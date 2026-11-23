Széthúzást eredményezett Hargita Megye Tanácsán belül a szemétügy. A csíki és gyergyói RMDSZ-frakciókból ugyanis többen tartózkodtak az új hulladékgazdálkodási rendszer átmeneti árait érintő határozattervezet megszavazásától.

Barabás Hajnal 2026. november 23., 19:052026. november 23., 19:05

Elhúzódott Hargita Megye Tanácsának novemberi ülése, ugyanis a napirendre tűzött, hulladékgazdálkodást érintő határozattervezet kapcsán számos tanácsosnak akadt mondanivalója. A dokumentum értelmében felhatalmazták volna a megyei tanács képviselőjét, hogy részt vegyen a Hargita Megyei Hulladékgazdálkodási Fejlesztési Társulás (ADI SIMD) közgyűlésén, és támogassa a hat hónapos átmeneti időszakra javasolt díjszabást. Mint arról korábban beszámoltunk, Bíró Barna Botond tanácselnök azt javasolta – és ezt a hétfői tanácsülésen is megismételte –, hogy vidéken személyenként havi 21,14 lejes, városon pedig 26,09 lejes díjat vezessenek be jövő év júliusáig, aminek fejében vidéken kéthetente, városon hetente szállítanák el a szemetet.

A hat hónap alatt a lakosság felkészítését célzó kampányt is folytatnának, és felmérnék, hogy a háztartásoknak milyen űrtartalmú kukákra van szükségük.

A díjszámítás során a 120 literes, maradványhulladék gyűjtésére szolgáló kuka ürítéséhez kapcsolódó kezelési költséget 8,71 lejben, a 240 literesét ennek kétszeresében, a 60 literesét pedig a felében határozták meg. Nem ment át a határozattervezet Barti Tihamér már előzetesen jelezte, hogy a gyergyói RMDSZ-frakció tartózkodni fog a szavazáson. A csíki RMDSZ nevében Becze István tanácsos és Borboly Csaba alelnök szólalt fel. Mint mondták,

a díj mérséklését célzó módosító javaslatot nyújtottak be, amelynek értelmében a vidéki lakosság személyenként havi 20,95 lejt fizetne.

Bíró Barna Botond válaszul elmondta, hogy a módosításhoz a fejlesztési társulás szakmai véleményezésére is szükség van. Ennek ellenére szavazásra bocsátotta az indítványt, amely azonban nem kapta meg a szükséges számú támogató szavazatot.

Halmozódnak a problémák az új hulladékgazdálkodási rendszer körül Fotó: Olti Angyalka

Ezt követően a napirenden szereplő eredeti határozattervezetről is szavaztak, ám ez sem kapta meg a szükséges kétharmados támogatást: a 29 jelen lévő önkormányzati képviselő közül mindössze 13-an szavaztak igennel. Bíró Barna Botond sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy

a 20 banis különbség miatt a kompromisszumos megoldás sem kapott kellő támogatást.

Mint mondta, három hete dolgoznak az átmeneti díjszabáson, és szerinte a javaslat lehetőséget teremtett volna arra, hogy a lakosság fokozatosan alkalmazkodjon az új rendszerhez. Hirdetés A megyei önkormányzat vezetője ugyanakkor jelezte: újabb tanácsülést csak akkor hív össze a kérdésben, ha az RMDSZ-frakció egységesen támogatja az új javaslatot. „Ha egy ember is tartózkodik, akkor nem térek vissza erre a napirendre,

nem csinálok hülyét magunkból”

– fogalmazott Bíró Barna Botond. A díjszabásról folyt a vita A szavazás előtt több tanácsos is felszólalt, kifogásolva egyebek mellett az új hulladékgazdálkodási rendszer bevezetésével kapcsolatos kommunikáció és tájékoztatás hiányosságait, valamint a javasolt díjszabást. Bíró Barna Botond bevezetőjében arról beszélt, hogy bármilyen rendszert is választanak,

lesznek háztartások, amelyek kedvezőbben, mások viszont rosszabbul járnak.

Ha a díjat háztartásonként, az ott élők számától függetlenül állapítanák meg, az egy- és kétfős háztartások járnának rosszabbul. Ez különösen az időseket, a nyugdíjasokat, az özvegyeket és a fiatal családokat érintené.

Ha viszont a háztartásban élők száma alapján határoznák meg a díjat, az a három- és négyfős családoknak jelentene nagyobb terhet. Bíró szerint ezért olyan megoldást kerestek, amely nem sújtja magasabb számlával a korlátozott jövedelmű, egészségügyi kiadásokkal is terhelt időseket. Páll Zsolt, az ADI SIMD képviselője a vita során arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyes településeken jelenleg érvényes, alacsonyabb hulladékszállítási díjak nem feltétlenül tükrözik a szolgáltatás tényleges költségeit. Szerinte több helyen az önkormányzatok saját költségvetésükből támogatják a szolgáltatást, így annak költségeit nem teljes egészében a lakosság viseli.

A kukásautók árait is kifogásolta későbbi bejegyzésében a megyei önkormányzat elnöke. Képünk illusztráció Fotó: László Ildikó

Mint mondta, az új díjszabás kiszámításának egyik alapja a szállítási költségek elszámolása, míg a kezelési költségekhez kapcsolódó díjak – köztük a remetei hulladéklerakóéi – korábban is érvényben voltak. Páll szerint a szolgáltató tonnánkénti díjat határozott meg, ebből számították ki a lakossági díjakat, és az Országos Közműszabályozó Hatóság (ANRSC) is megerősítette a számítások jogszerűségét.