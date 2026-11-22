Fotó: Máramarosszigeti Határrendészet
Egy ukrán állampolgár életét vesztette, miután feltehetően eltévedt a Máramarosi-havasokban. Két másik társát egy határőrökből és hegyimentőkből álló közös csapat segítségével találták meg – tájékoztatott vasárnap Alina Petraru, a máramarosszigeti határrendészet (ITPF) szóvivője.
2026. november 22., 16:412026. november 22., 16:41
2026. november 22., 17:332026. november 22., 17:33
A határrendészet operatív koordinációs központját telefonon értesítette egy nő arról, hogy három ukrán állampolgár feltehetően eltévedt a román határ közelében fekvő hegyvidéki területen, miután illegálisan lépték át a határt Ukrajna felől Romániába. A kapott információk szerint egyikük nehezen tudott mozogni.
Keresési és mentőakciót indítottak, amelyben a határőrség és a Máramaros megyei hegyimentő-szolgálat tagjai vettek részt, több speciális járművel. „Az akció során
– közölte a szóvivő, hozzátéve, hogy a mentési akció nehéz körülmények között zajlott, egy nehezen megközelíthető, vastag hótakaróval borított hegyvidéki területen.
Az ügyben a Máramaros Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai folytatják a vizsgálatot – írja az Agerpres hírügynökség a Alina Petraru által elmondottakra hivatkozva.
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