Nicușor Dan: a biztonság és a külföldi befektetések ösztönzése Románia két legfontosabb prioritása

Románia számára jelenleg a biztonság garantálása és a külföldi befektetések ösztönzése a két legfontosabb prioritás – jelentette ki Nicușor Dan az amerikai SiriusXM-nek szerdán adott interjúban.

Székelyhon 2026. október 22., 13:182026. október 22., 13:18

Az államfő szerint Románia stabilitása és dinamikus gazdasági növekedése ellenére a külföldi befektetések szintje elmarad az ország valós potenciáljától. Az ország erősségei között a képzett munkaerőt,

az energetikai ágazatban rejlő lehetőségeket,

valamint a technológiai, informatikai és matematikai képzés hagyományait említette. Nicușor Dan emlékeztetett arra, hogy Románia GDP-je az elmúlt húsz évben megháromszorozódott, és teljesítette az OECD-csatlakozás feltételeit.

Arra számítok, hogy hamarosan az OECD tagjai leszünk”

– jelentette ki. Hirdetés Elmondta, hogy az ukrajnai háború gazdaságilag is érinti Romániát, és növeli a bizonytalanságot a Fekete-tenger térségében. Kitért az ukrán határ közelében és a Fekete-tengeren történt drónincidensekre is.

Nem voltunk felkészülve a dróntámadásokra, de folyamatosan alkalmazkodunk, és már megkezdtük a drónok megsemmisítését”

– fogalmazott az államfő. Szerinte a légtérsértések a konfliktus eszkalálására irányuló orosz kísérletek részét képezik. „Megőrizzük a nyugalmunkat, lelőjük a drónokat, és igyekszünk elkerülni a helyzet elmérgesedését” – magyarázta az Agerpres szemléje szerint. Nicușor Dan szerint Oroszország egyelőre nem áll készen a háború befejezésére, miközben fokozódnak a szabotázsakciók, a kibertámadások és más hibrid műveletek. Hozzátette azt is, hogy

üdvözli a háború lezárását célzó összes diplomáciai kezdeményezést.

Az államfő arról is beszélt, hogy Románia jelenleg GDP-je 2,5 százalékát fordítja védelemre. Emlékeztetett, hogy

a Mihail Kogălniceanu katonai támaszpont bővítésére mintegy 4 milliárd dollárt költ Bukarest, és a létesítmény Európa legnagyobb katonai támaszpontjává válik.