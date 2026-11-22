A katonai ügyészség folytatja a vizsgálatot a Temes megyei tűzoltóság (ISU) egyik alkalmazottja ellen, akit a baleset helyszínének elhagyásával és gondatlanságból elkövetett testi sértéssel gyanúsítanak. A férfi szombatról vasárnapra virradó éjszaka, egy közúti ellenőrzés során elütött egy közlekedési rendőrt, aki megállította őt.

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A rendőrök megállították a személygépkocsit, a sofőr azonban megtagadta személyazonosságának igazolását és a kért okmányok bemutatását.

Amikor az egyik rendőr az autó elé lépett, hogy leolvassa a rendszámot és azonosítsa a járművet, a sofőr hirtelen elindult, és elsodorta a rendőrt

– írja a G4Media hírportál a Temes megyei rendőrség tájékoztatására hivatkozva.

A rendőr a baleset következtében megsérült, orvosi vizsgálatra kórházba ment.

Az ellenőrzések során a rendőrök azonosították a sofőrt, egy 28 éves férfit, akit röviddel később Szakálházán (Săcălaz) találtak meg. Az autót végül Temesremetén (Remetea Mare) kapták meg. Az Agerpres hírügynökség a rendőrség vasárnap esti tájékoztatására hivatkozva azt írta, hogy a gyanúsítottat huszonnégy órára őrizetbe vették.

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A férfi alkoholszondás vizsgálata 0,33 mg/l alkoholt mutatott ki, emellett pszichoaktív anyagok esetleges jelenlétére utaló jeleket is észleltek. A gyanúsítottat egészségügyi intézménybe vitték biológiai mintavételre, hogy pontosan megállapítsák, fogyasztott-e pszichoaktív szereket – közölte még a Temes megyei rendőrség.