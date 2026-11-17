Befejezéshez közelít a Tusnádfürdőt ellátó 18 kilométeres vízvezeték építése, közben készül a városban az új víztartály, a vízkezelő állomás és laboratórium épülete, valamint a csíkszentsimoni kutaknál a vízház. A beruházást jövőben fejezik be.

Kovács Attila 2026. november 17., 18:022026. november 17., 18:02

A kiszolgáló létesítmények építése is jól haladt idén a Tusnádfürdőt ellátó új vízvezeték lefektetése mellett. A városban készül az új, nagyobb kapacitású víztartály, amelynek nemsokára öntik a vasbeton födémét, épül a vízkezelő állomásnak és laboratóriumnak helyet adó épület is – ismertette kérdésünkre Butyka Zsolt tusnádfürdői polgármester. Hirdetés Szerkezetkész állapotban van a csíkszentsimoni kutaknál épült szivattyúház és vízkezelő állomás épülete, ezeket a munkálatokat tovább folytatják.

A Csíkszentsimonból Tusnádfürdői a vizet eljuttató 18 kilométeres ellátóvezeték acélcsöveit már a városban fektetik le, ez befejezés előtt áll.

A városvezető arra is kitért, hogy az eredetileg 2027 márciusára előírt befejezési határidőt előre nem látott munkálatok miatt meghosszabbították, így

jövő május végére várható a beruházás befejezése, és az új vízellátó rendszer átadása.

A beruházás időtartama 24 hónap a kivitelezési szerződés szerint, amelyet még 2022 őszén aláírtak, de a bürokrácia és a halogatás miatt a munkakezdés késett. A fejlesztési minisztérium több mint 30 millió lejt biztosított a költségekre, a munkálatok az Országos Beruházási Társaság (CNI) megbízásából zajlanak.

Csíkszentsimonban is zajlik a munka Fotó: Tusnádfürdő Polgármesteri Hivatala

2025 nyarán a csíkszentsimoni kutaktól, ahonnan felszínre hozzák a Tusnádfürdőnek szükséges ivóvizet, kezdték el lefektetni az acélcsöveket a 123A jelzésű, Tusnád községig vezető megyei út mentén, Csíkszentsimon és Csatószeg után Verebes, majd Tusnád területén dolgoztak.

A jelenlegi ellátóvezeték gyatra állapota miatt az elmúlt években rendszeresek voltak csőtörések,