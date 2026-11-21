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A szerencsés nyertes Călărași városából származik, elmúlt 60 éves, és már 35 éve lottózik. Elmondása szerint

mindig egyszerű számkombinációkat játszik meg, a szerencsét hozó számok közül pedig néhánynak személyes jelentése van számára.

A jövőben is szeretne tovább játszani kedvenc játékain, a Loto 6/49-en és a Jokeren – olvasható a Román Lottótársaság hivatalos oldalán megjelent pénteki közleményben.

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A nyertes szelvényt egy călărași-i lottóirodában adták fel. A szelvényen három egyszerű számkombináció szerepelt a Loto 6/49-re, valamint két kombináció a Noroc játékra. A szelvény ára 32,50 lej volt.

A nyertes nem kívánta nyilvánosságra hozni a személyazonosságát.