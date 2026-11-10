Tovább késik a csíkszeredai Vigadó felújítása

Vakolathullás elleni védekezés
Fotó: Borbély Fanni
Nem kezdődhet el idén a csíkszeredai Vigadó felújítása, mert a közbeszerzési eljárás befejezése az eredmény megóvása nyomán a vártnál jóval hosszabb ideig tart. Ráadásul a város perelni is készül az óvással kapcsolatos döntés miatt.
Alaposan belebonyolódott a polgármesteri hivatal a Vigadó felújítása érdekében kiírt közbeszerzési eljárás során a bürokráciába. A közel egy éve meghirdetett licit még mindig nem ért véget, és nem azért, mert nem érkeztek volna árajánlatok, vagy a jelentkezők kevesellték volna az árat.
A műemléképület felújítására, amelynek építkezési-szerelési munkálatait áfa nélkül 18,8 millió lejre becsülték a kiírásban, négy cégtársulás nyújtott be ajánlatokat, amelyek kiértékelése után az elbíráló bizottság döntést hozott, ezt viszont az egyik jelentkező megóvta.
Az eltelt időszakban sem átiratokra, sem telefonhívásokra nem válaszoltak, nemrég jelent meg egy rövid értesítés, amely szerint az óvást benyújtó cégtársulás kifogását elfogadták, és az ajánlatok újraértékelését rendelték el – tudtuk meg Bors Béla alpolgármestertől. Ráadásul
Az elöljáró elmondta, most a döntés részletes indoklását várják, de minden bizonnyal a döntés és a pénzbírság eltörlése miatt bírósághoz fordulnak.
Régóta bezárt az épület, állaga romlik
Fotó: Borbély Fanni
A jelenlegi helyzetben ugyanakkor tovább késik a közbeszerzési eljárás befejezése, így már nincs lehetőség arra, hogy idén a szerződéskötés után a munkálatok elkezdődjenek.
A művészeti tevékenységet szolgáló, a Csíki Kamarazenekar és a Hargita Székely Népi Együttes előadásainak is helyet biztosító kulturális térré válik a csíkszeredai Vigadó, amelynek lepusztult épületét európai uniós támogatással szeretnék felújítani.
A kiviteli tervek már korábban elkészültek, ha a felújítás megtörténik, a Vigadó olyan kulturális térré válik, amely a Csíki Kamarazenekar és a Hargita Székely Néptáncszínház otthona lesz. A munkálatok költségeinek túlnyomó részét a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség biztosította uniós támogatás fedezi. A projekt teljes értéke 35,63 millió lej, ebből 30,83 millió lejt jelent a támogatás, a város önrésze pedig 4,8 millió lej.
Az 1904-ben a Csíki Magánjavak által építtetett Vigadó, ahol az egypártrendszer idején mozi is működött, 2010-ben került a város közvagyonába, miután az országos filmforgalmazó vállalat átadta.
A csíkszeredai önkormányzat elkészíttette a megvalósíthatósági tanulmányt, viszont a tervezésre és kivitelezésre nem jut pénz az idei költségvetésből.
2014-ben a Norvég Alaphoz pályázott a város, hogy zeneházzá alakítsák, és a Csíki Kamarazenekar székhelye legyen, de nem kaptak támogatást.
Sok munka lesz a helyreállítással
Fotó: Borbély Fanni
Négy évvel később vállalkozói inkubátorház létrehozására nyílt lehetőség pályázni az épület hasznosítása érdekében, de erről is le kellett mondani, mert a Vigadó egy kisebb részét egy cég bérelte az önkormányzattól, ez pedig kizáró feltétel volt.
Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa 2021-ben vette volna haszonbérbe az ingatlant, vállalva a felújítást is, de ehhez hiányoztak a törvényes feltételek, így nem sikerült.
Az autizmussal élő gyermekek fejlesztését, a sürgősségi ellátásra szoruló kis betegek félelmének enyhítését és a csíkszépvízi gondozóotthon lakóinak tartalmasabb mindennapjait segítik az idei csíkszeredai Katalin-bál bevételéből.
A 94 éves Szilágyi Árpád, az 1956-os forradalom túlélője mesél a múltról Csíkszeredában, november 9-én, hétfőn.
Kalibáskőről sokaknak a Csíkszeredát Székelyudvarhellyel összekötő út mellett található, egykori étterem jut eszébe. Pedig a név eredetileg egy különleges természeti képződményt jelöl, amely az országút közelében rejtőzik.
Medve jelenlétére figyelmeztető Ro-Alert üzenetet kaptak szombatra virradóan a csíkszeredaiak. A nagyvadat a városközpont közelében található Szív utcában látták.
Leszerelték az állványokat a csíksomlyói kegytemplom homlokzatáról, a 2024 óta tartó külső felújítással többségében elkészültek. Hátramaradtak azonban még kisebb munkálatok, és van, amit majd csak tavasszal tudnak befejezni.
Külsőleg megfelelő állapotban van már a csíkszentkirályi tanuszoda, amelynek belső felszereltségét, berendezéseit kell elkészíteni a továbbiakban. Ha a munka megfelelő ütemben folytatódik, jövőben meg is lehet nyitni a létesítményt.
Csíkszereda központi lakóövezetében láttak medvét csütörtökre virradóan, három lakó is hívta emiatt a 112-t. A hatóságok végül a Hajnal utcából hajtották el a nagyvadat. Idén eddig két településre járó medvét kellett kilőni.
Folyamatban van a közbeszerzési eljárás a csíkszeredai Nagymező utcában tervezett járda- és kerékpárút-építés kivitelezése érdekében. A beruházáshoz az Anghel Saligny programtól várja a támogatást az önkormányzat.
Immunizálták veszettség ellen a felcsíki állatállománynak a kórokozóra fogékony részét. Ez azonban még néhány hétig nem jelent megnyugtató megoldást a veszettség terjedésére, és ezt a legújabb esetek is igazolják.
Hamarosan befejezik annak a közel kétszáz kamerának a felszerelését, amelyek a csíkszeredai forgalomfigyelő-rendszernek a részét fogják képezni. Felügyeletükre 24 órás diszpécserszolgálatot is létrehoznak.
szóljon hozzá!