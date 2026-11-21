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Fotó: Gábos Albin
Jelentkezett a Román Lottótársaság központi székhelyén tegnap a november 12-i Loto 6/49-sorsolás 5 226 582,80 lej (mintegy 980 ezer euró) értékű főnyereményének nyertese.
2026. november 21., 21:402026. november 21., 21:40
2026. november 21., 21:442026. november 21., 21:44
A szerencsés nyertes Călărași városából származik, elmúlt 60 éves, és már 35 éve lottózik. Elmondása szerint
A jövőben is szeretne tovább játszani kedvenc játékain, a Loto 6/49-en és a Jokeren – olvasható a Román Lottótársaság hivatalos oldalán megjelent pénteki közleményben.
A nyertes szelvényt egy călărași-i lottóirodában adták fel. A szelvényen három egyszerű számkombináció szerepelt a Loto 6/49-re, valamint két kombináció a Noroc játékra. A szelvény ára 32,50 lej volt.
A nyertes nem kívánta nyilvánosságra hozni a személyazonosságát.
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