A fekete-tengeri incidensek miatt ül össze a Legfelsőbb Védelmi Tanács

Csütörtökön 18 órakor ülésezik a Cotroceni-palotában a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) - közölte az elnöki hivatal.

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A Nicușor Dan államfő által összehívott ülésen első alkalommal vesz részt Luca Niculescu miniszterelnök és az új kormány több tagja.

A testület megvitatja a napokban történt fekete-tengeri incidensek biztonsági vonatkozásait.

Emellett áttekintik, hogy miként erősíthető meg a román felségvizek és a tengeri kritikus infrastruktúra védelme. Más aktuális nemzetbiztonsági kérdések is napirendre kerülnek.

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Nicușor Dan az ülés előtt Sean Clancyvel, az Európai Unió Katonai Bizottságának elnökével találkozik – ismerteti az Agerpres.