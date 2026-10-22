Fotó: Banca Transilvania
A mobiltelefon egyre fontosabb szerepet játszik a mindennapi ügyintézésben, a banki műveleteket is beleértve. Egyenlegellenőrzés, átutalás, kártyakezelés vagy közüzemi számlák befizetése – sokan már alkalmazásokon keresztül intézik ezeket a feladatokat. A Banca Transilvania most megújítja a BT Pay felületét, hogy a felhasználók még átláthatóbban, egyszerűbben férhessenek hozzá a már ismert szolgáltatásokhoz.
A változás a székelyföldi felhasználók számára is a mindennapi digitális pénzügyintézés kényelmesebbé tételét célozza. Legyen szó a számlák ellenőrzéséről, egy pénzátutalásról vagy a rendszeres kiadások kezeléséről, a megújult felület célja, hogy könnyebb legyen megtalálni a szükséges funkciókat.
A megújult kezdőképernyőn a felhasználók áttekinthetik bankszámláikat, ellenőrizhetik egyenlegüket, és megtekinthetik a korábbi tranzakciókat, illetve a számlakivonatokat. Innen közvetlenül indíthatnak pénzküldést, kérhetnek pénzt másoktól, átvezethetnek összegeket saját számláik és kártyáik között, valamint devizát válthatnak.
Az átláthatóbb elrendezés elsősorban abban segít, hogy a mindennapokban gyakran használt lehetőségek könnyebben megtalálhatók legyenek. Így
A számlák, a bankkártyák, a tranzakciós előzmények és a beállított ismétlődő fizetések a dizájnváltás után is megmaradnak.
A kártyákhoz kapcsolódó menüpontban megtekinthetők a meglévő bankkártyák, a hozzájuk tartozó tranzakciók és az elérhető kártyaelőnyök. Emellett új fizikai vagy virtuális kártya igénylésére is lehetőség van, akár animált megjelenésű változatban.
A Továbbiak menüpontban kezelhetők a kártyabeállítások, szükség esetén zárolhatók és feloldhatók a kártyák, a költések pedig grafikus formában is megtekinthetők. A felhasználók további kártya kibocsátását is kezdeményezhetik egy kijelölt kártyabirtokos számára.
A kiadások áttekintése különösen akkor lehet hasznos, ha szeretnénk jobban követni, mire mennyit költünk, és tudatosabban megtervezni a havi költségvetésünket.
A BT Pay külön felületet biztosít a közüzemi számlák és az ismétlődő fizetések kezelésére.
Ez azok számára is praktikus lehet, akik szeretnék egyszerűbben nyomon követni a háztartás rendszeres kiadásait, és egy helyen kezelni a fizetésekhez kapcsolódó teendőket. A megújult felület célja, hogy ezek a funkciók is könnyebben megtalálhatók legyenek.
A BT Pay az alapvető banki műveleteken túl más szolgáltatásokat is kínál. A Termékek menüpontban elérhetők többek között:
a megtakarítási lehetőségek,
a hitelek,
a biztosítások,
az adományozási lehetőségek,
a SIM- és eSIM-megoldások,
a különböző ajánlatok,
valamint a gyermekeknek és fiataloknak szóló BT Pay Kiddo.
Az új elrendezés ezeket a funkciókat is átláthatóbb struktúrában mutatja be, így a felhasználók könnyebben tájékozódhatnak az alkalmazás lehetőségei között.
Az új dizájn fokozatosan válik elérhetővé. A felhasználók az alkalmazáson belül kapnak értesítést arról, amikor számukra is rendelkezésre áll a frissítés.
Az új verzió használatához elegendő frissíteni az alkalmazást a Google Play, az App Store vagy a Huawei AppGallery áruházból.
A frissítést követően azonban kizárólag az új verzió lesz használható.
A magyar nyelvű kezelőfelület továbbra is elérhető marad, így azok az ügyfelek is magyarul intézhetik pénzügyeiket, akik ezt a nyelvi beállítást részesítik előnyben.
A Banca Transilvania szolgáltatásairól és az online számlanyitásról további információ a bank hivatalos magyar nyelvű honlapján található.
A BT Pay megújulása elsősorban a könnyebb használatról szól: a megszokott szolgáltatások megmaradnak, a frissített felület pedig átláthatóbbá teszi a mindennapi digitális bankolást.
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