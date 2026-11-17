Folyamatban az építkezés Tusnádfürdőn
Fotó: Tusnádfürdő Polgármesteri Hivatala
Befejezéshez közelít a Tusnádfürdőt ellátó 18 kilométeres vízvezeték építése, közben készül a városban az új víztartály, a vízkezelő állomás és laboratórium épülete, valamint a csíkszentsimoni kutaknál a vízház. A beruházást jövőben fejezik be.
A kiszolgáló létesítmények építése is jól haladt idén a Tusnádfürdőt ellátó új vízvezeték lefektetése mellett. A városban készül az új, nagyobb kapacitású víztartály, amelynek nemsokára öntik a vasbeton födémét, épül a vízkezelő állomásnak és laboratóriumnak helyet adó épület is – ismertette kérdésünkre Butyka Zsolt tusnádfürdői polgármester.
Szerkezetkész állapotban van a csíkszentsimoni kutaknál épült szivattyúház és vízkezelő állomás épülete, ezeket a munkálatokat tovább folytatják.
A városvezető arra is kitért, hogy az eredetileg 2027 márciusára előírt befejezési határidőt előre nem látott munkálatok miatt meghosszabbították, így
A beruházás időtartama 24 hónap a kivitelezési szerződés szerint, amelyet még 2022 őszén aláírtak, de a bürokrácia és a halogatás miatt a munkakezdés késett. A fejlesztési minisztérium több mint 30 millió lejt biztosított a költségekre, a munkálatok az Országos Beruházási Társaság (CNI) megbízásából zajlanak.
Csíkszentsimonban is zajlik a munka
Fotó: Tusnádfürdő Polgármesteri Hivatala
2025 nyarán a csíkszentsimoni kutaktól, ahonnan felszínre hozzák a Tusnádfürdőnek szükséges ivóvizet, kezdték el lefektetni az acélcsöveket a 123A jelzésű, Tusnád községig vezető megyei út mentén, Csíkszentsimon és Csatószeg után Verebes, majd Tusnád területén dolgoztak.
ez nemcsak a fürdőváros és a szintén erről a vezetékről ellátott Tusnád község lakóit hozta kellemetlen helyzetbe, hanem a Tusnádfürdőre érkező turisták is szembesültek a vízhiánnyal. A város régi víztartályai pedig már nem tudják kiszolgálni a megnövekedett igényeket, ezért van szükség kapacitásnövelésre.
Mivel az érvényes szabályozás szerint ellátóvezetékhez közvetlenül elosztóvezeték nem csatlakoztatható csak víztartály közbeiktatásával, Tusnád község településeinek vízellátásához ilyen létesítményre lesz szükség.
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