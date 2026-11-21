A veszettség terjedésének a visszaszorítása érdekében a megyei főállatorvos arra kéri a gazdákat, vigyék be a legelőkről a teheneket és juhokat
Fotó: Olti Angyalka
Újabb csíkszeredai veszettséggyanút vizsgál az állategészségügyi szakhatóság. A szokatlan eset körülményei már önmagukban valószínűsítik a veszettséget, ugyanis egy nyest támadt rá egy kutyára.
Nagyjából egy hónappal azután, hogy egy elpusztult veszett rókát találtak Csíkszeredában, ismét felmerült a veszettség gyanúja a Hargita megyeközpontban, ezúttal egy nyest tetemét vizsgálja a szakhatóság. Csütörtök este egy
amely az erdőből szaladt ki – közölte István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője, aki már önmagában azért is veszettségre gyanakszik, hogy a nyest támadt rá a kutyára.
A kistermetű ragadozót az eb gazdája ütötte agyon, a tetemet a szakhatóság veti alá az ilyenkor szokásos vizsgálatoknak, hogy megállapítsák, fertőzött volt-e a vad. Pénteken
– ezt szintén veszettséggyanús esetként kezeli a szakhatóság. A kutyák rendszeresen be voltak oltva veszettség ellen, legutóbb is megkapták az oltást, így elvileg nincsenek veszélyben, a róka tetemét szintén bevizsgálják – tájékoztatott a megyei főállatorvos.
Fotó: László Ildikó
Egy másik, szintén Felcsíkon elpusztult róka tetemét is vizsgálja a szakhatóság, továbbá egy újabb tehén esetében is felmerült a veszettség gyanúja, sorolta az újabb eseteket István Róbert.
A veszettség szeptember végén jelent meg Hargita megyében, azóta jórészt csak a felcsíki térségben terjedt, de néhány napja Csíkszentgyörgy község területén, Kotormányban és Csíkbánkfalván is megjelent, tehát mélyen az alcsíki zónában. A veszettség minden, idegrendszerrel rendelkező állatot meg tud fertőzni – de az emberre is halálos veszélyt jelent –, gyakran megfertőződnek például farkasok is, de
A nagyobb veszélyt valószínűleg mégis a rókák jelentik, ugyanis népesebb a populáció, de azért is, mert kisebb testű állat lévén sokkal nehezebb megtalálni. Az, hogy sok van belőlük, Hargita megyében is gondot jelent a megyei főállatorvos véleménye szerint. A veszettség terjedését a rókapopuláció ritkításával lehetne visszaszorítani, de István Róbert úgy véli, Hargita megyében ez még hagy kívánnivalót maga után, azaz jobban kellene gyérítsék a rókapopulációt a vadásztársaságok.
Fotó: László Ildikó
Nagyon fontos lenne ugyanakkor bevinni a legelőkről a teheneket és juhokat. Ha nem lenne jelen a veszettség a megyében, akkor se lenne már sok értelme a sovány, száraz füvet legeltetni az állatokkal, de ha egy is elpusztul, akkor már egészen biztosan több lesz ebben a kár, mint a haszon, mondta a megyei állategészségügyi szakhatóság vezetője.
– üzente a gazdáknak.
A veszettség nem csak Hargita megyében terjed, több szomszédos, illetve közeli megyében is jelen van a keleti, észak-keleti országrészben. A főhatóság sorra kapja a veszettségről szóló jelentéseket Bákó és Neamț megyéből, de Vasluiban is terjed, illetve fellángolni látszik olyan térségekben is, ahonnan korábban eltűnt.
Ilyen például Máramaros megye, amely tavaly, illetve idén tavasszal keresztülment egy olyan időszakon, mint most Hargita megye, aztán csend volt, de most újra megjelent ott is a veszettség, egy kutya esetében igazolták a fertőzést – terjesztette ki a tágabb térségre a helyzet ismertetését István Róbert.
Két, különböző legelőre kijáró szarvasmarha esetében is beigazolódott hétfőn a veszettség gyanúja Hargita megyében. A kórokozó emberre és állatra egyaránt veszélyt jelent, ezért az óvintézkedések fontosságára figyelmeztet a megyei főállatorvos.
Az elsődleges vizsgálatok már igazolták a veszettség megjelenését Csíkszentgyörgy község területén, ahol egy tehén fertőződött meg, de egy veszett rókát is találtak. Kikerült a felcsíki térségből a veszettség.
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Az elsődleges vizsgálatok már igazolták a veszettség megjelenését Csíkszentgyörgy község területén, ahol egy tehén fertőződött meg, de egy veszett rókát is találtak. Kikerült a felcsíki térségből a veszettség.
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