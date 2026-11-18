Az európai őshonos nemzeti kisebbségek 21. századi kihívásairól, identitásuk és anyanyelvük megőrzésének lehetőségeiről tart előadást Kalmár Ferenc november 20-án, pénteken 18 órától Csíkszeredában, a Magyar Ügyek Házában.

Székelyhon 2026. november 18., 14:422026. november 18., 14:42

Az előadás a Honfoglalás előttől az Európai Unió utánig című rendezvénysorozat része. Kalmár Ferenc a globális folyamatok és az európai kisebbségpolitika összefüggésein keresztül mutatja be az őshonos nemzeti közösségek helyzetét.

Érinti az Európai Unió szerepét, a magyar kormányok nemzetpolitikáját, valamint a nemzetközi együttműködésben rejlő kétoldalú és többoldalú lehetőségeket.