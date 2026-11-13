800 tonna sóval és kilenc járművel készül a télre Csíkszereda

Fotó: Borbély Fanni
A 2026/2027-es téli idényre már felkészült a város és az Eco-Csík Kft.: 800 tonna sóval, további csúszásgátló anyagokkal és kilenc járművel biztosítják a hóeltakarítást és a síkosságmentesítést.
2026. november 13., 15:022026. november 13., 15:02
2026. november 13., 15:242026. november 13., 15:24
Csíkszereda 2026/2027-es téli idényére már felkészült a városvezetés és az Eco-Csík Kft. A hóeltakarításhoz
valamint 200 kilogramm kalcium-kloridot halmoztak fel. A munkát kilenc járművel és két váltásban dolgozó 14 alkalmazottal végzik. A témában sajtótájékoztatón ismertették a részleteket.
Fotó: Borbély Fanni
Korodi Attila polgármester elmondta: az Eco-Csík Kft. jelentős átszervezésen megy keresztül, mivel január 1-jétől a hulladékgazdálkodási feladatokat az AVE–RDE konzorcium veszi át. Ennek következtében a vállalatnak újra kellett szerveznie a munkaerőt és a rendelkezésére álló kapacitásokat. A polgármester hozzátette, a város parkolóiban a Csíki Trans végzi a hóeltakarítást.
Csíkszeredában összesen 285 kilométernyi közúthálózat van, ebből
Havazáskor először ezeken az útszakaszokon dolgoznak, majd a felszabaduló gépeket a többi utcába irányítják. Szélsőséges időjárás esetén külső vállalkozások segítségét is igénybe vehetik.
Fotó: Borbély Fanni
Bors Béla alpolgármester a sajtótájékoztatón közölte: a járdák takarítására két kisebb, az utak tisztítására pedig öt nagyobb járművet használnak Csíkszeredában, további két jármű pedig Hargitafürdőn áll készenlétben.
A városvezetés a lakók együttműködését is kéri:
a tömbháznegyedekben pedig közösen gondoskodjanak a járdák tisztán tartásáról. A hóeltakarítás Szécsben, Csibában és Zsögödfürdőn is kiterjed a közutakra.
Pál Tamás, az Eco-Csík Kft. igazgatója elmondta, hogy a vállalat folyamatosan figyeli az időjárás-előrejelzéseket. Fagy vagy csapadék előtt megelőző sózást végeznek, havazáskor pedig folytatják a szórást és a hóeltakarítást.
Fotó: Borbély Fanni
A téli időszakban 24 órás diszpécserszolgálat működik, ahol a lakók jelezhetik a hóeltakarítással kapcsolatos problémákat. Hóeltakarítási diszpécser: 0755 520 515
A városvezetés arra kéri az autósokat, hogy időben szereljék fel a téli gumiabroncsokat, havazáskor pedig közlekedjenek fokozott óvatossággal. Nagy havazás vagy ónos eső esetén a teljes úthálózat megtisztítása időt igényel, ezért a lakosság türelmére és együttműködésére is szükség van.
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