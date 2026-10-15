Nem akar adót emelni a kijelölt miniszterelnök, de kizárni sem tudja

Luca Niculescu csütörtök este kijelentette, hogy 2027-ben nem szeretne adókat emelni, de erre addig nem tehet ígéretet, amíg nem ismeri pontosan a költségvetés helyzetét.

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A kijelölt miniszterelnök az Antena 1 televíziónak nyilatkozva elmondta, hogy még nem áll a rendelkezésére minden adat a jövő évi adópolitika meghatározásához. Tudni kell, hogyan zárul az idei költségvetési év, és mekkora összeget sikerül lehívni az helyreállítási alap forrásaiból – magyarázta.

Az a szándékunk, hogy 2027-ben ne emeljünk adókat. Amíg azonban nincs előttünk minden adat, kerülöm az ígérgetést”

A kijelölt miniszterelnök szerint először sürgősen végre kell hajtani a költségvetés-kiigazítást, majd mielőbb el kell fogadni a 2027-es állami költségvetést. Hangsúlyozta, hogy

a kiigazítás hiányában veszélybe kerül a kórházak és az önkormányzatok működése.

Niculescu emlékeztetett arra, hogy már elindult egy 5 milliárd eurós gazdaságélénkítő program, amely a következő években is folytatódik.

Közölte azt is, hogy valamennyi párt egyetért az árbevétel-alapú minimumadó üzleti szféra által szorgalmazot eltörlésével. Niculescu szerint ez az adó visszavetette a külföldi közvetlen beruházásokat, amelyekre Romániának nagy szüksége van.

Lesz nyugdíj- és minimálbér-emelés?

Luca Niculescu kijelentette, hogy a bíráknak és ügyészeknek járó 5 milliárd lejes bértartozás további terhet ró a költségvetésre.

A kijelölt miniszterelnök elmondta: kormánya hivatalba lépése után mielőbb egyeztetésre hívja az ügyben érintetteket, hogy közösen keressenek megoldást. „Nem titkolom, hogy ez további nyomást gyakorol a költségvetésre” – jegyezte meg.

A kijelölt miniszterelnök közölte azt is, hogy