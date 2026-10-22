Nicușor Dan: a biztonság és a külföldi befektetések ösztönzése Románia két legfontosabb prioritása

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Románia számára jelenleg a biztonság garantálása és a külföldi befektetések ösztönzése a két legfontosabb prioritás – jelentette ki Nicușor Dan az amerikai SiriusXM-nek szerdán adott interjúban.
Az államfő szerint Románia stabilitása és dinamikus gazdasági növekedése ellenére a külföldi befektetések szintje elmarad az ország valós potenciáljától. Az ország erősségei között
a képzett munkaerőt,
az energetikai ágazatban rejlő lehetőségeket,
valamint a technológiai, informatikai és matematikai képzés hagyományait említette.
Nicușor Dan emlékeztetett arra, hogy Románia GDP-je az elmúlt húsz évben megháromszorozódott, és teljesítette az OECD-csatlakozás feltételeit.
– jelentette ki.
Elmondta, hogy az ukrajnai háború gazdaságilag is érinti Romániát, és növeli a bizonytalanságot a Fekete-tenger térségében. Kitért az ukrán határ közelében és a Fekete-tengeren történt drónincidensekre is.
– fogalmazott az államfő. Szerinte a légtérsértések a konfliktus eszkalálására irányuló orosz kísérletek részét képezik. „Megőrizzük a nyugalmunkat, lelőjük a drónokat, és igyekszünk elkerülni a helyzet elmérgesedését” – magyarázta az Agerpres szemléje szerint.
Nicușor Dan szerint Oroszország egyelőre nem áll készen a háború befejezésére, miközben fokozódnak a szabotázsakciók, a kibertámadások és más hibrid műveletek. Hozzátette azt is, hogy
Az államfő arról is beszélt, hogy Románia jelenleg GDP-je 2,5 százalékát fordítja védelemre. Emlékeztetett, hogy
Romániában jelenleg 1000-1500 amerikai katona állomásozik, számukat pedig növelni szeretnék. Az elnök szerint az amerikai katonai jelenlét erősíti a térség biztonságát, Románia földrajzi helyzete pedig az Egyesült Államok számára is stratégiai jelentőségű.
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