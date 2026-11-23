A Hargita megyei önkormányzat elnöke szerint az emberek érdekeit kellene figyelembe venni
Fotó: Olti Angyalka
Széthúzást eredményezett Hargita Megye Tanácsán belül a szemétügy. A csíki és gyergyói RMDSZ-frakciókból ugyanis többen tartózkodtak az új hulladékgazdálkodási rendszer átmeneti árait érintő határozattervezet megszavazásától.
Elhúzódott Hargita Megye Tanácsának novemberi ülése, ugyanis a napirendre tűzött, hulladékgazdálkodást érintő határozattervezet kapcsán számos tanácsosnak akadt mondanivalója.
A dokumentum értelmében felhatalmazták volna a megyei tanács képviselőjét, hogy részt vegyen a Hargita Megyei Hulladékgazdálkodási Fejlesztési Társulás (ADI SIMD) közgyűlésén, és támogassa a hat hónapos átmeneti időszakra javasolt díjszabást.
Mint arról korábban beszámoltunk, Bíró Barna Botond tanácselnök azt javasolta – és ezt a hétfői tanácsülésen is megismételte –, hogy
vidéken személyenként havi 21,14 lejes, városon pedig 26,09 lejes díjat vezessenek be jövő év júliusáig, aminek fejében vidéken kéthetente, városon hetente szállítanák el a szemetet.
A hat hónap alatt a lakosság felkészítését célzó kampányt is folytatnának, és felmérnék, hogy a háztartásoknak milyen űrtartalmú kukákra van szükségük.
A díjszámítás során a 120 literes, maradványhulladék gyűjtésére szolgáló kuka ürítéséhez kapcsolódó kezelési költséget 8,71 lejben, a 240 literesét ennek kétszeresében, a 60 literesét pedig a felében határozták meg.
Barti Tihamér már előzetesen jelezte, hogy a gyergyói RMDSZ-frakció tartózkodni fog a szavazáson.
A csíki RMDSZ nevében Becze István tanácsos és Borboly Csaba alelnök szólalt fel. Mint mondták,
Bíró Barna Botond válaszul elmondta, hogy a módosításhoz a fejlesztési társulás szakmai véleményezésére is szükség van. Ennek ellenére szavazásra bocsátotta az indítványt, amely azonban nem kapta meg a szükséges számú támogató szavazatot.
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Fotó: Olti Angyalka
Ezt követően a napirenden szereplő eredeti határozattervezetről is szavaztak, ám ez sem kapta meg a szükséges kétharmados támogatást: a 29 jelen lévő önkormányzati képviselő közül mindössze 13-an szavaztak igennel.
Bíró Barna Botond sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy
Mint mondta, három hete dolgoznak az átmeneti díjszabáson, és szerinte a javaslat lehetőséget teremtett volna arra, hogy a lakosság fokozatosan alkalmazkodjon az új rendszerhez.
A megyei önkormányzat vezetője ugyanakkor jelezte: újabb tanácsülést csak akkor hív össze a kérdésben, ha az RMDSZ-frakció egységesen támogatja az új javaslatot. „Ha egy ember is tartózkodik, akkor nem térek vissza erre a napirendre,
– fogalmazott Bíró Barna Botond.
A szavazás előtt több tanácsos is felszólalt, kifogásolva egyebek mellett az új hulladékgazdálkodási rendszer bevezetésével kapcsolatos kommunikáció és tájékoztatás hiányosságait, valamint a javasolt díjszabást.
Bíró Barna Botond bevezetőjében arról beszélt, hogy bármilyen rendszert is választanak,
Ha a díjat háztartásonként, az ott élők számától függetlenül állapítanák meg, az egy- és kétfős háztartások járnának rosszabbul. Ez különösen az időseket, a nyugdíjasokat, az özvegyeket és a fiatal családokat érintené.
Ha viszont a háztartásban élők száma alapján határoznák meg a díjat, az a három- és négyfős családoknak jelentene nagyobb terhet.
Bíró szerint ezért olyan megoldást kerestek, amely nem sújtja magasabb számlával a korlátozott jövedelmű, egészségügyi kiadásokkal is terhelt időseket.
Páll Zsolt, az ADI SIMD képviselője a vita során arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyes településeken jelenleg érvényes, alacsonyabb hulladékszállítási díjak nem feltétlenül tükrözik a szolgáltatás tényleges költségeit. Szerinte több helyen az önkormányzatok saját költségvetésükből támogatják a szolgáltatást, így annak költségeit nem teljes egészében a lakosság viseli.
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Fotó: László Ildikó
Mint mondta, az új díjszabás kiszámításának egyik alapja a szállítási költségek elszámolása, míg a kezelési költségekhez kapcsolódó díjak – köztük a remetei hulladéklerakóéi – korábban is érvényben voltak.
Páll szerint a szolgáltató tonnánkénti díjat határozott meg, ebből számították ki a lakossági díjakat, és az Országos Közműszabályozó Hatóság (ANRSC) is megerősítette a számítások jogszerűségét.
Szomorú és feldúlt
Az ülést követően Bíró Barna Botond, a megyei tanács elnöke Facebookon közzétett videójában adott hangot a szavazás kimenetele miatti csalódottságának. „Szomorú és feldúlt vagyok a döntés miatt” – fogalmazott. Hangsúlyozta azonban, hogy nem önmagában az bántja, hogy nem szavazták meg az indítványát, hanem az, hogy szerinte éppen azok keverték a lapokat, akik a leginkább felelősek azért, hogy az elmúlt 13 évben idáig jutott a megyei hulladékgazdálkodás ügye.
Felidézte, hogy tíz évvel ezelőtt 140 ezer euróért vásároltak a megyei tanács számára egy olyan hulladékgyűjtő járművet, amilyet a szolgáltató ma 110 ezer euróért szerez be. Kitért arra is, hogy míg 2023-ban 496 millió lej értékben írták ki a közbeszerzést, 2025-ben már 480 millió lej volt annak értéke. Hozzátette, korábban olyan döntések is születtek, amelyek következtében Hargita Megye Tanácsának kártérítést kellett fizetnie.
Szerinte a mostani döntés során sem a Hargita megyei emberek érdekeit tartották szem előtt. Rámutatott, hogy a hulladékgazdálkodás rendkívül összetett és szigorúan szabályozott terület, amelyen a díjak meghatározása nem lehet néhány banis piaci alkudozás tárgya. Hozzátette, a megyei tanács álláspontja mindössze egyetlen szavazatot képvisel a fejlesztési társulás közgyűlésén, így továbbra is van lehetőség arra, hogy a többi önkormányzat a megyei tanács támogatása nélkül is elfogadja a javaslatot.
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