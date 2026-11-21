A veszettség terjedésének a visszaszorítása érdekében a megyei főállatorvos arra kéri a gazdákat, vigyék be a legelőkről a teheneket és juhokat

Újabb csíkszeredai veszettséggyanút vizsgál az állategészségügyi szakhatóság. A szokatlan eset körülményei már önmagukban valószínűsítik a veszettséget, ugyanis egy nyest támadt rá egy kutyára.

Széchely István 2026. november 21., 20:582026. november 21., 20:58

Nagyjából egy hónappal azután, hogy egy elpusztult veszett rókát találtak Csíkszeredában, ismét felmerült a veszettség gyanúja a Hargita megyeközpontban, ezúttal egy nyest tetemét vizsgálja a szakhatóság. Csütörtök este egy

kutyára támadt rá a nyest,

amely az erdőből szaladt ki – közölte István Róbert, a Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője, aki már önmagában azért is veszettségre gyanakszik, hogy a nyest támadt rá a kutyára. Hirdetés A kistermetű ragadozót az eb gazdája ütötte agyon, a tetemet a szakhatóság veti alá az ilyenkor szokásos vizsgálatoknak, hogy megállapítsák, fertőzött volt-e a vad. Pénteken

Szépvízen sétált be egy róka egy gazdaságba, ahol három kutya széttépte

– ezt szintén veszettséggyanús esetként kezeli a szakhatóság. A kutyák rendszeresen be voltak oltva veszettség ellen, legutóbb is megkapták az oltást, így elvileg nincsenek veszélyben, a róka tetemét szintén bevizsgálják – tájékoztatott a megyei főállatorvos.

Fotó: László Ildikó

Egy másik, szintén Felcsíkon elpusztult róka tetemét is vizsgálja a szakhatóság, továbbá egy újabb tehén esetében is felmerült a veszettség gyanúja, sorolta az újabb eseteket István Róbert. A veszettség szeptember végén jelent meg Hargita megyében, azóta jórészt csak a felcsíki térségben terjedt, de néhány napja Csíkszentgyörgy község területén, Kotormányban és Csíkbánkfalván is megjelent, tehát mélyen az alcsíki zónában. A veszettség minden, idegrendszerrel rendelkező állatot meg tud fertőzni – de az emberre is halálos veszélyt jelent –, gyakran megfertőződnek például farkasok is, de

Máramaros megyében veszett medvéről is készült feljegyzés.

A nagyobb veszélyt valószínűleg mégis a rókák jelentik, ugyanis népesebb a populáció, de azért is, mert kisebb testű állat lévén sokkal nehezebb megtalálni. Az, hogy sok van belőlük, Hargita megyében is gondot jelent a megyei főállatorvos véleménye szerint. A veszettség terjedését a rókapopuláció ritkításával lehetne visszaszorítani, de István Róbert úgy véli, Hargita megyében ez még hagy kívánnivalót maga után, azaz jobban kellene gyérítsék a rókapopulációt a vadásztársaságok.

Fotó: László Ildikó

„Itt egy vészhelyzet van, az állatokat be kell vinni!” Nagyon fontos lenne ugyanakkor bevinni a legelőkről a teheneket és juhokat. Ha nem lenne jelen a veszettség a megyében, akkor se lenne már sok értelme a sovány, száraz füvet legeltetni az állatokkal, de ha egy is elpusztul, akkor már egészen biztosan több lesz ebben a kár, mint a haszon, mondta a megyei állategészségügyi szakhatóság vezetője.

Itt egy vészhelyzet van, az állatokat be kell vinni!”