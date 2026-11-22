A tűzoltóság elhatárolódik minden törvénybe ütköző cselekedettől. Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
A katonai ügyészség folytatja a vizsgálatot a Temes megyei tűzoltóság (ISU) egyik alkalmazottja ellen, akit a baleset helyszínének elhagyásával és gondatlanságból elkövetett testi sértéssel gyanúsítanak. A férfi szombatról vasárnapra virradó éjszaka, egy közúti ellenőrzés során elütött egy közlekedési rendőrt, aki megállította őt.
2026. november 22., 20:402026. november 22., 20:40
2026. november 22., 20:432026. november 22., 20:43
A rendőrök megállították a személygépkocsit, a sofőr azonban megtagadta személyazonosságának igazolását és a kért okmányok bemutatását.
– írja a G4Media hírportál a Temes megyei rendőrség tájékoztatására hivatkozva.
A rendőr a baleset következtében megsérült, orvosi vizsgálatra kórházba ment.
Az ellenőrzések során a rendőrök azonosították a sofőrt, egy 28 éves férfit, akit röviddel később Szakálházán (Săcălaz) találtak meg. Az autót végül Temesremetén (Remetea Mare) kapták meg. Az Agerpres hírügynökség a rendőrség vasárnap esti tájékoztatására hivatkozva azt írta, hogy a gyanúsítottat huszonnégy órára őrizetbe vették.
A férfi alkoholszondás vizsgálata 0,33 mg/l alkoholt mutatott ki, emellett pszichoaktív anyagok esetleges jelenlétére utaló jeleket is észleltek. A gyanúsítottat egészségügyi intézménybe vitték biológiai mintavételre, hogy pontosan megállapítsák, fogyasztott-e pszichoaktív szereket – közölte még a Temes megyei rendőrség.
A Temes megyei tűzoltóság (ISU) közölte, hogy elhatárolódik minden olyan cselekedettől és magatartástól, amely törvénybe ütközik.
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