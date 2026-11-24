Nyomógombbal kell jelezni az áthaladási szándékot a gyalogosoknak
Fotó: Borbély Fanni
Meglepetésként érte az autóvezetőket Csíkszeredában a Villanytelep utcában, a buszpályaudvar mellett üzembe helyezett jelzőlámpa, a forgalmi dugók miatt sokan háborogtak. A városvezetés szerint ez egy biztonságos megoldás, meg kell szokni.
Az új jelzőlámpát pénteken délelőtt helyezték üzembe a buszpályaudvar Villanytelep utcai ki- és bejáratánál, ahol egy gyalogátjáró is van, a gyalogosok nyomógombbal jelezhetik áthaladási szándékukat. Szinte azonnal zavar keletkezett a forgalomban, mivel a legtöbb autóvezető nem figyelt fel a változásra – a városban eddig mindössze két helyen működött jelzőlámpa. A gyalogosok is bizonytalankodtak, az autósok pedig azt tapasztalták, hogy
Nemcsak a közeli, Ligat híd előtti körforgalomnál keletkezett torlódás, hanem további három körforgalomnál is, a híd túlsó végén, a Brassói út és Villanytelep utca kereszteződésénél, valamint a Nagyrét utca és a Villanytelep utca találkozásánál.
Az autóvezetők felháborodása, értetlensége a közösségi oldalakon csapódott le,
kisebb számban viszont voltak olyanok is, akik egyetértettek ezzel.
A jelzőlámpa felszerelése és üzembe helyezése nem véletlenszerű, a mobilitási terv részét képező forgalommenedzsment része, erről már többször említést tettek korábban, célja pedig a buszpályaudvarra érkező és onnan távozó városi buszok segítése az elsőbbségadás biztosításával.
Mindenkinek meg kell szoknia a helyes használatot
Fotó: Borbély Fanni
Bors Béla alpolgármester kérdésünkre elmondta, érzékelők vannak beszerelve a jelzőlámpa előtt, és amikor érzékelik a buszt,
„Azt már látjuk, hogy ha egy busz van, nincs szükség 24 másodpercre, ezalatt egymás után két busz is ki tud jutni. Most egy tesztidőszak van, amelynek lejártával, két-három hét után ez a 24 másodperces idő csökkenthető.
– vázolta az illetékes.
Mint megtudtuk, a buszpályaudvar melletti bevásárlóközpont felé vezető hosszú gyalogátjáró közepén egy szigetet alakítanak ki, és valószínűleg még néhány útburkolati jelzést is festenek, hogy az autósokat is segítsék. Bors Béla kitért arra is, hogy a jelzőlámpa felszerelése a közlekedésrendészet jóváhagyásával történt, szakemberek által készített terv részeként, és úgy látja, néhány hét után be fog válni és
Emlékeztetett, a buszsávokat és a Kossuth Lajos utcai teljes jelzőlámpa-rendszert sikerült kihagyni a mobilitási projektből, de ezt a finanszírozó nem engedte meg.
A buszok kijutását segíti a jelzőlámpa
Fotó: Borbély Fanni
Az illetékes kifejtette, reggel és délután eddig is voltak forgalmi dugók ebben az övezetben, és ha rendeltetésszerűen használják, valamint a körforgalom adta lehetőséget is kihasználják az autósok úgy, hogy jobb oldalra húzódva középen el tudnak menni azok, akik más irányba tartanak, kevesebb a fennakadás.
Ha valakinek nem szükség, hogy a Villanytelep utcán haladjon, az a Brassói utat is választhatja, vagy ha látja, hogy bedugul, akkor betér a Pennyhez, és túloldalt a Brassói útra jut” – vázolta. Arra is reagált, hogy miért a Villanytelep utcára fordulnak ki a városi buszok, miért nem a Brassói útra. Mint emlékeztetett, buszpályaudvar két részből áll, egyik kiszolgálja a városi tömegközlekedést, a másik a távolsági járatokat, utóbbiak térnek ki a Brassói útra, és ott is napi 75 ki- és beállás van.
– magyarázta. Kérdésünkre a forgalmi dugók növekedéséről azt mondta, a pénteki nap nem mérvadó, mert akkor indult a rendszer, de elhamarkodott következtetést nem lehet levonni, mert kell néhány hét ahhoz, hogy mindenki megszokja, és akkor látszik majd a hatás. Úgy látja, a változtatás nem fog gondot okozni, és egy biztonságosabb megoldást jelent úgy az autósok, mint a gyalogosok számára, csak meg kell tanulni helyesen használni.
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