Romániának három fontos adottsága van:

A tárcavezető az Ukrajna újjáépítéséről rendezett bukaresti nemzetközi konferencián elmondta, hogy Románia olyan beruházásokban érdekelt, amelyek a határ mindkét oldalán előnyösek.

földrajzi helyzete és közlekedési kapcsolatai, energetikai lehetőségei, valamint a román vállalatok régiós beágyazottsága.

Kiemelte a konstancai és a dunai kikötők szerepét, hangsúlyozva, hogy Románia természetes kaput jelent Ukrajna, különösen az ország déli régiói felé. Emlékeztetett arra, hogy

Úgy vélekedett, hogy a közúti, vasúti és határátkelő-kapcsolatok fejlesztésével ezek a folyósók kiszélesíthetők.

Nazare elmondta, hogy a romániai termelési kapacitások és az ukrajnai tárolási lehetőségek energetikai együttműködési lehetőségeket kínálnak, különösen 2027-től, amikor elkezdődik a fekete-tengeri a földgázkitermelés.

Emellett a román vállalatok az uniós szabályok, a közbeszerzések és