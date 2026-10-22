A mobiltelefon egyre fontosabb szerepet játszik a mindennapi ügyintézésben, a banki műveleteket is beleértve. Egyenlegellenőrzés, átutalás, kártyakezelés vagy közüzemi számlák befizetése – sokan már alkalmazásokon keresztül intézik ezeket a feladatokat. A Banca Transilvania most megújítja a BT Pay felületét, hogy a felhasználók még átláthatóbban, egyszerűbben férhessenek hozzá a már ismert szolgáltatásokhoz.

Támogatói tartalom 2026. október 22., 15:102026. október 22., 15:10

A változás a székelyföldi felhasználók számára is a mindennapi digitális pénzügyintézés kényelmesebbé tételét célozza. Legyen szó a számlák ellenőrzéséről, egy pénzátutalásról vagy a rendszeres kiadások kezeléséről, a megújult felület célja, hogy könnyebb legyen megtalálni a szükséges funkciókat.

A BT Pay megszokott szolgáltatásai továbbra is elérhetők maradnak, a változás elsősorban a megjelenést, a menüpontok elrendezését és a funkciók elérhetőségét érinti.

Minden fontos információ az új kezdőképernyőről A megújult kezdőképernyőn a felhasználók áttekinthetik bankszámláikat, ellenőrizhetik egyenlegüket, és megtekinthetik a korábbi tranzakciókat, illetve a számlakivonatokat. Innen közvetlenül indíthatnak pénzküldést, kérhetnek pénzt másoktól, átvezethetnek összegeket saját számláik és kártyáik között, valamint devizát válthatnak. Az átláthatóbb elrendezés elsősorban abban segít, hogy a mindennapokban gyakran használt lehetőségek könnyebben megtalálhatók legyenek. Így

az alkalmazás használata egyszerűbbé válhat azok számára is, akik rendszeresen telefonról követik nyomon pénzügyeiket.

A számlák, a bankkártyák, a tranzakciós előzmények és a beállított ismétlődő fizetések a dizájnváltás után is megmaradnak. Bankkártyák és költések egy áttekinthető felületen A kártyákhoz kapcsolódó menüpontban megtekinthetők a meglévő bankkártyák, a hozzájuk tartozó tranzakciók és az elérhető kártyaelőnyök. Emellett új fizikai vagy virtuális kártya igénylésére is lehetőség van, akár animált megjelenésű változatban. A Továbbiak menüpontban kezelhetők a kártyabeállítások, szükség esetén zárolhatók és feloldhatók a kártyák, a költések pedig grafikus formában is megtekinthetők. A felhasználók további kártya kibocsátását is kezdeményezhetik egy kijelölt kártyabirtokos számára. A kiadások áttekintése különösen akkor lehet hasznos, ha szeretnénk jobban követni, mire mennyit költünk, és tudatosabban megtervezni a havi költségvetésünket. Közüzemi számlák és rendszeres fizetések A BT Pay külön felületet biztosít a közüzemi számlák és az ismétlődő fizetések kezelésére.

A felhasználók szolgáltatókat kapcsolhatnak az alkalmazáshoz, befizethetik számláikat és kezelhetik az előre ütemezett fizetéseket.

Ez azok számára is praktikus lehet, akik szeretnék egyszerűbben nyomon követni a háztartás rendszeres kiadásait, és egy helyen kezelni a fizetésekhez kapcsolódó teendőket. A megújult felület célja, hogy ezek a funkciók is könnyebben megtalálhatók legyenek. További szolgáltatások egy helyen A BT Pay az alapvető banki műveleteken túl más szolgáltatásokat is kínál. A Termékek menüpontban elérhetők többek között: a megtakarítási lehetőségek,

a hitelek,

a biztosítások,

az adományozási lehetőségek,

a SIM- és eSIM-megoldások,

a különböző ajánlatok,

valamint a gyermekeknek és fiataloknak szóló BT Pay Kiddo. Az új elrendezés ezeket a funkciókat is átláthatóbb struktúrában mutatja be, így a felhasználók könnyebben tájékozódhatnak az alkalmazás lehetőségei között. Mikor válik elérhetővé a megújult BT Pay? Az új dizájn fokozatosan válik elérhetővé. A felhasználók az alkalmazáson belül kapnak értesítést arról, amikor számukra is rendelkezésre áll a frissítés. Az új verzió használatához elegendő frissíteni az alkalmazást a Google Play, az App Store vagy a Huawei AppGallery áruházból.

Nincs szükség újratelepítésre, a PIN-kód megváltoztatására vagy a bejelentkezési mód módosítására. A frissítés után a BT Pay a megszokott módon használható tovább, az új felületen.