Tovább késik a csíkszeredai Vigadó felújítása

Nem kezdődhet el idén a csíkszeredai Vigadó felújítása, mert a közbeszerzési eljárás befejezése az eredmény megóvása nyomán a vártnál jóval hosszabb ideig tart. Ráadásul a város perelni is készül az óvással kapcsolatos döntés miatt.

Kovács Attila 2026. november 10., 10:492026. november 10., 10:49

Évek óta küzd a csíkszeredai városháza a Vigadó épületének felújításáért, de eddig nem sok eredménnyel: 2014-ben, majd négy évvel később, aztán 2021-ben is voltak próbálkozások, amelyek rendre kudarcot vallottak.

Végül úgy néz ki, hogy a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség biztosította uniós támogatásból lenne pénz a felújításra, csak a kezdés kérdéses, ugyanis

a közel egy éve meghirdetett licit még mindig nem ért véget. Noha döntöttek a kivitelezőről, az egyik pályázó megóvta az eredményt, majd jelentős késéssel elfogadták az óvást benyújtó cégtársulás kifogását.

Nagy valószínűséggel pereskedés következik, így a kiviteli tervek egyelőre a fiókban maradnak.

Alaposan belebonyolódott a polgármesteri hivatal a Vigadó felújítása érdekében kiírt közbeszerzési eljárás során a bürokráciába. A közel egy éve meghirdetett licit még mindig nem ért véget, és nem azért, mert nem érkeztek volna árajánlatok, vagy a jelentkezők kevesellték volna az árat. Hirdetés A műemléképület felújítására, amelynek építkezési-szerelési munkálatait áfa nélkül 18,8 millió lejre becsülték a kiírásban, négy cégtársulás nyújtott be ajánlatokat, amelyek kiértékelése után az elbíráló bizottság döntést hozott, ezt viszont az egyik jelentkező megóvta.

Az Óvásokat Elbíráló Országos Bizottság (CNSC) közel fél évig semmilyen döntést nem hozott az ügyben, holott őket jogszabály kötelezi, hogy legtöbb harminc napon belül ezt meg kell tenni.

Az eltelt időszakban sem átiratokra, sem telefonhívásokra nem válaszoltak, nemrég jelent meg egy rövid értesítés, amely szerint az óvást benyújtó cégtársulás kifogását elfogadták, és az ajánlatok újraértékelését rendelték el – tudtuk meg Bors Béla alpolgármestertől. Ráadásul

egy közel tízezer lej értékű pénzbírságot is kiróttak a városházára.

Az elöljáró elmondta, most a döntés részletes indoklását várják, de minden bizonnyal a döntés és a pénzbírság eltörlése miatt bírósághoz fordulnak.

Régóta bezárt az épület, állaga romlik Fotó: Borbély Fanni

A jelenlegi helyzetben ugyanakkor tovább késik a közbeszerzési eljárás befejezése, így már nincs lehetőség arra, hogy idén a szerződéskötés után a munkálatok elkezdődjenek. korábban írtuk Nagyobb színpadot kap felújításkor a csíkszeredai Vigadó A művészeti tevékenységet szolgáló, a Csíki Kamarazenekar és a Hargita Székely Népi Együttes előadásainak is helyet biztosító kulturális térré válik a csíkszeredai Vigadó, amelynek lepusztult épületét európai uniós támogatással szeretnék felújítani. A kiviteli tervek már korábban elkészültek, ha a felújítás megtörténik, a Vigadó olyan kulturális térré válik, amely a Csíki Kamarazenekar és a Hargita Székely Néptáncszínház otthona lesz. A munkálatok költségeinek túlnyomó részét a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség biztosította uniós támogatás fedezi. A projekt teljes értéke 35,63 millió lej, ebből 30,83 millió lejt jelent a támogatás, a város önrésze pedig 4,8 millió lej. Korábbi próbálkozások Az 1904-ben a Csíki Magánjavak által építtetett Vigadó, ahol az egypártrendszer idején mozi is működött, 2010-ben került a város közvagyonába, miután az országos filmforgalmazó vállalat átadta. korábban írtuk Idén sem újul meg a Vigadó A csíkszeredai önkormányzat elkészíttette a megvalósíthatósági tanulmányt, viszont a tervezésre és kivitelezésre nem jut pénz az idei költségvetésből. 2014-ben a Norvég Alaphoz pályázott a város, hogy zeneházzá alakítsák, és a Csíki Kamarazenekar székhelye legyen, de nem kaptak támogatást.

Sok munka lesz a helyreállítással Fotó: Borbély Fanni