Fotó: Kalmár Ferenc személyes archívuma
Az európai őshonos nemzeti kisebbségek 21. századi kihívásairól, identitásuk és anyanyelvük megőrzésének lehetőségeiről tart előadást Kalmár Ferenc november 20-án, pénteken 18 órától Csíkszeredában, a Magyar Ügyek Házában.
Az előadás a Honfoglalás előttől az Európai Unió utánig című rendezvénysorozat része. Kalmár Ferenc a globális folyamatok és az európai kisebbségpolitika összefüggésein keresztül mutatja be az őshonos nemzeti közösségek helyzetét.
A rendezvényen szó lesz arról is, milyen alapelvek segíthetik a nemzeti kisebbségek megmaradását, jogaik érvényesítését, kulturális örökségük továbbadását és közösségeik jövőjének biztosítását.
Az érdeklődőket november 20-án, pénteken 18 órára várják a Magyar Ügyek Házába.
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